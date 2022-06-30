Come sviluppare massa muscolare magra

Per ottenere il massimo dalla sintesi proteica muscolare durante la fase di recupero è necessario fornire ai muscoli proteine di qualità. Secondo l'International Society of Sports Nutrition (ISSN), atleti e atlete dovrebbero consumare da 1,4 a 2,0 grammi di proteine per chilogrammo di peso corporeo al giorno. Vale a dire, circa 0,64-0,91 grammi di proteine per circa 450 grammi.



Dovresti anche verificare che le tue fonti proteiche includano gli amminoacidi essenziali, in particolare la leucina. Gli amminoacidi essenziali non vengono prodotti naturalmente dal corpo e devono quindi essere introdotti con l'alimentazione. La leucina è stata identificata come un composto particolarmente importante per la sintesi delle proteine muscolari.



Tra gli alimenti ad alto contenuto di leucina sono inclusi uova, mandorle, ceci, lenticchie, salmone e arachidi. Altre fonti di leucina sono la soia e le proteine del siero di latte in polvere. Altri alimenti ricchi di amminoacidi essenziali sono tacchino, pesce, formaggi freschi, quinoa e legumi.



Secondo l'ISSN, dopo un allenamento di resistenza il muscolo scheletrico è sensibile agli effetti delle proteine e degli amminoacidi fino a 24 ore. Quindi, inserire nella dieta proteine di alta qualità in questo intervallo di tempo ti aiuterà a ottimizzare l'ipertrofia muscolare.



Ma i tempi di assunzione delle proteine non sono una scienza esatta. Anche se alcuni atleti e atlete cercano di assumere proteine (sotto forma di frullato o barretta) nei 30 minuti successivi all'esercizio, in realtà potrebbe essere un accorgimento non necessario. Secondo una recente ricerca, è più importante concentrarsi sulla qualità generale della dieta e mantenere un'alimentazione corretta nell'arco dell'intera giornata.



Per sviluppare un piano alimentare completo a sostegno del tuo programma di allenamento della resistenza, dovresti includere nella dieta anche carboidrati e grassi di qualità. Carboidrati provenienti da cereali integrali, frutta e verdura forniscono scorte di energia e grassi (per esempio, i grassi che si trovano in avocado, frutta in guscio, semi e oli vegetali), oltre a favorire la salute cellulare e il senso di sazietà.