Cinque modi per indossare un top corto Nike

Crediti immagine: Nia Symone





Ci sono giorni in cui ti piace avere un look casual, ad esempio quando ti rilassi a casa con indosso dei pantaloni della tuta in morbido cotone. In questi giorni di relax, puoi comunque avere un look semplice e raffinato con tonalità neutre facili da abbinare, senza troppi sforzi. Un top aderente e un po' elasticizzato bilancerà la vestibilità rilassata dei pantaloni della tuta, senza farti tuttavia rinunciare alla comodità mentre ti rilassi sul divano o ti occupi delle faccende di casa. Inoltre, per aggiungere un tocco di comfort e stile, prova a indossare un comodo top corto con una silhouette aderente.

Se decidi di uscire per un brunch o anche solo per qualche commissione, prova ad aggiungere un paio di scarpe Nike Blazer bianche, una funzionale borsa tote con manico superiore e qualche gioiello di tendenza per dare un tocco di eleganza e luminosità al tuo outfit, senza esagerare.