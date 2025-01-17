Tre potenziali benefici degli occhiali per la luce blu

La luce blu è irradiata dai dispositivi digitali, come smartphone, tablet, laptop e televisori, nonché dalle luci fluorescenti, dalle lampadine fluorescenti compatte e dalle luci LED. Tuttavia, la più grande fonte di luce blu proviene direttamente dal sole, secondo l'American Academy of Ophthalmology.

Come spiega Brian Boxer Wachler, M.D., oftalmologo e chirurgo oculista presso il Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, la luce blu (nota anche come luce visibile ad alta energia) fa parte dello spettro della luce visibile. Wachler spiega che rosso, arancione, giallo, verde, blu, indaco e violetto, rappresentati in inglese dall'acronimo ROYGBIV, sono i colori che compongono lo spetto della luce visibile, ossia le porzioni dello spettro elettromagnetico che l'occhio umano è in grado di percepire.

Mentre lo spettro della luce visibile viaggia, le lunghezze d'onda si separano e variano di dimensioni, dando luogo a colori diversi. Come spiega Tatevik Movsisyan, O.D. e professore associato di pratica clinica presso The Ohio State University College of Optometry, la porzione di luce blu dello spettro è considerata di lunghezza d'onda breve, tra i 400 e i 500 nanometri.