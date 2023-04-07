Come abbinare i pantaloni jogger Nike per il lavoro
Consigli di stile
Aggiungi un tocco di stile ai tuoi jogger per un outfit comodo e professionale.
Se lavori da casa, l'outfit per la giornata lavorativa potrebbe non essere poi molto diverso da ciò che indossi quando ti rilassi sul divano o leggi un buon libro. E sebbene la felpa dei tempi dell'università sia strettamente riservata alle serate film, e il blazer portafortuna alle riunioni importanti, sono i capi intermedi che possono accompagnarti con disinvoltura in ogni momento della giornata. Ed è qui che entrano in gioco i jogger.
Abbinarli nel modo giusto può fare davvero la differenza. Per lavorare qualche ora al computer al bar o incontrare un collega per pranzo, il giusto paio di jogger può essere un'alternativa ai jeans più che adeguata (oltre che comoda).
(Articolo correlato: Scopri i migliori capi comodi Nike)
Il segreto è trovare jogger dalla vestibilità su misura e con dettagli raffinati: sono piccoli accorgimenti per evitare l'effetto "pantalone del pigiama", rendendoli l'ideale per una riunione di lavoro. Abbinali a top, giacche e sneakers che indossi abitualmente per il lavoro o in altre occasioni più formali. Dopotutto, una camicia o un paio di sneakers bianche e immacolate possono contribuire a dare quel tocco di classe al tuo outfit.
Come abbinare i pantaloni jogger per il lavoro
1.Pantaloni jogger in fleece e velluto a coste, polo e scarpe Air Max
Quando è il momento di abbinare capi casual come un paio di jogger, è importante scegliere i materiali giusti. Questi jogger in fleece e velluto a coste sono abbastanza eleganti da poterli indossare quando lavori, soprattutto se hai in programma un incontro informale o se nel pomeriggio hai intenzione di lavorare al tavolino di un bar. Abbinali a una polo o a una camicia oversize per un'allure più raffinata. Completa il look con una sneaker in tonalità neutra, magari grigio tortora.
(Articolo correlato: Come abbinare la t-shirt Nike oversize)
2.Abbina i pantaloni jogger cargo a una giacca in velluto a coste
Se ti ritrovi a lavorare in un luogo informale (o da casa), un paio di pantaloni tuta andranno più che bene. Ricorda che quando si tratta di capire come abbinare i jogger per il lavoro, è tutta una questione di dettagli. Certo, questi pantaloni in stile cargo hanno un'aria estremamente comoda e avvolgente, ma l'aggiunta di un'ampia fascia alla caviglia e di tasche con pattina aiuta a fare la differenza tra "capo per il tempo libero" e "capo perfetto per una giornata davanti al pc". Abbinali a una giacca dalla texture in rilievo, per esempio in velluto a coste.
3.Abbina i pantaloni jogger Tech Fleece alle sneakers Waffle One
Scegli tra una vasta gamma di jogger comodissimi e ideali per il lavoro. I pantaloni jogger Nike Tech Fleece sono disponibili in oltre 12 colori, compresi modelli bicolore. In questo modo sarà più semplice creare un look ad hoc (magari un total look in rosso, perché no?). Questi jogger, dotati di tasche con zip e dal fit più ampio intorno alle cosce, si possono abbinare facilmente a capi semplici ed eleganti, come una maglia a manica lunga e un paio di sneakers Waffle One.
4.Sfoggia dei pantaloni tuta a gamba ampia e un paio di Air Force 1
Metti da parte i tuoi jogger di sempre e opta per un paio di pantaloni tuta a gamba ampia, dalla silhouette simile ai pantaloni classici. La texture morbida ed elastica di questi pantaloni si abbina perfettamente a un blazer in lana, a una giacca su misura o a un'elegante giacca bomber un po' pesante. Se sei in dubbio sull'indossare dei pantaloni tuta in ufficio o in occasione di un incontro con i colleghi, questo modello oversize in velluto è un'ottima opzione con cui sperimentare. Completa il look con un paio di sneakers bianche.
5.Scegli dei pantaloni tuta a vita alta e una giacca elegante
A volte, nel gestire un'agenda fitta di impegni, ti ritrovi a correre dall'ultima riunione della giornata a una sessione di allenamento. In questo caso, per semplificare le cose, perché non indossare già il tuo outfit da allenamento? Questi avvolgenti pantaloni tuta a vita alta si possono facilmente indossare sopra a un paio di shorts in spandex o anche a un paio di leggings, per passare in un attimo all'outfit da allenamento. Per rendere più elegante la tuta, una giacca d'impatto è il capo ideale, perfetto da indossare anche una volta terminato l'allenamento.
Testo a cura di Aemilia Madden