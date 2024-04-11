I migliori shorts e pantaloni cargo Nike
Guida all'acquisto
Qualsiasi sia il look che desideri, scopri questi pantaloni dal design funzionale perfetti per un'ampia gamma di esigenze e outfit.
I pantaloni cargo sono perfetti per tante attività all'aria aperta, dalle escursioni alle passeggiate in riva al mare. Sono molto pratici, e questa caratteristica si deve alle loro origini come capo workwear militare.
(Articolo correlato: I vantaggi del trekking, secondo gli esperti)
Negli ultimi anni, i pantaloni cargo si sono affermati come must dello stile street e vengono ormai prodotti in tanti materiali diversi, oltre al classico cotone resistente. Anche la scelta del colore si è ampliata, rispetto al khaki e al verde militare, e non è raro vederli abbinati a un paio di scarpe col tacco, oltre che con sneakers o stivali militari.
Continua a leggere per scoprire alcuni dei pantaloni e degli shorts cargo migliori di Nike, funzionali e alla moda al tempo stesso.
Per la massima praticità
Se per te la funzionalità viene prima di tutto, dai un'occhiata alla collezione Nike All Conditions Gear (ACG), pensata per accompagnarti nelle tue avventure outdoor, tra escursioni, ciclismo, arrampicata su roccia e non solo.
I pantaloni cargo Nike ACG Smith Summit da uomo, ad esempio, presentano un resistente tessuto idrorepellente ed elementi utili durante le escursioni, come il moschettone integrato per chiavi o articoli per la sicurezza e, ovviamente, le tasche cargo, per portare con te quello di cui hai bisogno (che ne dici di uno snack per le tue passeggiate?). E poi, ciliegina sulla torta, la pratica zip ti permette di trasformare rapidamente i pantaloni in shorts quando inizi a sentire caldo.
(Articolo correlato: Le otto migliori sneakers Nike da indossare per il trekking)
I migliori pantaloni cargo streetwear
Se cerchi i migliori pantaloni cargo streetwear da donna, ti presentiamo la collezione Nike Sportswear Essential. Gli articoli della linea di cargo Nike Sportswear sono disponibili in molti materiali diversi, tra cui il fleece e un tessuto antistrappo in misto cotone, realizzato con una tecnica di tessitura che lo rende meno soggetto a lacerazioni.
Ad esempio, i pantaloni cargo in tessuto, leggeri e a vita alta, sono realizzati in materiali antistrappo, per emulare il look dei cargo tradizionali. Ma la vestibilità ampia della gamba e il laccetto in vita rendono inconfondibili questo e altri articoli della linea Sportswear.
Inoltre, grazie al taglio a vita alta e alla coulisse elastica in vita, questo capo sta benissimo insieme a un top corto. Se preferisci un look monocromatico, sportivo e d'impatto, prova ad abbinare un body dello stesso colore con un paio di ciabatte sportive classiche. Per un outfit più casual e giocoso, invece, aggiungi una vivace maglia a girocollo oversize e un cappello.
(Articolo correlato: Come trovare la tua taglia di pantaloni Nike da donna)
Obiettivo: relax
Cerchi qualcosa che unisca il comfort dei pantaloni tuta e il look dei modelli cargo? Ti presentiamo i pantaloni cargo (e gli shorts, vedi sotto) Nike Sportswear Club Fleece. Al posto del materiale antistrappo, qui ti aspettano un morbido tessuto spazzolato e un elastico in vita. Confortevoli come i pantaloni tuta in fleece, questi modelli presentano delle tasche cargo ai lati, per tenere a portata di mano tutto quello che ti serve, come chiavi, smartphone e portafogli. Abbinati a una maglia a girocollo in fleece, sono perfetti per il tragitto casa-palestra, per le passeggiate, per andare in aeroporto o per rilassarti nel tuo giorno di riposo.
Tra i modelli in stile cargo di questa collezione ci sono anche dei pantaloni jogger che, se abbinati alla felpa o alla maglia giusta, possono dar vita a un look di grande personalità. D'altro canto, chi l'ha detto che comfort e stile non vanno d'accordo? Come se non bastasse, grazie ai bordi elastici, puoi mettere in mostra le scarpe. Un consiglio: un paio di Nike Blazer aggiungono un tocco casual e chic a ogni outfit, perfetto per le serate tranquille in compagnia.
(Articolo correlato: I migliori pantaloni in fleece Nike da uomo tutti da scoprire)
Se fa caldo: shorts cargo
Nei mesi più caldi, gli shorts cargo possono essere la tua carta vincente quando hai bisogno di spazio ma cerchi un po' di freschezza. Gli shorts cargo Nike Sportswear Club da uomo, per esempio, offrono lo stesso comfort e la stessa praticità della loro controparte lunga e sono realizzati con lo stesso morbido fleece spazzolato. Oltre alle opzioni classiche, ossia nero e grigio, questi shorts sono disponibili anche in colori più sgargianti. Abbinali a una sneaker classica come Air Max per completare il tuo look grintoso.
Per le giornate in ufficio (o per andare a un brunch), prova gli shorts cargo P44 in tessuto Nike Life da uomo. Si tratta di un capo di ispirazione militare, realizzato in un tessuto in tela di cotone resistente ma traspirante, che mantiene la pelle fresca anche nelle giornate calde. Completa il tuo look all'insegna della praticità con altri articoli, come una camicia a manica corta abbinata, una giacca militare pullover o una giacca da lavoro.
Testo di Kylie Gilbert