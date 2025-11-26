Cinque vantaggi di fare stretching ogni giorno secondo gli esperti

Uno studio del 2019 pubblicato su SAGE Journals ha rilevato che lo stretching può avere effetti positivi sull'umore e sulle abilità cognitive. Dopo aver partecipato a una sessione di 10 minuti di tecniche di yoga e di posizioni di stretching, un gruppo di giovani adulti con uno stile di vita sedentario ha riportato livelli più bassi di tensione, ansia, depressione, rabbia, affaticamento e confusione. Inoltre, lo studio ha evidenziato una correlazione tra un innalzamento del tono dell'umore e il miglioramento delle funzioni cognitive come l'apprendimento, l'elaborazione del pensiero, il ricordo, la risoluzione dei problemi e il processo decisionale.

Ferma restando la necessità di ulteriori approfondimenti per determinare i meccanismi esatti, si ipotizza che lo stretching possa alterare i neurotrasmettitori cerebrali come la serotonina (un ormone correlato a umore ed emozioni). È stato inoltre rilevato che i punteggi di ansia e tensione delle persone partecipanti allo studio sono diminuiti dopo soli dieci minuti di stretching.

"Quando siamo stressati, per reazione tendiamo a irrigidire i muscoli", afferma Miller. "Allungare i muscoli tesi può inviare al nostro cervello il segnale che non siamo in pericolo e che possiamo rilassarci".

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