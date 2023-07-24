Cinque esercizi per migliorare la postura, secondo gli esperti

"L'esercizio del cameriere è tra gli esercizi di postura più utili perché aiuta a distendere il petto e ad aumentare la mobilità delle spalle. Inoltre, attiva i muscoli della schiena (come i gran dorsali, i romboidi, i trapezi medi e quelli inferiori) per una postura più eretta", afferma Tomasso.

Il motivo è semplice. "Quando porti i gomiti e le mani all'indietro, allunghi e distendi i pettorali", spiega il coach. "La chiusura toracica è tra le cause delle spalle curve".

Puoi eseguire l'esercizio del cameriere dalla posizione seduta o in piedi, quindi potrai farlo anche alla scrivania mentre lavori.

Esecuzione:

Distendi le braccia in avanti. Rivolgi i palmi delle mani verso l'alto.

Piega i gomiti e portali verso di te lungo i fianchi fino a formare un angolo di 90 gradi.

Ruota le braccia verso l'esterno mentre tieni i gomiti vicini al busto.

Mantieni la posizione da due a cinque secondi.

Ripeti per 60 secondi.

Ti sembra che non cambi nulla? "Immagina di tenere una matita tra le scapole e porta il petto in fuori mentre tieni la posizione", spiega Tomasso. "Se vuoi aumentare gradualmente la difficoltà, puoi anche decidere di usare una fascia di resistenza leggera", aggiunge l'esperto. Tieni un'estremità della fascia di resistenza in ogni mano, porta le mani verso l'esterno, torna indietro e ripeti.