I cinque benefici principali del nuoto

A differenza di altre attività di resistenza, il nuoto è un allenamento cardio che coinvolge tutto il corpo. Userai i muscoli delle braccia (bicipiti e tricipiti) per avanzare nell'acqua e i muscoli delle spalle (deltoidi) e della schiena (dorsali) per ottenere bracciate più forti e veloci. Il core mantiene il corpo in posizione allineata e idrodinamica, mentre i muscoli di glutei e gambe vengono attivati quando batti le gambe per spingere il corpo in avanti.

Anche se il nuoto non offre gli stessi vantaggi dell'allenamento di forza come il sollevamento pesi, esistono particolari strategie per aumentare la resistenza e rafforzare i muscoli quando nuoti. Per esempio, molti nuotatori e nuotatrici usano le palette da piscina per aumentare la resistenza all'acqua e sviluppare bracciate più forti ed efficienti.



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