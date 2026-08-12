  1. Hardlopen
    2. /
  2. Schoenen

Witte hardloopschoenen

Nike Run Defy
Nike Run Defy Hardloopschoenen voor heren (straat)
Bestseller
Nike Run Defy
Hardloopschoenen voor heren (straat)
€ 59,99
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Damesschoenen met reflecterende accenten
Gerecyclede materialen
Nike V5 RNR
Damesschoenen met reflecterende accenten
€ 89,99
Nike Downshifter 14
Nike Downshifter 14 Hardloopschoen voor dames (straat)
Nike Downshifter 14
Hardloopschoen voor dames (straat)
€ 69,99
Nike Revolution 8
Nike Revolution 8 Hardloopschoenen voor heren (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Revolution 8
Hardloopschoenen voor heren (straat)
€ 64,99
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Zaalschoenen voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Omni Multi-Court
Zaalschoenen voor kids
€ 54,99
Nike Free Ride
Nike Free Ride Hardloopschoenen voor kids
Nike Free Ride
Hardloopschoenen voor kids
€ 79,99
Nike Vomero Plus
Nike Vomero Plus Hardloopschoenen voor heren (straat)
Nike Vomero Plus
Hardloopschoenen voor heren (straat)
€ 179,99
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Hardloopschoenen voor dames (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Vomero 18
Hardloopschoenen voor dames (straat)
€ 159,99
Nike Pegasus Premium
Nike Pegasus Premium Hardloopschoenen voor dames (straat)
Bestseller
Nike Pegasus Premium
Hardloopschoenen voor dames (straat)
€ 209,99
Nike Vomero Plus
Nike Vomero Plus Hardloopschoenen voor dames (straat)
Nike Vomero Plus
Hardloopschoenen voor dames (straat)
€ 179,99
Nike Zoom Skylon 11
Nike Zoom Skylon 11 Schoenen
Nike Zoom Skylon 11
Schoenen
€ 129,99
ACG Zegama Trail
ACG Zegama Trail Trailrunningschoenen voor heren
ACG Zegama Trail
Trailrunningschoenen voor heren
€ 169,99
Nike Quest 7
Nike Quest 7 Hardloopschoenen voor heren (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Quest 7
Hardloopschoenen voor heren (straat)
€ 79,99
Nike Flex Runner 4
Nike Flex Runner 4 Kleuterschoenen
Bestseller
Nike Flex Runner 4
Kleuterschoenen
€ 42,99
Nike Downshifter 14
Nike Downshifter 14 Hardloopschoen voor heren (straat)
Nike Downshifter 14
Hardloopschoen voor heren (straat)
€ 69,99
Nike Winflo 12
Nike Winflo 12 Hardloopschoenen voor dames (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Winflo 12
Hardloopschoenen voor dames (straat)
€ 109,99
Nike Structure Plus
Nike Structure Plus Hardloopschoenen voor heren (straat)
Nike Structure Plus
Hardloopschoenen voor heren (straat)
€ 179,99
Nike Run Defy
Nike Run Defy Hardloopschoenen voor dames (straat)
Bestseller
Nike Run Defy
Hardloopschoenen voor dames (straat)
€ 59,99
Nike Quest 7
Nike Quest 7 Hardloopschoenen voor dames (straat)
Nike Quest 7
Hardloopschoenen voor dames (straat)
€ 79,99
Nike Revolution 8
Nike Revolution 8 Hardloopschoenen voor dames (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Revolution 8
Hardloopschoenen voor dames (straat)
€ 64,99
Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Hardloopschoenen voor heren (straat)
+2
Gerecyclede materialen
Nike Pegasus 42
Hardloopschoenen voor heren (straat)
€ 139,99
Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Hardloopschoenen voor dames (straat)
+1
Gerecyclede materialen
Nike Pegasus 42
Hardloopschoenen voor dames (straat)
€ 139,99
Nike Quest 6
Nike Quest 6 Hardloopschoenen voor dames (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Quest 6
Hardloopschoenen voor dames (straat)
€ 79,99
Nike Vomero Premium
Nike Vomero Premium Hardloopschoenen voor heren (straat)
Nike Vomero Premium
Hardloopschoenen voor heren (straat)
€ 229,99

Witte hardloopschoenen: haal alles uit jezelf

Nike is ooit begonnen met hardloopschoenen, dus het is niet zo gek dat hardlopen nog steeds de belangrijkste sport voor ons is. We maken elk onderdeel van onze witte hardloopschoenen zo dat jij je doelen erop kunt bereiken. Kijk bijvoorbeeld eens naar de buitenzolen: we hebben ze voor elke ondergrond, zodat je voeten stabiel blijven, waar je ook loopt. Onze ondersteunende binnenzolen beschermen je voeten bij elke stap en elke kilometer. En met het ademende bovenwerk blijf je langer fris en gefocust. Klaar voor je volgende uitdaging.


Vol vertrouwen op pad


Bij Nike snappen we dat elke route en elke hardloper uniek is. Daarom maken we onze witte hardloopschoenen met verschillende buitenzolen. Als je vooral binnen de bebouwde kom loopt, kies je voor licht getextureerde zolen van duurzaam rubber. Daarmee vreet je kilometers op het asfalt. Als je op een trailavontuur gaat, kies je voor een paar hardloopschoenen in het wit met diepe groeven. Die geven je stabiliteit op een gladde ondergrond. Doe je vooral aan baanlopen of sprinten? Dan hebben we speciale hardloopschoenen met spikes om je naar de finish te helpen.


Comfort tijdens het hardlopen


Hardlopen kan zwaar zijn voor je spieren en gewrichten. Daarom maken we witte hardloopschoenen met een dempende binnenkant van topkwaliteit. Onze Nike Air units beschermen supergoed, zonder dat ze de schoenen zwaar maken. Door het slimme ontwerp voelt elke stap krachtig en verend. Kies voor witte hardloopschoenen met units bij je hak of teen voor gerichte ondersteuning. Of ga voor Nike Air units over de hele lengte van de zool voor extra vering.


Power om te presteren


We hebben zo veel keus, dat je bij Nike altijd de witte hardloopschoenen vindt die bij jou passen. Voor een licht en luchtig gevoel kies je voor schoenen met een geweven mesh bovenwerk. Dit maken we met innovatieve vezels die elke beweging van je voet volgen. Zo houdt niets je tegen. Door de ademende weving blijft de lucht rond je voeten stromen, zodat je koel en comfortabel blijft. Wil je witte hardloopschoenen die lang meegaan? Kijk dan eens naar onze leren hardloopschoenen. We hebben ook hardloopschoenen in het wit met een waterdichte GORE-TEX afwerking, die je door weer en wind beschermt.


Jouw pasvorm


Voor maximale prestaties heb je schoenen nodig die bij jouw manier van lopen passen. Onze lage witte hardloopschoenen hebben een strakke, minimalistische vorm zodat je vrij kunt bewegen. Dat maakt ze een goede keus voor sprinten en voor vlakke ondergronden zoals asfalt. Als je wat meer steun bij je enkels nodig hebt, kies je voor een hoger model met extra stabiliteit. Kijk ook eens naar witte hardloopschoenen met padding bij de enkels tegen het schuren. En heb je onze handige hiellussen al gezien? Daarmee trek je je hardloopschoenen in een handomdraai aan of uit.


Nike Move to Zero


Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren om zo de toekomst van sport te beschermen. Sinds 2008 maken we al onze Nike Air units in onze fabrieken in Oregon en Missouri in de VS met ten minste 25% productieafval. Daarnaast geven we oude plastic flessen, tapijten en visnetten een nieuw leven door ze te recyclen tot hoogwaardige garens voor onze kleding. Wil je meehelpen? Kies dan voor witte hardloopschoenen met het label 'Duurzame materialen'.