Cinque modi per indossare un top corto Nike

Cinque modi per indossare con stile un top corto Nike
Consigli di stile
Che tu ti stia rilassando a casa o facendo allenamento, un top corto può essere abbinato in tantissimi modi.
Non sottovalutare la versatilità di un top corto. Con una silhouette a taglio corto, che generalmente arriva sopra l'ombelico, questo capo è diventato sempre più diffuso per il semplice fatto che non esiste un unico modo od occasione giusta per indossarlo.
Il top corto è spesso più elegante rispetto ad altri modelli di t-shirt o bra sportivi, ma offre anche un comfort ideale grazie al fatto di essere realizzato in morbido cotone o tessuti elasticizzati. Negli ultimi anni, il ritorno dei pantaloni a vita alta ha reso il top corto un capo essenziale, non solo per la palestra. Puoi abbinarlo a tights da running elasticizzati o shorts da ciclista mentre ti alleni, per poi indossarlo con un paio di jeans o di pantaloni quando è il momento di fare altro.
Non tutti i modelli di top corti sono uguali. A seconda dell'attività o del luogo, puoi valutare di indossare e abbinare in modi diversi i top corti, scegliendo tra una vestibilità ampia e rilassata o aderente. Continua a leggere per scoprire cinque look diversi per creare il tuo stile con un top corto, che tu voglia arricchire la tua collezione o acquistarne uno per la prima volta.
1. Abbina un top corto dolcevita con shorts a vita alta
Crediti immagine: Porsha Ellis
Un top corto a collo alto potrebbe sembrare strano, ma in realtà c'è un elegante equilibrio che deriva da proporzioni inaspettate. Il top corto con collo dolcevita unisce eleganza e sportività, il che lo rende un capo indispensabile da abbinare a un paio di shorts a vita alta. Questo look monocromatico richiama l'attenzione sui dettagli: una zip lucida, un profilo a contrasto e un paio di sneakers che catturano lo sguardo, come il modello VaporMax. La zip sul collo non solo permette di indossare e togliere il top corto con facilità, ma anche di mostrare un po' più di collo se lo si desidera.
2. Indossa un top corto aderente con pantaloni della tuta ampi
Crediti immagine: Nia Symone
Ci sono giorni in cui ti piace avere un look casual, ad esempio quando ti rilassi a casa con indosso dei pantaloni della tuta in morbido cotone. In questi giorni di relax, puoi comunque avere un look semplice e raffinato con tonalità neutre facili da abbinare, senza troppi sforzi. Un top aderente e un po' elasticizzato bilancerà la vestibilità rilassata dei pantaloni della tuta, senza farti tuttavia rinunciare alla comodità mentre ti rilassi sul divano o ti occupi delle faccende di casa. Inoltre, per aggiungere un tocco di comfort e stile, prova a indossare un comodo top corto con una silhouette aderente.
Se decidi di uscire per un brunch o anche solo per qualche commissione, prova ad aggiungere un paio di scarpe Nike Blazer bianche, una funzionale borsa tote con manico superiore e qualche gioiello di tendenza per dare un tocco di eleganza e luminosità al tuo outfit, senza esagerare.
3. Abbina un top corto oversize con leggings
Crediti immagine: Dhyani Bella
Quando giochi con proporzioni e vestibilità, non puoi mai sbagliare se abbini un capo dal look rilassato con uno dalla silhouette avvolgente.
I leggings sono essenziali per la palestra, ma per portarli anche in altre occasioni, abbinali a un top corto dalla silhouette ampia e con un tocco un po' più casual. Il taglio più corto distingue questo capo dalle t-shirt da palestra dalla vestibilità più ampia, mostrando un po' di pelle ma continuando comunque a fornire una certa copertura nella zona centrale. Se tendi a evitare i top corti, questo è un modello ideale per iniziare a sentirti a tuo agio con questa silhouette.
Per dare al look un tocco più casual, prova ad abbinarlo a sneakers bicolore, completando il tutto con una borsa tote per passare dal brunch alle commissioni senza problemi.
4. Indossa un top corto avvolgente con shorts da ciclista a vita alta
Crediti immagine: Porsha Ellis
Anche se pensi di limitare i top corti ai tuoi look athleisure, puoi comunque distinguerti con una silhouette dai dettagli inaspettati, come questa versione avvolgente con un incrocio al centro del petto.
Abbina questo capo colorato a un paio di shorts da ciclista con la stessa palette di colori (e persino a scarpe in tinta) per ottenere un look coordinato e uniforme. Se vuoi una copertura maggiore per questa combinazione di colori, indossa un capo oversize con bottoni sopra il top. Questo tocco più formale arricchisce il look, oltre ad aggiungere uno strato leggero per mantenere la pelle protetta.
5. Abbina un top corto da yoga con leggings
Crediti immagine: Naomi Hutchinson
Preparati a fare stretching e movimento con un set coordinato che include un top corto e un paio di leggings abbinati. Per allenamenti a basso impatto come lo yoga, puoi indossare un top corto da solo (con leggings o shorts) oppure sotto una giacca o una maglia a manica lunga durante il riscaldamento. La colorazione bicolore e le cuciture a contrasto rendono questo outfit da allenamento irresistibile durante la lezione e adatto per un caffè veloce fuori dalla palestra.
Scritto da Aemilia Madden