Cinque vantaggi di fare stretching ogni giorno secondo gli esperti

Miller spiega che lo stretching dinamico comporta l'esecuzione di una gamma di movimenti completa, in grado di allungare sia le articolazioni sia i legamenti, senza che sia mai necessario mantenere una posizione specifica.

"Come con qualsiasi genere di esercizio, anche con lo stretching dinamico è bene partire dolcemente per poi arrivare a una gamma di movimento completa", spiega Miller.

Aggiunge inoltre che, mentre chi è più allenato può sentirsi a suo agio a eseguire direttamente una gamma completa o quasi di allungamenti, altri possono scegliere di mantenersi su alternative rigorosamente a basso impatto per ridurre la pressione sulle articolazioni portanti. Ad esempio, un esercizio di stretching a basso impatto per principianti può essere un jumping jack senza il salto, cioè eseguito divaricando le gambe e alzando e abbassando le braccia con un movimento che non provochi disagio.

Miller spiega anche che allungare le articolazioni può contribuire a prepararle (o lubrificarle) per l'allenamento, ma è importante tenere presente che non tutte le articolazioni funzionano allo stesso modo. "Alcune favoriscono la mobilità, come le articolazioni sinoviali sferiche della spalla, le gleno-omerali e quelle dell'anca, mentre altre favoriscono la stabilità e il movimento su un unico piano, come le articolazioni del gomito e del ginocchio".

"Lo stretching dinamico si concentra sulla specificità, per preparare determinati muscoli, articolazioni e legamenti ad affrontare esercizi incentrati su quelle stesse aree", afferma. "Poiché prima dell'allenamento i muscoli sono freddi, è consigliabile effettuare uno stretching dinamico per evitare strappi".

"Un altro buon motivo per fare stretching dinamico prima dell'allenamento è che aiuta a far salire la temperatura corporea", dice Keri Gans, nutrizionista e insegnante certificata di vinyasa yoga. "Esempi di stretching dinamico sono gli affondi in camminata con le gambe, le torsioni del busto in movimento, la posizione gatto/mucca o disegnare dei cerchi con le braccia", spiega.

"Lo stretching statico prevede invece la tenuta di una posizione per un certo periodo di tempo (di solito tra 10 e 30 secondi)", aggiunge Gans, "e dovrebbe essere eseguito soprattutto nella fase di defaticamento". "Questo tipo di stretching viene eseguito solitamente quando il corpo è già caldo", aggiunge.

Esempi di stretching statico includono distenderti sulla schiena con una gamba sollevata e una fascia passante intorno all'avampiede, nonché la posizione di anjaneyasana (affondo basso) o la posizione del bambino in allungamento.