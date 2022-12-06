Le migliori felpe oversize Nike da donna

Ideali per: temperature fredde

Se quando le temperature scendono hai bisogno di una maglia confortevole, opta per il fleece. Le felpe in fleece Nike Sportswear Phoenix sono lisce all'esterno e confortevoli all'interno, grazie al morbido fleece spazzolato. Sono disponibili in silhouette voluminose, con costine ampie su bordi e polsini per trattenere il calore.

Prova il fleece Phoenix in un ampio top corto con colletto in stile polo, vestibilità extra-oversize e scollo senza cuciture o in una bella felpa con cappuccio vecchio stile È disponibile un'ampia gamma di colori, dai toni neutri della terra ai rosa e verdi brillanti.