Scopri tante idee per outfit monocromatici Nike

Prova a sperimentare con silhouette diverse, dai tagli più ampi e morbidi ai capi più aderenti perfetti per fare yoga. I pantaloni tuta a gamba larga Nike Phoenix Fleece, per esempio, vantano uno stile casual e vintage e sono perfetti da abbinare a una felpa oversize dal look cool. Insieme, questi due capi sono la soluzione ideale per chi vuole creare un outfit in modo semplice e rapido.