Perché i miei piedi si intorpidiscono mentre corro? La risposta degli esperti

Weiser spiega che il modo in cui corri potrebbe causare fastidi ai piedi, anche se il problema sta nella parte superiore del corpo. Irrigidire le spalle e il petto o dondolare le braccia allontanandole troppo dai fianchi può alterare la postura tanto da ostacolare un adeguato afflusso di sangue alla parte inferiore del corpo.

"Quando corri è importante che la parte superiore del corpo sia rilassata e le braccia siano vicine ai fianchi, perché irrigidendo il corpo o serrando i pugni, sforzi le spalle e le mani", osserva. E continua: "Sotto sforzo, il consumo di ossigeno aumenta e serve più sangue per portarne la quantità necessaria a muscoli e tessuti. Questo può causare formicolio e, alla fine, intorpidimento".

"L'appoggio del piede è un altro fattore da prendere in considerazione", aggiunge Mack. "Se atterri in modo più pesante su alcune parti del piede, come il tallone, quando corri su lunghe distanze eserciti di continuo pressione sugli stessi nervi", precisa. Questo può portare a infiammazione e insensibilità. Uno studio che esamina l'overstriding, ovvero la tendenza ad atterrare prima sul tallone, ha rilevato che in questo caso il piede è a contatto con il terreno troppo a lungo, con un possibile aumento della pressione esercitata localmente sui nervi.

Questo fenomeno può intensificarsi se corri sempre sullo stesso tipo di superficie, come l'asfalto, secondo Vivek Babaria, D.O., specialista in medicina dello sport e interventistica spinale.

"Aggiungere più varietà alla corsa, cambiando terreno, fa bene sotto molti punti di vista, compresa la salute dei piedi. Quando si corre su una superficie come la ghiaia, oppure su un sentiero o sull'erba, le articolazioni e i legamenti devono adattarsi.

Questa è un'ottima cosa, perché in tal caso vengono impiegati muscoli diversi per la stabilità e il sostegno, e ciò aiuta a prevenire le lesioni da sforzo che si verificano quando si usano ripetutamente gli stessi muscoli", spiega.