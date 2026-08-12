Witte hardloopschoenen: haal alles uit jezelf
Nike is ooit begonnen met hardloopschoenen, dus het is niet zo gek dat hardlopen nog steeds de belangrijkste sport voor ons is. We maken elk onderdeel van onze witte hardloopschoenen zo dat jij je doelen erop kunt bereiken. Kijk bijvoorbeeld eens naar de buitenzolen: we hebben ze voor elke ondergrond, zodat je voeten stabiel blijven, waar je ook loopt. Onze ondersteunende binnenzolen beschermen je voeten bij elke stap en elke kilometer. En met het ademende bovenwerk blijf je langer fris en gefocust. Klaar voor je volgende uitdaging.
Vol vertrouwen op pad
Bij Nike snappen we dat elke route en elke hardloper uniek is. Daarom maken we onze witte hardloopschoenen met verschillende buitenzolen. Als je vooral binnen de bebouwde kom loopt, kies je voor licht getextureerde zolen van duurzaam rubber. Daarmee vreet je kilometers op het asfalt. Als je op een trailavontuur gaat, kies je voor een paar hardloopschoenen in het wit met diepe groeven. Die geven je stabiliteit op een gladde ondergrond. Doe je vooral aan baanlopen of sprinten? Dan hebben we speciale hardloopschoenen met spikes om je naar de finish te helpen.
Comfort tijdens het hardlopen
Hardlopen kan zwaar zijn voor je spieren en gewrichten. Daarom maken we witte hardloopschoenen met een dempende binnenkant van topkwaliteit. Onze Nike Air units beschermen supergoed, zonder dat ze de schoenen zwaar maken. Door het slimme ontwerp voelt elke stap krachtig en verend. Kies voor witte hardloopschoenen met units bij je hak of teen voor gerichte ondersteuning. Of ga voor Nike Air units over de hele lengte van de zool voor extra vering.
Power om te presteren
We hebben zo veel keus, dat je bij Nike altijd de witte hardloopschoenen vindt die bij jou passen. Voor een licht en luchtig gevoel kies je voor schoenen met een geweven mesh bovenwerk. Dit maken we met innovatieve vezels die elke beweging van je voet volgen. Zo houdt niets je tegen. Door de ademende weving blijft de lucht rond je voeten stromen, zodat je koel en comfortabel blijft. Wil je witte hardloopschoenen die lang meegaan? Kijk dan eens naar onze leren hardloopschoenen. We hebben ook hardloopschoenen in het wit met een waterdichte GORE-TEX afwerking, die je door weer en wind beschermt.
Jouw pasvorm
Voor maximale prestaties heb je schoenen nodig die bij jouw manier van lopen passen. Onze lage witte hardloopschoenen hebben een strakke, minimalistische vorm zodat je vrij kunt bewegen. Dat maakt ze een goede keus voor sprinten en voor vlakke ondergronden zoals asfalt. Als je wat meer steun bij je enkels nodig hebt, kies je voor een hoger model met extra stabiliteit. Kijk ook eens naar witte hardloopschoenen met padding bij de enkels tegen het schuren. En heb je onze handige hiellussen al gezien? Daarmee trek je je hardloopschoenen in een handomdraai aan of uit.
Nike Move to Zero
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren om zo de toekomst van sport te beschermen. Sinds 2008 maken we al onze Nike Air units in onze fabrieken in Oregon en Missouri in de VS met ten minste 25% productieafval. Daarnaast geven we oude plastic flessen, tapijten en visnetten een nieuw leven door ze te recyclen tot hoogwaardige garens voor onze kleding. Wil je meehelpen? Kies dan voor witte hardloopschoenen met het label 'Duurzame materialen'.