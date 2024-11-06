I migliori articoli da running invernali Nike tutti da scoprire
Guida agli acquisti
Dalle maglie isolanti alle scarpe da neve, con i giusti capi e gli accessori Nike l'inverno non ti fermerà.
Per chi corre anche quando fa freddo, farlo nella neve può rappresentare un ostacolo. Con gli articoli giusti progettati per il running nei climi sfavorevoli, l'inverno non interferirà con la tua voglia di allacciarti le scarpe e correre per chilometri.
Che il tuo percorso sia coperto di neve o sferzato da un vento forte, questa guida all'acquisto ti aiuterà a trovare il migliore equipaggiamento da running invernale per assicurarti calore e comfort.
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I migliori articoli da running invernali Nike
1. Giacche da running Nike Therma-FIT
Vantaggi principali:
- trattengono il calore del corpo
- hanno le aperture regolabili
- sono leggere.
Queste giacche da running leggere sono progettate per mantenerti al caldo anche in condizioni di freddo intenso. La tecnologia Nike Therma-FIT trattiene il calore del corpo e la finitura idrorepellente lascia scivolare i fiocchi di neve o la pioggia leggera. Gli inserti traforati assicurano la traspirabilità di questi capi in ogni situazione.
Alcune giacche dotate di questa tecnologia vantano sistemi di ventilazione aggiuntivi per favorire la circolazione dell'aria. Altri modelli sono facili da riporre nello zaino qualora ti serva uno strato in più, e alcuni consentono di ripiegare il cappuccio nel colletto quando non lo usi.
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2. Smanicati da running Nike Therma-FIT
Vantaggi principali:
- trattengono il calore del corpo
- sono idrorepellenti
- hanno le aperture regolabili
- dispongono di tasche con zip facili da aprire e chiudere
Non tutte le corse a basse temperature richiedono un'attrezzatura completa. Prendiamo, ad esempio, una giornata fredda ma limpida. Lo smanicato da running Nike Therma-FIT è un capo irrinunciabile, ideale per i casi in cui una copertura totale potrebbe essere eccessiva.
Alcuni smanicati da running Nike prevedono aperture con zip facili da usare anche quando si indossano i guanti. Le tasche con zip offrono uno spazio sicuro per portare con te i tuoi oggetti indispensabili.
3. Pantaloni da running resistenti all'acqua Nike
Vantaggi principali:
- sono idrorepellenti
- hanno numerose tasche
- hanno una vestibilità ampia.
Con una vestibilità più ampia rispetto ai leggings o ai tights, i pantaloni da running Nike resistenti all'acqua ti permettono di mantenere la pelle asciutta per l'intera durata della corsa. Le numerose tasche offrono ampio spazio per riporre i tuoi oggetti.
4. Scaldacollo, sciarpe e snood Nike
Vantaggi principali:
- trattengono il calore del corpo
- copertura confortevole
- design regolabile
- dettagli rifrangenti.
Correre con il vento e la neve può non essere piacevole per viso e collo. Magari indossa uno scaldacollo o uno snood progettati appositamente per proteggerti dal maltempo.
Scegli uno snood aderente, che trattiene il calore del corpo assicurando la giusta traspirabilità e che allontana il sudore prima che possa raffreddarsi sulla pelle. Questo articolo copre le orecchie e resta in posizione mentre corri.
In alternativa, lo scaldacollo Nike Therma-FIT 360 con design convertibile utilizza la tecnologia di ritenzione del calore per mantenere il collo al caldo e può essere ripiegato per regolare la copertura del viso. I dettagli rifrangenti fanno di questo scaldacollo la soluzione ideale per le giornate invernali più buie.
Il wrap da running trapuntato Nike offre calore aggiuntivo grazie all'isolamento sintetico e alla tecnologia di regolazione termica Nike Therma-FIT. Inoltre questo capo, che ricorda una sciarpa, è resistente all'acqua.
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5. Guanti da running Nike
Vantaggi principali:
- punte delle dita compatibili con i touch-screen
- allontanano il sudore
- polsino aderente che trattiene il calore.
Mantenere le dita al caldo ti aiuta a resistere quando la temperatura scende. Che tu preferisca modelli essenziali per un ingombro minimo o quelli in fleece per il massimo calore, i guanti da running Nike proteggono le mani dai polsi alla punta delle dita. I polsini trattengono il calore, mentre la tecnologia traspirante evita che le mani si inzuppino.
La parte migliore: non c'è bisogno di toglierli per cambiare i brani della playlist o per scattare una foto del tuo gruppo di running. L'impugnatura in silicone su pollice e indice è compatibile con i touch-screen.
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6. Fasce e berretti da running Nike Fleece
Vantaggi principali:
- morbido fleece
- vestibilità ottimale
- allontanano il sudore
Per proteggere le orecchie dal vento sferzante durante una corsa all'aperto, prova le tante fasce Nike in fleece con vestibilità aderente che rimangono in posizione mentre ti muovi. Scegli tra il fleece alto e spesso che offre una sensazione di maggior calore e morbidezza sulla pelle o una fascia mista con fodera in fleece.
Se preferisci mantenere la testa coperta, scegli un berretto Nike da running. Alcuni sono realizzati in tessuto elasticizzato per una vestibilità aderente (come una calotta), mentre altri vantano materiali traspiranti misti a un filato lavorato a maglia, come un berretto tradizionale. In entrambi i casi, basterà indossarne uno sopra le orecchie perché il morbido tessuto in fleece allontani il freddo.
7. Calze Nike per il freddo
Vantaggi principali:
- realizzati in misto lana traspirante
- allontanano il sudore
- offrono ammortizzazione sotto il piede.
Disponibili in misure da uomo e da donna, le calze ammortizzate di media lunghezza Nike Everyday Wool sono l'opzione perfetta per fare attività fisica nelle giornate fredde.
Queste calze bilanciano calore e materiali traspiranti, mentre il mesh offre traspirabilità.
8. Scarpe da trail running Nike Pegasus con GORE-TEX
Vantaggi principali:
- sono impermeabili
- hanno una struttura di trazione aderente nella suola
- Stabilità su terreni diversi
Le scarpe da trail running Nike Pegasus Trail 5 con GORE-TEX sono un must-have resistente, indispensabile per i sentieri fangosi. La tecnologia impermeabile GORE-TEX aiuta a proteggere i piedi dalla neve mantenendoli asciutti, mentre il collare alla caviglia impedisce a elementi esterni di penetrare all'interno della scarpa. Nonostante questa protezione aggiuntiva, le scarpe da trail running Nike Pegasus rimangono flessibili e leggere.
L'intersuola ReactX rende l'andatura energica e reattiva su terreni mutevoli. Il rinforzo sulla punta realizzato con stampa 3D ed è ottimo su sentieri e strade in quanto offre protezione e resistenza extra.
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9. Scarpa da running su strada Nike Winflo 11 GORE-TEX
Vantaggi principali:
- Tomaia impermeabile
- Avampiede spazioso
- Traspirabilità migliorata
Se fosse possibile indossare una giacca calda per i piedi, il modello Nike Winflo 11 GORE-TEX sarebbe la scelta migliore. La schiuma Cushlon 3.0 e l'unità Nike Air a tutta lunghezza nell'intersuola insieme alla fascia elastica nell'area mediale e all'avampiede spazioso ottimizzano il comfort della scarpa. La tomaia impermeabile mantiene i piedi asciutti.
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Testo a cura di Emily Shiffer