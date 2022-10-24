Tutto quello che devi sapere sugli squat jump

Se stai cercando un esercizio che offra molteplici vantaggi, prova gli squat jump.

"Aggiungendo questo esercizio di allenamento della forza a corpo libero alla tua routine, potrai rafforzare i muscoli scheletrici e cardiaci", afferma Tara Allen, personal trainer certificata ACE e coach per la salute e la nutrizione, che spesso consiglia allenamenti senza attrezzi per le sessioni di HIIT e quando si è in viaggio.

Ecco tutto quello che devi sapere per perfezionare i tuoi squat jump.