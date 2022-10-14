Come giocare a pallavolo secondo i professionisti
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Hai sempre voluto giocare a pallavolo, ma non sai da dove cominciare? Alcune giocatrici esperte ci parlano delle regole di base di questo sport.
Quando si pratica un nuovo sport, comprenderne le regole è fondamentale. Imparare a giocare a pallavolo non è diverso. Per aiutarti, abbiamo chiesto consiglio a giocatrici professioniste di pallavolo. Di seguito, puoi trovare cinque suggerimenti per imparare a giocare a pallavolo.
Scopri alcune regole di base di questo sport
La regola più importante: impedisci alla palla di colpire il pavimento nella tua metà campo. "Prima di mandarla oltre la rete, ogni squadra ha a disposizione fino a tre contatti con la palla", dice Hailey Harward, giocatrice professionista di beach volley e due volte campionessa NCAA.
Belén Castillo, ex giocatrice di pallavolo indoor presso la University of California, Berkeley e di beach volley presso la University of Southern California (atleta che entrerà nel circuito professionistico nell'estate 2023), aggiunge che non è consentito toccare la palla due volte di seguito e che "la palla deve colpire il pavimento entro le linee della metà campo avversaria per segnare un punto".
Il numero di giocatori in campo cambia a seconda che si tratti di una partita di beach volley o di pallavolo indoor. In quest'ultimo caso, una partita prevede sei giocatori contro sei giocatori.
Per il beach volley, le competenze richieste sono simili, ma l'organizzazione del gioco è un po' diversa. "La partita si gioca in due contro due", continua Harward, "e il campo è più piccolo rispetto a quello da pallavolo indoor".
Cambia anche il conteggio dei punti. Per le partite indoor, in genere si gioca al meglio dei cinque set. Se le squadre sono in parità, con ogni squadra che ha vinto due set al termine del quarto set, il quinto set viene giocato a 15 punti.
Sulla sabbia i set si giocano a 21 punti invece di 25 e si gioca al meglio dei tre set, con il terzo che viene giocato a 15 punti. Inoltre, in una partita di beach volley, i giocatori cambiano lato del campo ogni sette punti per garantire equità, a causa dell'effetto di condizioni atmosferiche come il vento o il sole.
Esercitati nelle mosse
Nella pallavolo, si può colpire la palla in vari modi. Se sei principiante, secondo Harward, sono due le mosse fondamentali da imparare e praticare: il servizio e il passaggio.
Ogni set di pallavolo inizia con un servizio ed esistono vari modi per servire. Il più facile per principianti è il servizio dal basso, sostiene Harward, "in cui si tiene la palla davanti a sé e si colpisce con il pugno chiuso da sotto... per mandarla verso l'alto e oltre [la rete]".
Come suggerisce il nome, il passaggio richiede di passare la palla ai compagni di squadra. Secondo Harward, "è necessario visualizzare dove andrà la palla" per capire in che modo passarla. "Inoltre, il primo passo è muovere il corpo, spostandosi verso la direzione che sta prendendo la palla. Per farlo, "si estendono le braccia in avanti e si posizionano con un'angolazione tale da colpire la palla per mandarla verso la direzione desiderata".
Per imparare a passare la palla, Castillo suggerisce di esercitarsi contro un muro. "Abituati a usare le braccia come una piattaforma e a passare la palla colpendo il muro", spiega. "Una volta che acquisisci dimestichezza, metti un pezzo di nastro alla parete e cerca di colpirlo per migliorare la precisione. Pensa alla tua piattaforma di passaggio come a una tavola di legno che devi inclinare nella direzione che vuoi dare alla palla".
Comprendi i diversi ruoli
Per continuare a imparare a giocare, è importante comprendere anche la funzione dei diversi ruoli in campo.
Prima di tutto, c'è il libero, dice Harward, "che ha un ruolo speciale. Indossa di solito una maglia di colore diverso e può per questo entrare e uscire dall'azione di gioco ogni volta che vuole, pur giocando sempre nella fila posteriore. In genere è responsabile dei passaggi e della difesa in campo. Quindi, ha un ottimo controllo di palla".
Poi, ci sono gli avanti e i centrali. "Gli [avanti] giocano in prima fila", continua Harward. "Sono di solito i principali difensori e attaccanti, ma possono anche giocare [nella] fila posteriore". I centrali, d'altra parte, sono i principali difensori nella parte centrale del campo.
In ogni partita di pallavolo hanno un ruolo importante anche gli alzatori. "Generalmente elaborano la strategia d'attacco della squadra", spiega Harward. "Suggeriscono di solito le giocate agli schiacciatori e ottengono il secondo contatto [con la palla] della squadra, a meno che non chiedano aiuto".
Usa la forza del core
Anche se le braccia sono molto utilizzate quando si gioca a pallavolo, il segreto per migliorare è sviluppare la forza del core. "Molti pensano che per un colpo potente sia essenziale la forza delle braccia, ma il segreto di una traiettoria efficace sta nel core e negli addominali", dice Castillo.
Il rafforzamento del core è fondamentale anche per la stabilità, che viene messa a dura prova nella pallavolo poiché bisogna muoversi con rapidità ed efficacia per impedire che la palla colpisca il terreno. "Il core è una delle parti più importanti del corpo per i giocatori di pallavolo perché è indispensabile per la stabilità", secondo Castillo.
Comunica sempre con la squadra
Infine, ricorda che la pallavolo è uno sport di squadra. La comunicazione costante è fondamentale per il successo. "In ogni situazione di gioco, ricorda di parlare sempre con i compagni di squadra", dice Castillo. "Le squadre migliori danno priorità alla comunicazione e annunciano sempre ad alta voce la mossa successiva per evitare confusione e agire come unità coese".
E, soprattutto, non dimenticare di divertirti. "Iniziare a praticare qualsiasi sport può sembrare un'impresa, ma il massimo delle prestazioni non si ottiene solo con la concentrazione, serve anche il divertimento", dice Castillo. "Uno degli aspetti migliori della pallavolo è il fatto di essere uno sport di squadra. È fantastico condividere i trionfi nelle competizioni e imparare insieme agli amici".
Testi a cura di Jessica Estrada