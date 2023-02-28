Cos'è l'allenamento per il giorno di riposo e perché dovresti provarlo

Il movimento a bassa intensità mirato a muscoli specifici può produrre molti benefici.

In primo luogo, può migliorare la circolazione, contribuendo a eliminare le scorie e a ridistribuire sangue e nutrienti ai muscoli sollecitati durante l'allenamento.

Durante uno studio, pubblicato in un numero del 2016 della rivista PLoS One, è stata rilevata una diminuzione significativa dell'affaticamento muscolare solo dagli atleti e dalle atlete che hanno effettuato una sessione di recupero attivo di 20 minuti mirata agli stessi muscoli utilizzati durante l'allenamento, piuttosto che ad altri muscoli. I ricercatori hanno suggerito che l'attività leggera ha contribuito a eliminare il lattato (un sottoprodotto dell'energia prodotta durante l'esercizio fisico) dai muscoli e a rifornire di ossigeno il sangue.

"L'obiettivo finale è che la circolazione raggiunga i punti che necessitano di guarigione o recupero", osserva Rothstein.

Lo spostamento di sangue e nutrienti verso i muscoli target aiuta anche a ridurre il gonfiore e l'indolenzimento che si verificano dopo un allenamento intenso. "In questo modo, si può prevenire o alleviare la rigidità e la tensione muscolare", aggiunge Rothstein.

Insieme, questi effetti possono accelerare il recupero, aiutandoti a ritrovare l'energia e la voglia di riprendere gli allenamenti.

Uno studio pubblicato in un numero del 2010 dell'International Journal of Sports Medicine ha rivelato, ad esempio, che i triatleti e le triatlete hanno registrato prestazioni migliori dopo una sessione di recupero di nuoto piuttosto che dopo una giornata di recupero passivo. I ricercatori ritengono che l'acqua aiuti a ridurre l'infiammazione esercitando pressione (nota come pressione idrostatica) sul corpo.

Inoltre, secondo un'analisi apparsa nel 2019 sull'International Journal of Environmental Research and Public Health, tale pressione spinge più sangue verso gli organi principali, come il cuore, il cervello e i polmoni, dove può raccogliere una maggiore quantità di ossigeno e nutrienti che riducono l'infiammazione.

A parte il tessuto muscolare, anche le articolazioni traggono beneficio dagli allenamenti di recupero attivo. "Il movimento fa aumentare la produzione di liquido sinoviale, che lubrifica le articolazioni", afferma Rothstein. Di conseguenza, la rigidità diminuisce.

Inoltre, gli allenamenti da giorno di riposo possono aiutarti a raggiungere l'obiettivo dei 150 minuti consigliati di attività fisica moderata a settimana.