Come prendere le misure per i pantaloni da donna Nike

Come trovare la tua taglia di pantaloni Nike da donna
Guida all'acquisto
In questa guida, scoprirai quali sono le misure necessarie per individuare la tua taglia di pantaloni Nike da donna.
Indossare pantaloni della taglia giusta è essenziale per sentirti a tuo agio in ogni occasione: quando sei al lavoro, mentre corri, giochi a tennis o ti rilassi sul divano. In questa guida alle taglie, scopri come misurare il girovita e i fianchi per trovare la tua taglia di pantaloni Nike da donna.
Una volta che conosci la tua taglia, è più facile scegliere tra diversi modelli e design per ottenere la vestibilità che desideri. Continua a leggere per imparare a prendere le misure e trovare la taglia migliore per te.
(Articolo correlato: Come trovare la misura di reggiseno sportivo Nike più adatta a te)
Come trovare la tua taglia di pantaloni da donna
Prendi un metro a nastro flessibile e segui le istruzioni riportate di seguito. Nota: quando si prendono le misure, è preferibile indossare indumenti aderenti che non siano troppo ampi o ingombranti per ottenere valori più precisi.
Trova la tua taglia di pantaloni Nike
Ora che hai le misure del girovita e dei fianchi, consulta la tabella delle taglie di pantaloni Nike da donna per individuare la tua taglia.
In che modo la taglia dei pantaloni tiene conto dell'altezza?
Alcuni modelli di pantaloni Nike da donna sono disponibili nelle taglie Short e Tall, che indicano rispettivamente una lunghezza dell'interno gamba (dalla cucitura della parte alta fino all'orlo) minore o maggiore rispetto alla lunghezza standard.
Ecco come stabilire se i pantaloni adatti a te sono della taglia Short o Tall:
- Pantaloni Short: sono pensati per persone di altezza pari o inferiore a 163 cm. L'interno gamba è più corto di 5 cm e l'altezza in vita inferiore di 1 cm rispetto ai pantaloni Nike da donna di lunghezza standard.
- Pantaloni Tall: sono pensati per donne di altezza compresa tra 173 e 183 cm. L'interno gamba è più lungo di 5 cm e l'altezza in vita superiore di 1,5 cm rispetto ai pantaloni Nike da donna di lunghezza standard.
È importante precisare, tuttavia, che alcuni modelli differiscono in base a dettagli specifici dell'interno gamba. Assicurati di controllare le pagine del singolo prodotto prima di fare un acquisto.
Consiglio: se non sono disponibili taglie Short per un modello di leggings a tutta lunghezza che vorresti acquistare, opta per un paio disponibile con lunghezza a 7/8.
(Articolo correlato: I migliori leggings da allenamento Nike da donna)
In quali casi dovrei scegliere una taglia più grande o più piccola?
Se le tue misure sono comprese tra due taglie, scegli la taglia più piccola per una vestibilità più aderente e quella più grande per un'ampiezza maggiore.
Se le misure dei fianchi e del girovita corrispondono a due taglie diverse, scegli la taglia più vicina alla misura dei tuoi fianchi.
Le tabelle delle taglie Nike forniscono indicazioni in base alle misure di una persona. La vestibilità è però una scelta soggettiva. Due persone con le stesse misure potrebbero desiderare una vestibilità diversa per un determinato capo di abbigliamento. Continua a leggere per ulteriori informazioni sulla vestibilità.
Come dovrebbero calzare i miei pantaloni?
Quando cerchi dei pantaloni su nike.com o su Nike App, puoi trovare maggiori informazioni sulla vestibilità visualizzando la sezione Taglia/misura e fit sulla pagina di un prodotto. Questa sezione offre informazioni utili sulla vestibilità di un capo, compresa l'indicazione della taglia che indossa la modella nelle foto del prodotto, la lunghezza dell'interno gamba e altre specifiche.
Tuttavia, la vestibilità che preferisci può dipendere dal modo, dal luogo e dall'occasione in cui desideri indossare un paio di pantaloni. Ad esempio, un paio di pantaloni jogger oversize va benissimo per un outfit casual e confortevole, ma per un campo da golf o sul tappetino da yoga sono più adatti dei pantaloni aderenti. Anche se indossi sempre la stessa taglia, l'esatta vestibilità cambia a seconda del modello.
La collezione di abbigliamento Nike da donna offre pantaloni tuta in fleece, pantaloni cargo, pantaloni jogger da running, leggings da allenamento e altri modelli che rientrano tutti in cinque principali categorie di vestibilità: standard, ampia, oversize, aderente e avvolgente. Continua a leggere per maggiori dettagli su ogni tipo di vestibilità.
- Pantaloni avvolgenti
Disponibili come: leggings, pantaloni da training, capi Nike Sportswear
Adatti a: training, sport, relax, abbigliamento a strati
Vestibilità: avvolgente
- Pantaloni aderenti
Disponibili come: pantaloni jogger, leggings, pantaloni in fleece, pantaloni da running, tennis, golf, calcio
Adatti a: golf, tennis, calcio, running, training
Vestibilità: elegante e su misura
- Pantaloni standard
Disponibili come: pantaloni jogger, pantaloni da training, pantaloni in fleece, pantaloni palazzo, pantaloni cargo, pantaloni trail, pantaloni da golf, calcio, tennis
Adatti a: golf, tennis, trekking, calcio, training, sport, lifestyle, relax
Vestibilità: casual e tradizionale
- Pantaloni ampi
Disponibili come: pantaloni jogger, pantaloni in fleece, pantaloni cargo, pantaloni palazzo, pantaloni da basket, running
Adatti a: basket, relax, lifestyle, running
Vestibilità: ampia e confortevole
- Pantaloni oversize
Disponibili come: pantaloni jogger, pantaloni in fleece, pantaloni cargo, pantaloni palazzo
Adatti a: lifestyle, sport, training, relax, abbigliamento a strati
Vestibilità: estremamente ampia
Testo di Julia Sullivan