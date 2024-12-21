Esercizi per rafforzare la zona lombare secondo gli esperti

Quando si tratta di esercizio fisico, una delle aree principali da allenare è la zona lombare. Quest'area è considerata lo stabilizzatore del corpo ed è costituita da muscoli che sostengono la forza addominale.

In più, se non alleni e non muovi la zona lombare, quei muscoli possono iniziare a indebolirsi e questo potrebbe causare dolore lombare. Nonostante metodi di allenamento come yoga, esercizi alla sbarra e pilates presentino movimenti che sostengono la parte bassa della schiena, esistono esercizi specifici per rafforzare i muscoli lombari in un modo mirato e che puoi provare a casa o in palestra.

"È importante rafforzare i lombari per costruire solide basi per il movimento", ha affermato Kacie Shively, D.P.T., A.C.S.M.-E.P. "Più forte è la zona lombare, meno si rischia di farsi male quando viene messa alla prova".