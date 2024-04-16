3 allenamenti in pista per migliorare la velocità

Ricorda che i tre allenamenti descritti qui sono adattabili a tutti i livelli e progrediscono a blocchi di due settimane per un totale di sei settimane.

Qualunque sia la tua esperienza nel running, ricorda che anche un solo allenamento di velocità a settimana può fare la differenza. Se stai già correndo regolarmente, ti stai allenando per una mezza maratona o una maratona classica, o se vuoi semplicemente dedicare le prossime sei settimane alla velocità, allora puoi inserire due degli allenamenti che seguono nella tua routine settimanale. Non dimenticare però di prevedere un giorno di riposo tra due workout di velocità.

Qualora non avessi molta esperienza con gli allenamenti di velocità o di corsa in generale, puoi iniziare con il primo workout e provare a perfezionarlo nelle sei settimane che hai davanti. Il secondo e il terzo sono un po' più impegnativi e studiati appositamente per runner di livello intermedio e avanzato.

Tieni presente che con questi allenamenti il tuo corpo verrà sottoposto a uno sforzo maggiore rispetto al semplice jogging o alle corse tranquille, quindi il recupero è fondamentale. Potrai trarre il massimo beneficio dall'allenamento solo se recuperi a dovere.

Cerca di mantenere lo stesso livello di sforzo e la stessa andatura a ogni ripetuta. Se avessi corso troppo forte durante la prima, prendine atto e rallenta nelle ripetute che ti restano. Sfrutta i periodi di riposo per permettere al corpo di recuperare. Andatura e sforzo costanti a ogni intervallo sono fondamentali. Lo sforzo che percepisci potrebbe sembrarti maggiore verso la fine dell'allenamento. Cerca comunque di non perdere il controllo della corsa, e di non variare tempi e andatura rispetto alla prima ripetuta. Ricorda che sei tu al comando, quindi puoi sempre fermarti se ne senti il bisogno.

Per ottenere il massimo dai tuoi allenamenti di velocità, dovresti integrarli ogni settimana con delle sessioni di forza e delle long run tranquille in cui riesci a conversare con qualcuno senza fare fatica.