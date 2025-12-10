Confronto tra i benefici degli allenamenti cardio e di forza

Allenamento cardio e di forza a confronto: qual è meglio e come si possono combinare?
Attività
Scopri la differenza tra allenamento cardio e di forza, quale dei due è meglio per i tuoi obiettivi e come combinare entrambi per bruciare i grassi, migliorare la salute del cuore e aumentare la massa muscolare.
Allenamento di forza o cardio? Ogni tipo di esercizio ha i suoi vantaggi. Ma il dibattito su quale sia migliore non ha una risposta universalmente valida.
Le ricerche hanno dimostrato i vantaggi innegabili di entrambi, rendendoli così due elementi importanti per i tuoi allenamenti. La quantità di allenamenti cardio e di forza varia a seconda delle tue esigenze e dei tuoi obiettivi di salute.
Oggi analizzeremo e metteremo a confronto i benefici degli allenamenti cardio e di forza con l'aiuto della Global Trainer Nike Betina Gozo.
In breve:
Gli allenamenti cardio e di forza sono entrambi importanti per una vita sana, ma ciascuno offre benefici specifici. Per migliorare la resistenza aerobica, scegli il cardio. Per sviluppare la massa muscolare, opta per l'allenamento di forza.
Che cos'è l'allenamento cardio?
L'allenamento cardio, noto anche come esercizio cardiovascolare, comprende attività popolari come camminare, andare in bicicletta, correre, nuotare e persino ballare. Qualsiasi attività fisica che aumenta la frequenza cardiaca e la respirazione è una forma di esercizio aerobico o cardiovascolare. Secondo la Mayo Clinic, l'esercizio cardio può aumentare la capacità aerobica, migliorare la resistenza e ridurre i rischi per la salute.
Che cos'è l'allenamento di forza?
Che tu preferisca i pesi o il corpo libero, l'allenamento di forza consiste nel far lavorare i muscoli contro una forma di resistenza per sviluppare la forza. Questa forma di allenamento può aumentare la resistenza muscolare o portare all'ipertrofia muscolare (l'aumento delle dimensioni dei muscoli). Oltre ai manubri, l'allenamento di forza può includere anche l'uso di fasce di resistenza, bilancieri e kettlebell e l'esecuzione di esercizi a corpo libero come piegamenti e sit up.
Cardio e forza: qual è migliore per perdere peso?
Entrambi i tipi di esercizio consentono di bruciare calorie, ma in generale il cardio, in particolare quello di resistenza, è estremamente indicato in tal senso. Se stai cercando di cambiare la tua composizione corporea (la percentuale di grasso rispetto ai muscoli nel corpo), il cardio permette di bruciare più calorie al minuto, ma anche il sollevamento pesi può essere efficace.
Man mano che aumenti la massa muscolare grazie al sollevamento pesi, cresce il tasso metabolico basale (BMR). Al corpo serve più energia per mantenere il muscolo, che quindi diviene più metabolicamente attivo del grasso. Uno studio pubblicato su Medicine and Science in Sports and Exercise ha evidenziato che dopo 24 settimane di allenamento con i pesi, i partecipanti avevano aumentato il proprio BMR del 9%.
Cardio e forza: qual è migliore per la salute del cuore?
Alcuni studi hanno dimostrato i benefici di fare entrambe le tipologie di training. Uno dei vantaggi maggiori degli allenamenti cardio è che fanno bene al cuore e ai polmoni. Come provato da alcune ricerche, le persone che fanno cardio regolarmente hanno una frequenza cardiaca a riposo più bassa e una buona capacità polmonare. Una routine di allenamento con attività cardio riduce anche il rischio di sviluppare diabete di tipo 2 e di avere la pressione alta. Anche un regolare allenamento di forza può contribuire alla salute del cuore, riducendo il rischio di ipertensione e sindrome metabolica.
Qual è migliore: allenamento di forza o cardio?
"I training di forza ti aiutano a darti l'energia che ti occorre per affrontare meglio tutte le tue giornate", afferma Gozo. "Il cardio, invece, ti permette di stare al passo con tutte le attività senza affaticarti".
-Cardio
Benefici principali: salute cardiovascolare, capacità aerobica e resistenza
Frequenza ideale: 150 minuti a settimana di esercizio a media intensità o 75 minuti a settimana di esercizio ad alta intensità
Alcune possibilità valide sono la camminata veloce, il ciclismo, il nuoto e la danza
-Allenamento di forza
Benefici principali: aumento della massa muscolare, incremento della densità ossea
Frequenza ideale: 2 o più volte a settimana per 20-30 minuti ciascuna
Alcune possibilità valide sono gli esercizi a corpo libero come piegamenti o squat, pesi liberi e macchine per il sollevamento pesi
Quanto allenamento cardio e di forza è necessario ogni settimana?
Se hai poco tempo a disposizione, vorrai ottenere il massimo dai tuoi allenamenti. L'American Heart Association consiglia agli adulti almeno 150 minuti di attività fisica a intensità moderata e due giorni di attività per il rafforzamento muscolare. Ma secondo Gozo, non c'è bisogno di scegliere tra allenamento cardio e di forza.
Suggerimento: il CDC afferma che le attività hanno un'intensità moderata quando la frequenza cardiaca aumenta e si inizia a sudare. Inoltre, dovresti riuscire a parlare, ma non a cantare la tua canzone preferita.
Come esempio di allenamento settimanale, le attività a intensità moderata possono variare dalla camminata veloce al giardinaggio, dal tennis al ciclismo.
In sostanza, la giusta routine prevede una varietà di allenamenti cardio e di forza, per darti il meglio di entrambi i mondi. "Anche se non esiste un approccio universale, consiglio generalmente di fare qualsiasi tipo di allenamento di forza o di resistenza almeno tre volte a settimana per 20-30 minuti", dice Gozo. "Precisamente, qualsiasi tipo di esercizio con i pesi con un livello di intensità uguale o superiore a sette su 10, dove 10 è il livello più difficile".
Per quanto riguarda il cardio, Gozo afferma che "dovremmo tutti muoverci di più", soprattutto se lavoriamo seduti a una scrivania. "Se hai un lavoro sedentario, il mio consiglio è di fare una qualsiasi attività cardio due o tre volte a settimana, in aggiunta all'allenamento di forza", prosegue Gozo. "Va bene anche semplicemente una camminata di 30 minuti".
Va bene fare cardio tutti i giorni durante gli allenamenti di forza?
Gozo dice che non c'è nessun problema nel fare cardio tutti i giorni durante gli allenamenti di forza, a meno che non ci si stia preparando a una gara di sollevamento pesi o non si senta ancora la stanchezza dell'ultima sessione di pesi. "La persona media non si allena tanto duramente da non riuscire a fare cardio, se vuole, ma questo certamente non è un obbligo", afferma.
Gozo si raccomanda di terminare l'allenamento di forza prima di passare alla sessione di cardio, così da poter controllare come ci si sente prima di iniziare.
Qual è il modo migliore per creare una routine di allenamento?
La routine di allenamento giusta è quella che riesci a seguire con costanza. Ma Gozo consiglia di effettuare tre allenamenti di forza diversi (parte superiore, parte inferiore e tutto il corpo) con in mezzo una sessione di cardio.
Ciò può includere combinazioni come esercizi di trazione per la parte superiore del corpo e piegamenti, squat e affondi per la parte inferiore, inframezzati dalle attività di cardio.
Ecco un esempio di allenamento HIIT di Coach Gozo per iniziare:
Tre serie del seguente esercizio per 30 secondi ciascuna:
- Corsa con ginocchia alte
- Drop squat
- Spostamenti laterali
Per l'allenamento della parte inferiore del corpo, prova tre serie di:
- 10-12 ripetizioni di stacchi rumeni
- 10-12 ripetizioni di goblet squat
- 10-12 ripetizioni di affondi laterali
Per la parte superiore del corpo, fai tre serie di:
- 10-12 ripetizioni di bent-over row
- 10-12 ripetizioni di chest press
- 10-12 ripetizioni di curl con spinte verso l'alto
Infine, nei giorni in cui alleni tutto il corpo, fai tre serie di:
- 10-12 ripetizioni di sollevamenti con manubri
- 10-12 ripetizioni di squat con spinte verso l'alto
- 10-12 ripetizioni di rematore in plank
Cardio e forza per principianti
- Parti con moderazione: per il cardio, inizia con una camminata di 30 minuti, poi passa ad attività più intense come la corsa. Per la forza: inizia con esercizi a corpo libero come squat o plank.
- Concentrati sull'esecuzione: per sicurezza, aumenta gradualmente il peso e il numero di ripetizioni quando inizi l'allenamento di forza. Una buona esecuzione aiuta a prevenire gli infortuni.
- Ascolta il tuo corpo: il riscaldamento, il defaticamento e le pause per riposarti sono fondamentali. Se qualcosa ti crea fastidio o dolore, fermati.
Domande frequenti
È meglio fare prima il cardio o l'allenamento di forza?
Posso perdere peso solo con l'allenamento di forza?
Sì, è possibile perdere peso solo con l'allenamento di forza. Se la perdita di peso è il tuo obiettivo principale, l'allenamento di forza in combinazione con una dieta sana può portare all'aumento della massa muscolare, con conseguente potenziamento del metabolismo e, in definitiva, più calorie bruciate.
Quanti giorni alla settimana dovrei fare esercizi cardio e quanti sollevamento pesi?
Fare un mix di entrambe le tipologie di esercizi sembra essere il modo più efficace per vivere in modo sano e più a lungo. Secondo uno studio condotto su più di 416.000 adulti e pubblicato nel 2022 sul British Journal of Sports Medicine, le persone che combinavano allenamenti cardio e di forza avevano un rischio di mortalità inferiore rispetto a quelle che svolgevano solo attività cardio. (Tuttavia, il rischio di mortalità era "notevolmente" minore nei soggetti che facevano un’ora a settimana di cardio rispetto a chi non ne faceva affatto).
Coach Gozo suggerisce:
- 3 o più giorni di sollevamento pesi a settimana, per 20-30 minuti
- 3 o più giorni di cardio a intensità moderata, per almeno 30 minuti
Il cardio annullerà l'aumento di massa muscolare?
Il cardio a intensità moderata non annulla l'aumento di massa muscolare se eseguito in combinazione con l'allenamento di forza. Al contrario, può effettivamente aiutare la crescita muscolare e sostenere sia la funzione circolatoria sia la capacità di recupero del corpo. Tuttavia, un allenamento cardio intenso e un deficit calorico possono limitare l'aumento di massa muscolare se esageri e il recupero ne risente. Se il tuo obiettivo è l'aumento della massa muscolare, una dieta equilibrata, molto riposo e l'allenamento cardio complementare sono fondamentali.
Quante ripetizioni devo fare durante gli allenamenti di forza?
Dipende da molti fattori. Secondo il CDC, gli allenamenti di forza offrono i massimi benefici per la salute quando si esegue un numero di ripetizioni tale da avere difficoltà nel farne un'altra senza alcun aiuto. Il CDC consiglia di iniziare con un numero tra otto e 12 ripetizioni per ogni esercizio, cercando di ripetere le serie due o tre volte.