Sette varianti del ponte per i glutei che daranno una scossa al tuo prossimo allenamento

Relativamente accessibile e a basso impatto, il ponte per i glutei è un ottimo esercizio da aggiungere a quasi tutte le routine di forza. E non mancano le varianti da provare, molte delle quali sono destinate a tutti e tre i principali gruppi muscolari dei glutei. Questi movimenti, inoltre, coinvolgono i muscoli posteriori della coscia e gli addominali.

"Il ponte per i glutei a corpo libero è un ottimo punto di partenza per le persone che hanno glutei non particolarmente allenati", spiega James Shapiro, medico e personal trainer certificato NASM. Secondo l'esperto, con il tempo si potranno affrontare varianti più impegnative per continuare a vedere progressi a livello di forza e di massa muscolare.

Di seguito, Shapiro e Vanessa Windt, personal trainer certificata ISSA, illustrano sette varianti di ponte per i glutei che ti metteranno alla prova nei prossimi allenamenti. Ma prima di trattarle, ecco un breve riepilogo su come fare l'esercizio base di ponte per i glutei a corpo libero:

Sdraiati sulla schiena con le ginocchia piegate e i piedi appoggiati sul pavimento, divaricati alla larghezza dei fianchi.

Fletti leggermente il bacino e contrai gli addominali.

Spingi delicatamente sui talloni e solleva il bacino verso l'alto, mantenendo la parte superiore del corpo a terra.

Al culmine del movimento, contrai i glutei.

Abbassa lentamente il bacino fino al pavimento.

"È importante che lo sforzo si concentri sui glutei e non sui lombari", osserva Windt. Per questo, è necessario non inarcare la schiena in nessun momento dell'esercizio. È importante invece mantenere il core attivo e contratto, il bacino leggermente flesso e la colonna in posizione neutra.

(Articolo correlato: Che cos'è un allenamento callistenico?)

Secondo Windt, se senti lavorare maggiormente i quadricipiti (i muscoli anteriori della coscia) rispetto ai glutei, potrebbe significare che i piedi sono troppo vicini al corpo oppure che stai facendo forza sulle punte dei piedi. Per evitare questo problema, assicurati di spingere con i talloni e controlla che le ginocchia formino un angolo di 90 gradi quando ti trovi nella posizione più elevata.

Una volta perfezionato il ponte per i glutei a corpo libero, sali di livello con le seguenti varianti.