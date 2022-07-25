I migliori allenamenti con manubri per la schiena, secondo i trainer

"Dal momento che i manubri non sono collegati a una superficie stabile e permettono di muoversi liberamente, il corpo lavora di più per stabilizzarsi rispetto a quanto accade invece su una macchina con cavi", spiega Bianca Vesco. Questo significa che alleni i piccoli muscoli stabilizzatori del core e della schiena, migliorando la forza e la stabilità di tutto il corpo. Questa forza può migliorare a sua volta le prestazioni in altri workout e attività, e rendere più efficienti i movimenti quotidiani del corpo.

Si tratta di ottimi esercizi per sviluppare e rafforzare i muscoli stabilizzatori e le articolazioni e, "se eseguiti correttamente, possono ridurre il rischio di lesioni e migliorare le prestazioni", conclude Ellen Thompson.