Come iniziare a fare le trazioni secondo gli esperti

Quando sarai in grado di rimanere in sospensione sulla barra senza difficoltà e di eseguire le trazioni scapolari, potrai passare alle trazioni assistite. Ciò significa eseguire trazioni con l'aiuto di altri accessori, per concentrarti sull'esecuzione. Uno studio del 2017 si è basato sull'imaging per confermare che l'attività muscolare di trazioni assistite e sospese o trazioni "tradizionali" è identica e prepara il corpo alle versioni non assistite del movimento.

"Consiglio di cominciare con le trazioni assistite usando una fascia. Più robusta è la fascia di resistenza, più sarà utile per la trazione", afferma Courtney. "Puoi anche eseguire trazioni assistite stando in piedi su una pedana. Ciò ti consente di lavorare sul movimento corretto in fase iniziale e di sviluppare i pattern motori e la memoria muscolare necessari per un'esecuzione corretta".

Per le trazioni assistite, puoi usare una macchina di trazione assistita o una fascia di resistenza legata a una barra di trazione. Con la fascia appesa a formare un anello, puoi eseguire le trazioni tenendo un ginocchio o un piede nella fascia (minore è la resistenza della fascia, minore assistenza ricevi).