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Sneakers e scarpe Air Max

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Collezione Nike Air Max 95 x LEGO®
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Scarpe Nike Air Max: stile grintoso e comfort

Dai un tocco di elasticità a ogni passo con un paio di Nike Air Max nella tua versione preferita. Che tu ami lo stile old school delle Air Max 90 o i modelli più futuristici e oversize, c'è un paio di scarpe Air Max adatto a te.


Progettate originariamente per la corsa agonistica, le scarpe Nike Air Max sono state le prime a presentare unità Air visibili nella suola. Quindi, oltre ad apprezzare la sensazione della tecnologia Nike Air, gli atleti potevano vederla. Utilizzando aria pressurizzata, la tecnologia Nike Air offre un'incredibile ammortizzazione leggera con la sensazione di camminare sulle nuvole. Cerca le versioni con schiuma extra e unità Air nel tallone che offrono una corsa incredibilmente morbida.


Le scarpe Nike Air Max sono famose per le loro iconiche suole waffle. Segno distintivo della leggendaria storia della corsa Nike, garantiscono a ogni paio trazione e resistenza difficili da eguagliare, oltre a un look tradizionale. Abbiamo progettato le Air Max in una vasta gamma di colori versatili, quindi non ti resta che scegliere il tuo preferito: i modelli monocromatici si abbinano a tutto, mentre le tonalità vivaci ti aiutano a distinguerti. E poiché crediamo che scarpe di qualità siano importanti in ogni fase della vita, le Air Max sono disponibili anche nelle misure per bambini e ragazzi. Incluse le scarpe EasyOn per i più piccoli, con lacci elastici e chiusura a strappo per poterle indossare da soli.


Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Per unirti alla nostra missione, scegli le scarpe Air Max con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo scarpe con materiali riciclati per almeno il 20%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.