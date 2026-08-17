Vind jouw fit voor elke sport in onze collectie witte sneakers en schoenen. Ga ervoor met onze futuristische designs of kies voor een retro witte sneaker met een dikke zool. Onze witte sneakers zijn comfortabel op het veld, in de zaal én op straat – van hoge schoenen die je enkel omsluiten tot low-tops waarmee je ongekend flexibel bent.
Demping to the max met Air Max-technologie
In 1987 veroverde de Air Max 1 voor het eerst de straat. De combinatie van zichtbare demping en maximaal comfort was revolutionair. Voor sporters en sneakerliefhebbers werd deze sneaker al snel een icoon, want het was alsof je op wolken liep. Ook jij zult je een pro voelen met de lichtheid van onze Air technologie. We vernieuwen onze klassieke modellen constant. Probeer bijvoorbeeld onze witte sportschoenen met een zichtbare Air unit, waardoor je de innovatieve technologie aan de binnenkant ziet.
Voel de bounce met Nike React
Witte schoenen met Nike React foam zijn responsief tijdens het lopen. Ze zijn lichtgewicht, maar toch sterk genoeg om te zorgen voor bounce: elke landing is superzacht. Meer schuim betekent ook dat je energie terugkrijgt. Deze schoenen zijn dus perfect om snel uit de startblokken te komen en om je voet bij elke stap soepel af te wikkelen.
De zekerheid om op je best te spelen
Als je intensief sport, wil je schoenen waar je op kunt rekenen. Daarom zijn onze witte Nike schoenen gemaakt van Flyknit textiel, dat je voeten stevig omhult en op hun plek houdt. Dit ademende materiaal helpt ook bij de luchtcirculatie, dus je kunt je gerust in het zweet werken. Witte schoenen met Nike Flymesh ventileren nog beter op cruciale plekken. Zo blijven je voeten koel en kun jij je focussen op de wedstrijd.
Witte Nike schoenen voor kilometerslang comfort
Witte Nike hardloopschoenen helpen jou comfortabel naar de finish. De rubberen buitenzool is ontwikkeld met hardlopers, en het design verbetert waar nodig je tractie en grip. We hebben witte schoenen met ruimte in het profiel zodat je voet op een natuurlijke manier kan buigen en afrollen. De ondersteuning van koolstofvezel over de hele lengte van de zool geeft energie terug, zodat je soepeler loopt dan ooit. Hoe comfortabeler je je voelt tijdens het rennen, hoe verder je kunt gaan.
Dé schoen voor jouw sport
Welke sport je ook beoefent, je hebt schoenen nodig waar je op kunt bouwen. Onze witte basketbalschoenen presteren constant, zodat je de concurrentie voorblijft. Je kunt er zeker van zijn dat je voeten op hun plaats blijven, zelfs bij de snelste moves en passes. Is voetballen jouw ding, dan speel je met Nike voetbalschoenen extra snel, met optimale grip en explosieve versnellingen. Fan van racketsporten? Dan ben je vast ook fan van de lichtgewicht ondersteuning van onze tennisschoenen. Die zijn speciaal ontworpen voor zijwaartse bewegingen en hebben stevige buitenzolen voor extra grip.