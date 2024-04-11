I migliori shorts e pantaloni cargo Nike

I pantaloni cargo sono perfetti per tante attività all'aria aperta, dalle escursioni alle passeggiate in riva al mare. Sono molto pratici, e questa caratteristica si deve alle loro origini come capo workwear militare.

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Negli ultimi anni, i pantaloni cargo si sono affermati come must dello stile street e vengono ormai prodotti in tanti materiali diversi, oltre al classico cotone resistente. Anche la scelta del colore si è ampliata, rispetto al khaki e al verde militare, e non è raro vederli abbinati a un paio di scarpe col tacco, oltre che con sneakers o stivali militari.

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