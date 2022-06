Secondo Dodds e Woods, il modo migliore per trovare il proprio ritmo di corsa ideale consiste nel fare una prova a tempo su pista. Farai una nuova prova a tempo all'inizio di ogni ciclo di allenamento o stagione, per ripartire da zero ogni volta che inizi ad allenarti in vista di una nuova gara o nuove distanze.

La distanza che coprirai nella prova a tempo può variare in base al coach e alla lunghezza della gara. Un altro fattore da tenere in considerazione è se ti stai allenando per una gara oppure no. Infatti è possibile cercare la propria andatura ideale anche solo per le corse fini a se stesse. Ad esempio, Woods richiede una prova a tempo di tre chilometri (7,5 giri su una pista da 400 metri), mentre Dodds consiglia di correre per due miglia o per cinque chilometri (3,1 miglia o 12,5 giri di pista).

Indipendentemente dalla lunghezza della tua prova a tempo, è fondamentale che la distanza sia superiore al miglio (1,6 chilometri). Woods spiega che distanze inferiori sono "meno significative" per la valutazione della forma fisica. Ciononostante, una prova a tempo di un miglio è già un ottimo punto di partenza per chi ha appena iniziato.

Come si svolge una prova a tempo? Woods consiglia di correre in pista nel modo più veloce e migliore possibile. Una volta terminata la prova, annota il tempo che hai impiegato e inseriscilo in un calcolatore di andatura. Ti suggerirà le andature ideali per mezze maratone e maratone, ma anche per altre corse di allenamento (come il recupero e le tempo run) sulla base dei tempi della prova. Se sei agli inizi, un calcolatore di andatura aiuta a farti un'idea della velocità a cui aspirare mentre aumenti gradualmente il chilometraggio.

Ricorda che i calcolatori di andatura propongono stime che ti aiuteranno a stabilire cosa fa maggiormente al caso tuo. Ecco perché è importante considerare un intervallo: la velocità della tua corsa di recupero (ma anche della tempo run) può variare di giorno in giorno. Correre con un dispositivo per monitorare la frequenza cardiaca può aiutarti a stabilire quale andatura di recupero sia più adatta a te ogni giorno.

