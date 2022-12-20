L'allenamento veloce per gli addominali amato dai trainer

Lavorare sugli addominali durante i workout offre molti vantaggi.

"Gli esercizi per il core hanno il potere di migliorare la postura, stabilizzare la colonna vertebrale, prevenire i dolori alla schiena e migliorare le prestazioni atletiche", afferma Nicole Thompson, personal trainer certificata dall'American Council on Exercise.

Anche l'allenamento dei muscoli addominali, che comprendono il retto addominale, gli obliqui interni ed esterni, il trasverso dell'addome, il muscolo sacrospinale, il multifido e il quadrato dei lombi, può essere d'aiuto per prevenire le lesioni, soprattutto quelle della colonna vertebrale.

"Addominali forti permettono di mantenere una sana funzionalità lombare e impediscono alla colonna lombare di curvarsi troppo verso l'interno", afferma Jennifer Novak, M.S. e trainer di forza e preparazione fisica.

Un leggero inarcamento nella zona lombare è normale, ma "quando questa si incurva troppo verso l'interno e la postura diventa 'penzolante', la colonna vertebrale viene sottoposta a uno stress che aumenta il rischio di lesioni come bulging discale e fratture da stress", spiega Jennifer Novak.

Per rafforzare gli addominali non bisogna necessariamente allenarli per ore e ore ogni settimana. Ecco un allenamento per addominali veloce ed efficace ideato da Nicole Thompson per rafforzare il core.