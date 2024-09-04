Cos'è il pickleball e come si gioca
Sport e attività
Gli esperti spiegano tutto quello che c'è da sapere sul pickleball e offrono alcuni consigli su come praticarlo.
Se c'è un gioco che sta spopolando negli Stati Uniti ed è in crescita a livello mondiale, è il pickleball. Secondo la Sports and Fitness Industry Association, nel 2022 la partecipazione nel pickleball tra gli americani è raddoppiata, con un incremento pari a quasi il 159% in tre anni.
E non c'è nulla di cui meravigliarsi, perché questo gioco con racchette e pallina di plastica è divertentissimo, dinamico e facile da imparare. Fin dalla sua nascita, quasi 60 anni fa, il pickleball è sempre stato considerato uno sport adatto a tutti, da chi lo pratica occasionalmente agli atleti professionisti e tutti i livelli intermedi. Grazie alla sua popolarità in rapida ascesa, oggi è più facile che mai per principianti e giocatori più rodati trovare un'opportunità per praticarlo.
Ci stai facendo un pensierino? Scopri qui tutto quello che c'è da sapere sul pickleball e i consigli degli esperti su come giocarci.
Come si gioca a pickleball?
Per giocare a pickleball servono racchette più grandi di quelle da ping-pong ma più piccole di quelle da tennis, e possono essere in legno, plastica, fibra di carbonio o altri materiali. La pallina in plastica traforata è più o meno grande come una palla da baseball.
Puoi giocare in singolo (uno contro uno) o in doppio (due contro due) su un terreno di gioco che è circa la metà di un campo da tennis. La rete divide a metà il campo ed è alta 86 cm.
Continua a leggere per scoprire le regole di base di questo sport. Se invece intendi giocare a livello professionistico, puoi trovare tutte le informazioni di cui hai bisogno nel manuale della USA Pickleball.
1. La palla deve superare la rete e atterrare all'interno delle linee di campo. Questo vale per quasi tutti gli sport di racchetta, e il pickleball non fa eccezione. La palla deve passare sopra la rete e cadere all'interno delle linee che delimitano il campo. Se una squadra o un giocatore tira fuori dalle linee di campo, l'avversario conquista il punto.
2. I giocatori non possono colpire la palla quando sono all'interno della zona di non-volée. Ai lati della rete c'è un'area di 2 m di lunghezza, contrassegnata con una linea parallela alla rete. Questa è la zona di non-volée, concepita dagli ideatori del pickleball per non avvantaggiare i giocatori più alti. I giocatori non possono stare all'interno di quest'area quando colpiscono la palla.
3. Per servire occorre colpire la pallina dal basso, dalla linea di fondo, e farla cadere oltre la zona di non-volée. Per iniziare un punto, il giocatore al servizio deve posizionarsi dietro la linea di fondocampo parallela alla rete, colpire la palla dal basso e mandarla oltre la linea di non-volée dall'altra parte della rete.
4. Al primo tiro di ogni squadra, la palla deve rimbalzare una volta. Quando un giocatore o una squadra serve, la squadra avversaria deve lasciare che la pallina rimbalzi una volta prima di poterla rimandare dall'altra parte della rete. Quando la palla ritorna alla squadra che ha servito, questa deve lasciare che rimbalzi una volta prima di colpirla.
Da qui in poi non è più necessario che la palla rimbalzi prima di poterla colpire. Questo colpo al volo senza rimbalzo è detto "volée".
5. Se la palla rimbalza due volte nella stessa metà campo, il punto si chiude. Come nel tennis, se la palla rimbalza due volte oltre la rete prima che la squadra avversaria la colpisca, il punto si chiude.
6. Solo la squadra che serve può fare punto. Se la squadra al servizio vince lo scambio, segna un punto. Al contrario, se è la squadra che riceve a vincere lo scambio, il punteggio non cambia, ma il servizio passa a quest'ultima, che potrà quindi cercare di fare punto.
7. Per vincere, occorre arrivare a 11 punti con uno scarto di due punti.
Perché il pickleball è così in voga?
Secondo Rick Witsken, ex tennista professionista, allenatore di pickleball e membro co-fondatore della National Pickleball League, una federazione professionistica di nuova generazione per giocatori dai 50 anni in su, "il pickleball piace perché è davvero alla portata di tutti, e bastano pochi minuti per iniziare subito a divertirsi".
"Il pickleball è molto più semplice del tennis, che invece potrebbe richiedere qualche lezione prima di riuscire a tenere uno scambio di tre passaggi consecutivi", spiega Witsken.
"Con il pickleball, al contrario, ti bastano 5 minuti. Più a lungo dura uno scambio, più il gioco si fa avvincente e divertente. Rispetto al tennis, le probabilità di diventare dei discreti giocatori sono molto più alte. Ecco perché il pickleball è così gettonato", asserisce l'ex tennista.
Ernie Medina, ambasciatore di USA Pickleball e allenatore certificato del Professional Pickleball Registry, condivide la tesi di Witsken e sostiene che "il pickleball è così popolare perché ricorda più un maxi ping-pong che un mini tennis".
"Un altro fattore che contribuisce potenzialmente al successo del gioco sono le dimensioni del campo, perché favoriscono la socialità", sostiene Witsken. Infatti, i giocatori sono più vicini e non devono correre troppo, quindi possono farsi due chiacchiere in allegria tra un punto e l'altro.
Ma giocare su un campo di dimensioni ridotte non significa non fare esercizio fisico. Uno studio del 2021, pubblicato sull'International Journal of Environmental Research and Public Health e condotto su persone adulte inattive che hanno iniziato a giocare a pickleball, ha rivelato che la forza nelle loro gambe era aumentata dell'11% in sole 6 settimane di pratica.
Per fare un confronto, un allenamento di calcio intenso tende ad aumentare la potenza nelle gambe del 15-16% lungo un arco di 4 mesi negli uomini più avanti con l'età. Oltre a rimarcare i benefici per la propria salute fisica, le persone che avevano preso parte allo studio hanno dichiarato di aver apprezzato il pickleball e di essersi divertiti molto a giocarci. In media, dopo 4 ore e mezza di esercizio nell'arco di 6 settimane, i partecipanti hanno affermato di sentirsi meglio.
Quali sono le origini del gioco e perché si chiama pickleball?
Secondo la USA Pickleball, il gioco fu inventato nel 1965 a Bainbridge Island, al largo della costa di Seattle, Washington, negli Stati Uniti. Joel Pritchard, ex membro del Congresso americano originario di Washington, era in vacanza con l'amico Bill Bell quando insieme idearono il pickleball, usando delle racchette da ping-pong e una palla traforata su un vecchio campo da badminton.
Dopo pochi giorni, decisero di modificare ulteriormente il gioco e abbassarono la rete per renderlo più accessibile sia ai bambini che agli adulti. Stabilirono innanzitutto che la palla doveva rimbalzare una volta dopo il servizio e una volta dopo la prima risposta. Poi, crearono una zona di non-volée, che secondo Bell annullava qualsiasi vantaggio per i giocatori più alti.
Joan, la moglie di Pritchard, affermò di essere stata lei a chiamarlo pickleball, perché era un gioco surrogato.
"Mi faceva venire in mente la pickle boat del canottaggio, l'imbarcazione dei vogatori scartati dagli altri equipaggi", aveva spiegato in precedenza la signora Pritchard.
Che cosa rende il pickleball diverso dal tennis?
Anche se spesso si gioca su una porzione di un campo da tennis, ed entrambi richiedono palline e racchette, il pickleball e il tennis sono diversi sotto vari aspetti, tra cui:
- Dimensioni del campo: un campo da pickleball è più piccolo di un campo da tennis. Secondo le regole della USA Pickleball, il campo da pickleball è largo circa 6,10 m e lungo 13,41 m. Il fondocampo di ciascuna metà è diviso in due zone di servizio larghe 3 m e contrassegnate da linee perpendicolari bianche. Ai lati della rete ci sono due aree di 2 m di lunghezza dette zone di non-volée.
I campi da tennis sono molto più lunghi, ben 24 m, e più larghi, 8 m per il singolo e 11 m per il doppio. Anche la tracciatura di un campo da tennis è diversa. Al posto di una linea perpendicolare nella metà posteriore di ogni lato del campo, c'è una linea perpendicolare nella zona vicina alla rete. I campi da tennis non hanno una zona di non-volée.
Il campo da pickleball è più piccolo, quindi si corre meno, e questo è un altro aspetto che lo rende così popolare.
Suggerimento: se non trovi un campo da pickleball nella tua zona, puoi pensare di allestirne uno ovunque ci sia abbastanza asfalto. La USA Pickleball offre indicazioni sulle dimensioni del campo e su come crearne uno. Puoi usare un gessetto per tracciare le linee di campo e la zona di non-volée. Online puoi trovare una varietà di reti portatili, ma in alternativa puoi legare una corda tra due sedie per creare una rete di fortuna.
- Attrezzatura: le racchette da pickleball si differenziano da quelle incordate (da tennis o badminton) per il piatto solido. La pallina è in plastica traforata, a differenza di quella da tennis che è in gomma, piena d'aria e rivestita di feltro.
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- Regole: molte regole di questo gioco in formato ridotto sono diverse da quelle del tennis. Per esempio, per i servizi nel pickleball, bisogna colpire la palla dal basso, che deve toccare la racchetta sotto all'altezza della vita. A differenza del tennis, dove i servizi devono cadere nella metà campo avversaria prima della linea parallela alla rete, nel pickleball devono atterrare nell'altra metà campo ma oltre la linea mediana parallela alla rete. Inoltre, la palla deve rimbalzare una volta nell'altra metà campo dopo la prima risposta. Nel tennis questa regola non è prevista.
- Zona di non-volée: il campo da pickleball ha un'area che si estende per 2 m dalla rete in entrambi i lati del campo, contrassegnata da due linee parallele alla rete stessa. Se i piedi dei giocatori si trovano all'interno di questa zona, non possono colpire la palla in aria. Questa regola nel tennis non esiste.
- Punteggio: nel tennis, il primo punto conquistato porta il punteggio sul 15-0, con i punti successivi indicati con 30 e 40. Puoi vincere un match in soli quattro punti, ovvero 15, 30, 40, più il punto successivo che sancisce la fine della partita. Inoltre, sia chi serve che chi riceve può fare punto.
Nel pickleball, solo chi è al servizio può fare punto. Se vinci lo scambio quando ricevi, passi al servizio e solo allora puoi segnare punti. I punti si contano singolarmente, si arriva a 11 e si vince solo con uno scarto di due punti. Come avrai notato, il punteggio si compone di tre numeri: rappresentano rispettivamente il punteggio della squadra al servizio e quello della squadra in risposta, mentre la terza cifra indica quale giocatore deve effettuare il servizio (1 o 2).
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Cosa serve per giocare a pickleball?
Come prima cosa avrai bisogno di racchette e palline da pickleball. Ci sono racchette in tanti materiali diversi, dal semplice legno alla fibra di carbonio (che in genere è l'opzione più costosa).
"Se devi acquistare una racchetta da principiante, evita la costosa fibra di carbonio e cerca un set con anima a nido d'ape. Queste racchette sono leggere e adatte a chi è agli inizi", consiglia Witsken. La palla non rimbalzerà così velocemente come su una racchetta in legno e sarà più facile farla atterrare entro le linee.
Chi gioca a pickleball dovrebbe inoltre indossare scarpe sportive che offrono supporto e una trazione multidirezionale sotto il piede. Le scarpe da tennis vanno più che bene per i campi da pickleball. Per l'abbigliamento, scegli capi leggeri e traspiranti in grado di offrirti comfort e freschezza mentre giochi.
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Consigli per iniziare a giocare a pickleball
In generale, imparare a giocare a pickleball è facile, ma ci vuole un po' di pratica per padroneggiarlo a dovere. Qui, Medina e Witsken offrono i loro consigli su come muovere i primi passi in questo sport e giocare al meglio.
- Evita le aperture troppo accentuate.
"Chi è alle prime armi con il pickleball tende ad accentuare molto l'apertura della racchetta, soprattutto se sa già giocare a tennis", sostiene Witsken. Ma il campo da pickleball è piccolo, e la palla e le racchette sono molto elastiche, quindi le aperture eccessive sono controproducenti perché limitano il controllo della palla.
"Sfrutta le dimensioni del campo e l'elasticità dell'attrezzatura a tuo vantaggio", consiglia l'ex tennista. È meglio aprire meno e cercare di controllare dove piazzare i colpi. "Con il tempo, colpirai la palla meglio e più velocemente, ma non ti servirà comunque aprire eccessivamente", continua Witsken.
- Tieni la palla davanti a te.
"Spesso chi è agli inizi non usa i piedi e cerca di allungarsi verso la palla quando è lontana dal corpo", afferma Medina. Ma in questo modo può essere più complicato tenere la palla all'interno delle linee di campo.
"Invece di restare sul posto e allungarti per rispondere, muovi i piedi e tieni la palla di fronte a te per controllare al meglio il tiro", suggerisce l'esperto. Prima di iniziare uno scambio, mettiti in posizione per ricevere, con le ginocchia leggermente flesse e la racchetta davanti a te.
"Da questa posizione, guardati i piedi. Noterai che sembrano formare una V", afferma Medina.
"Fai dei passettini laterali e altri piccoli movimenti per cambiare questa posizione prima di ricevere. Avrai maggiore controllo e quindi più probabilità di andare a segno fin dall'inizio", spiega l'allenatore.
Testo di Greg Presto