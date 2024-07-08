La corsa è un'attività molto amata che fa bene alla salute, sia fisica che mentale. Tuttavia, se corri sempre alla stessa andatura, non puoi sfruttare i vantaggi derivanti dalla variazione del ritmo. Correre al massimo a ogni corsa è faticoso per il corpo e può portare a infortuni.

La velocità massima alla quale un essere umano può correre è di circa 45 chilometri all'ora, un'andatura raggiunta dal velocista Usain Bolt quando ha stabilito il record mondiale dei 100 metri piani nel 2009. Naturalmente, la persona media non può correre a un ritmo simile, e anche Bolt ha raggiunto questo traguardo solo brevemente nella sua carriera. Correre a una velocità così elevata non è sostenibile. Come afferma il coach Dave Ridley, anche i runner più esperti hanno bisogno di corse lente e tranquille.

Il segreto sta nel variare le andature della corsa, un aspetto importante per qualsiasi runner. "Il motivo principale per cui variamo l'andatura nelle diverse corse è segmentare l'allenamento per ottimizzare la corsa e raggiungere il massimo delle prestazioni quando conta, che sia il giorno della gara o il giorno in cui vuoi raggiungere il tuo obiettivo", afferma la coach di running Lydia O'Donnell.

Quindi, quali sono le tue andature di corsa ideali e come fai a stabilirle? Diversi coach di Nike Running, tra cui Ridley e O'Donnell, spiegano questo processo e la sua importanza.