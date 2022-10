I migliori allenamenti con manubri per la schiena, secondo i trainer

I migliori workout per la schiena con i manubri sono composti da ottimi esercizi che coinvolgono i muscoli posteriori da diverse angolazioni. Bianca Vesco ed Ellen Thompson ci mostrano i loro esercizi preferiti per la schiena con i manubri.

1. Bent-Over Row

"Il bent-over row migliora la forza della parte superiore e inferiore della schiena, dei glutei, dei muscoli posteriori della coscia, dei dorsali e delle spalle", spiega Bianca Vesco.

Ellen Thompson aggiunge che "il bent-over row migliora anche la stabilità del core".

Come si fa: con i piedi alla larghezza delle spalle, tieni un manubrio in ciascuna mano, metti le braccia lungo i fianchi e piega leggermente le ginocchia. Chinati in avanti tenendo fermi i fianchi in modo che il busto sia parallelo al pavimento, o il più parallelo possibile in base al tuo livello di mobilità. Estendi le braccia verso il pavimento, con i palmi rivolti l'uno verso l'altro. Avvicina lentamente i manubri al petto, con i gomiti che sfiorano i fianchi e finiscono dietro la schiena, in modo da sentire le scapole unirsi. Riporta i pesi nella posizione iniziale.

Fai 3 serie da 8 ripetizioni con un peso moderato.

2. Croci al contrario con i manubri

"Questo esercizio è ottimo per migliorare la postura", spiega Ellen Thompson. Si concentra sulla parte posteriore delle spalle, sul trapezio medio (il grande muscolo che attraversa la parte inferiore del collo e le spalle) e sui romboidi (i muscoli situati sotto le scapole).

Come si fa: con i piedi alla larghezza delle spalle, tieni un manubrio in ciascuna mano, metti le braccia lungo i fianchi e piega leggermente le ginocchia. Chinati in avanti tenendo fermi i fianchi in modo che il busto sia parallelo al pavimento, o il più parallelo possibile in base al tuo livello di mobilità, e tieni le braccia rilassate. Tenendo i gomiti leggermente piegati, avvicina le scapole e solleva lateralmente le braccia. Abbassa lentamente i pesi.

Fai 3 serie da 12 ripetizioni con un peso leggero.

3. Camminata con i pesi sollevati sopra la testa

"Questo esercizio fa lavorare tutta la schiena, le spalle e i muscoli stabilizzatori della scapola", spiega Bianca Vesco. "Inoltre, attiva il core".

Come si fa: tieni un manubrio in ciascuna mano. Solleva i pesi fino a raggiungere le spalle, quindi spingili sopra la testa, in modo tale che le braccia siano estese verso l'alto e i palmi rivolti l'uno verso l'altro. Le spalle devono restare basse e attivate. Cammina lentamente in avanti tenendo i pesi stabili ed evitando di sollevare le spalle.

Fai 3 serie da 60 secondi con un peso moderato.