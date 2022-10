Cinque benefici della corsa su un tapis roulant secondo gli esperti

Tecnicamente, una parte della corsa la fa il nastro del tapis roulant. Ciò significa che il lavoro muscolare è minore rispetto a uno stesso workout praticato all'aperto.

"Il tapis roulant spinge all'indietro la gamba con cui di solito ti daresti la propulsione in avanti", spiega Cruz.

Questo riduce lo sforzo dei muscoli posteriori della coscia e di quelli stabilizzatori più piccoli, che normalmente si attiverebbero per farti completare la falcata. Se ti affidi esclusivamente al tapis roulant, non rafforzerai questi muscoli come invece faresti correndo all'aperto.

Per farti un esempio, in uno studio del 2017 apparso sul Journal of Exercise Rehabilitation, un gruppo di giovani adulti che stava recuperando da una distorsione alla caviglia ha seguito un programma di camminata di 12 settimane su tapis roulant o su pista all'aperto. Chi ha svolto il programma su pista ha sviluppato più forza nella parte inferiore del corpo e una maggiore mobilità della caviglia rispetto al gruppo del tapis roulant. Lo studio rivela che questi risultati sono in linea con quelli di ricerche precedenti, secondo cui chi corre su tapis roulant non flette le caviglie tanto quanto farebbe correndo all'aperto.

Ma ciò non significa che queste persone siano esposte a un maggiore rischio di infortunio. In realtà, alternare le superfici su cui corri può essere utile.

"È vero che con il tapis roulant il passo cambia, ma non in modo così significativo, soprattutto negli atleti amatoriali", sostiene Bartholic. "Non abbiamo nessuna certezza che tale variazione possa incidere sul rischio di infortuni. Tuttavia, cambiare superficie è una buona idea per variare il tuo training, quindi alterna pure le corse su tapis roulant a quelle all'aperto".

In sintesi, trovare il giusto equilibrio tra gli allenamenti su tapis roulant e quelli all'aperto può rivelarsi una buona idea.