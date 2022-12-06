Le migliori felpe oversize Nike da donna
Guida all'acquisto
Questi cinque diversi modelli di felpe oversize si adattano a qualsiasi esigenza.
Che sia per il relax in salotto o per avere uno strato in più da indossare su un outfit casual, una felpa Nike oversize offre calore e comfort. Scegli un modello ampio con zip a un quarto per allenarti quando il tempo è mite o uno a girocollo con tecnologia avanzata che trattiene il calore, perfetto per le giornate fredde.
Scopri queste felpe Nike oversize in cinque diversi materiali per soddisfare le tue esigenze.
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Le migliori felpe oversize Nike da donna
1. Felpe in fleece Nike Phoenix
Ideali per: temperature fredde
Se quando le temperature scendono hai bisogno di una maglia confortevole, opta per il fleece. Le felpe in fleece Nike Sportswear Phoenix sono lisce all'esterno e confortevoli all'interno, grazie al morbido fleece spazzolato. Sono disponibili in silhouette voluminose, con costine ampie su bordi e polsini per trattenere il calore.
Prova il fleece Phoenix in un ampio top corto con colletto in stile polo, vestibilità extra-oversize e scollo senza cuciture o in una bella felpa con cappuccio vecchio stile È disponibile un'ampia gamma di colori, dai toni neutri della terra ai rosa e verdi brillanti.
2. Felpe Nike Dri-FIT
Ideali per: allenamenti caldi, clima mite
La tecnologia traspirante mantiene la pelle fresca anche quando l'allenamento fa salire la temperatura. Il tessuto Nike Dri-FIT è realizzato per tenerti al fresco e all'asciutto, mentre il fit ampio delle felpe le rende perfette per un outfit a strati.
Grazie al tessuto French Terry, queste felpe sono leggere nonostante l'ampiezza extra. Sono disponibili svariati modelli, da quelli con le zip a un quarto e zip a tutta lunghezza ai classici pullover e felpe con cappuccio e tasche a marsupio con zip.
3. Felpe Nike Therma-FIT
Ideali per: allenamenti nelle giornate fredde
Per il massimo controllo della temperatura quando ti alleni al freddo, una felpa oversize Nike Therma-FIT ti mantiene al caldo intrappolando il calore naturale del corpo e lasciando evaporare il sudore prima che ti raffreddi.
Per la più avanzata tecnologia di regolazione del calore, scegli Nike Therma-FIT ADV che utilizza materiali di qualità superiore e tecnologie sviluppate grazie ai suggerimenti degli atleti e al body-mapping. Scopri le maglie a girocollo corte o i design con l'orlo che arriva a metà coscia.
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4. Felpe Nike ACG
Ideali per: avventure all'aperto
Queste felpe con cappuccio e pullover oversize uniscono una sensazione di comfort a una resistenza robusta. Le spalle scese offrono maggiore libertà di movimento, e buona parte delle felpe di questa linea sono realizzate con tessuto Nike Therma-FIT per tenerti al caldo quando le temperature scendono.
La collezione Nike All Conditions Gear, o ACG, è caratterizzata da motivi ispirati alla natura, dalle cime innevate alle formazioni rocciose basaltiche. Inoltre, ogni articolo è realizzato per almeno il 75% con fibre di poliestere riciclato, così potrai contribuire a preservare i luoghi naturali che hai intenzione di esplorare.
5. Felpe Nike realizzate pensando alla sostenibilità
Se vuoi una felpa oversize realizzata con almeno il 50-75% di materiali riciclati, puoi scegliere tra una varietà di modelli in fleece "Tuff Knit"e French Terry. Le opzioni non tinte hanno un look naturale, mentre alcune felpe con cappuccio oversize integrano dei particolari in Nike Grind – un materiale riciclato prodotto con gli scarti di lavorazione delle scarpe – nel logo Swoosh e nelle estremità del cordino.
Per un look tutto nuovo, scegli la felpa con cappuccio oversize Nike Forward. Anziché utilizzare i tradizionali tessuti a maglia, Nike Forward combina strati sottili di fibra per creare una felpa con cappuccio che riduce del 75% l'impronta di carbonio pur mantenendo un calore leggero e una sensazione di morbidezza.
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Testo di Emilia Benton