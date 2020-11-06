I vantaggi di un core forte per le prestazioni

Il core è composto da almeno 30 muscoli. È difficile stabilire un numero preciso perché alcuni esperti includono il diaframma e il pavimento pelvico, e persino i dorsali e i pettorali. La definizione del core è oggetto di un acceso dibattito nel mondo del fitness. Secondo Ajit Chaudhari, PhD, professore di fisioterapia e direttore dell'Ohio State University Clinical, Functional, and Performance Biomechanics Laboratory, questi sono i principali muscoli su cui tutti concordano:

Retto addominale

È il lungo muscolo che corre verticalmente lungo la parete addominale e permette alla gabbia toracica e al bacino di flettersi avvicinandosi l'una all'altro, per esercizi come i sit-up o movimenti che coinvolgono tutto il corpo, come lanciare, correre e saltare. È noto come "six-pack" (la cosiddetta "tartaruga") perché la guaina della fascia, il tessuto connettivo che avvolge muscoli e organi, divide il muscolo in sei, talvolta otto sezioni (nota a margine: probabilmente anche il tuo muscolo è ben definito, ma che sia visibile o meno dipende principalmente dalla quantità di grasso che ricopre il muscolo).

Obliqui

Su entrambi i lati del retto addominale ci sono i muscoli obliqui, interni ed esterni, detti anche "addominali laterali". Questi consentono di ruotare il busto quando si esegue, ad esempio, un sit-up diagonale.

Trasverso dell'addome (TA) e Quadrato dei lombi (QL)

Sotto il retto addominale e gli obliqui si trovano i muscoli profondi anteriori e posteriori del core. Il primo è il trasverso dell'addome (o TA), che agisce come un vero e proprio corsetto ed è il muscolo più profondo del core. Comprime la cavità addominale e aumenta la tensione della fascia, rendendo più forte la "rete" di sostegno. Il secondo è il quadrato dei lombi (o QL), presente su entrambi i lati della parte inferiore del dorso: questi muscoli aiutano a stabilizzare l'intera colonna vertebrale quando si flette lateralmente.

Sacrospinali e Multifido

I sacrospinali sono i muscoli più visibili nella parte inferiore della schiena, e permettono al busto di flettersi ed estendersi lateralmente. I muscoli profondi più piccoli che si inseriscono nella zona lombare, come il multifido, sono muscoli sottili che vanno dal bacino fino al cranio. Contribuiscono a estendere la parte inferiore della schiena e a irrigidire la colonna vertebrale per proteggerla nei movimenti di flessione.

Gli altri muscoli del core includono il grande psoas, gli adduttori e gli abduttori dell'anca, i glutei e altri che riguardano, però, più la zona lombare che il core vero e proprio.