I cinque benefici principali del nuoto

Svolgere un'attività ritmica e ripetitiva mentre si è immersi nell'acqua può rappresentare, per molte persone, un momento di meditazione. Alcune persone lo chiamano "nuoto consapevole".

In un'intervista al New York Times, Terry Laughlin, fondatore di Total Immersion Swimming, spiega che "nuotando in modo consapevole possiamo trasformare le tradizionali sessioni in vasca in una forma coinvolgente di meditazione in movimento".

Laughlin prosegue suggerendo che chi nuota dovrebbe avere l'intenzione di essere pienamente presente in acqua, per concentrarsi sulla respirazione e sull'esecuzione del movimento. Aggiunge quindi che ascoltare i suoni che si producono in vasca e praticare la gratitudine può offrire ulteriori vantaggi al benessere mentale.

Secondo un articolo pubblicato su News in Health, del National Institutes of Health (NIH), pratiche di mindfulness di questo tipo possono aiutare le persone a gestire lo stress, ad affrontare gravi malattie e ad alleviare gli stati d'ansia e di depressione. Chi pratica la mindfulness segnala inoltre una migliore capacità di rilassamento, un maggiore entusiasmo per la vita e un aumento dell'autostima.