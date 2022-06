Nuotare fa bene?

Le persone con problemi di equilibrio possono trarre beneficio dal nuoto in molti modi.

Il nuoto può aiutare a rafforzare l'equilibrio potenziando i muscoli del core che ti danno stabilità sulla terra ferma, ha detto Levine. Questo perché coinvolge contemporaneamente sia la parte superiore che la parte inferiore del corpo. Ciò fa sì che i muscoli del tronco e delle anche lavorino per tutto il tempo per stabilizzare gli arti e mantenere il corpo in movimento nella giusta direzione, proprio come bisogna fare per rimanere in equilibrio durante la camminata.

Il nuoto attiva anche i muscoli più piccoli della parte superiore della schiena e delle spalle, che aiutano a migliorare la postura, sostiene Levine. Avere forti muscoli posturali ti darà il supporto necessario per mantenere la postura corretta sia in piedi che in movimento.



Inoltre, gli allenamenti in acqua possono stimolare i sistemi del corpo che controllano l'equilibrio, in particolare il sistema propriocettivo e vestibolare e la vista. "La propriocezione è la capacità del corpo di discernere dove si trova nello spazio. Ad esempio, se chiudiamo gli occhi sappiamo che i piedi sono sul pavimento e riusciamo a percepire questa sensazione", afferma Gray.

Nel frattempo, il sistema vestibolare invia al cervello le informazioni necessarie per mantenere la posizione eretta. Infine, gli occhi migliorano l'equilibrio ricevendo le informazioni dall'ambiente. Il movimento in acqua fornisce un ambiente nuovo e costringe il corpo a spostarsi in modi diversi. Questo cambiamento coinvolge tutti i sistemi che influiscono sull'equilibrio, che, come qualsiasi altra cosa, "deve essere stimolato per migliorare", afferma Levine.

