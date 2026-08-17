Witte korte broeken: fris comfort voor elke dag
Ga voor een klassieke, nette look met witte korte broeken van Nike. Of je nu punten scoort op het tennisterrein of je door die laatste ronde vecht, je hebt een korte broek nodig die comfortabel zit en je nergens in beperkt. Met elastische taillebanden met trekkoorden waarmee je de pasvorm naar wens kunt aanpassen. Nauwsluitende, stretchy fietsbroeken bieden een veilig gevoel en comfortabele dekking, terwijl langere, wijde korte broeken gaan voor een casual look. Wat je stijl ook is, je vindt korte broeken met zakken waarin je je waardevolle spullen altijd dicht bij je hebt.
Of je nu een sprinter bent of liever lange afstanden rent, in onze witte korte hardloopbroeken behoud je de focus. We hebben ze gemaakt met splitten aan de zijkanten voor meer bewegingsvrijheid. En met een ondersteunde binnenbroek voor een volledige bedekking, met comfortabele gladde naden. In ons assortiment witte korte broeken vind je modellen voor alle takken van sport. Bekijk ons aanbod basketbalshorts, geïnspireerd op de wedstrijdlooks van je favoriete NBA-teams en gemaakt van zweetafvoerend, dubbelgebreid mesh – lekker licht én stevig, dus.
Wil je je spel naar een niveau hoger tillen met hoogwaardige witte korte tennisbroeken? Zoek dan naar tennisshorts met Nike Dri-FIT technologie die het zweet afvoert van je huid, zodat het sneller verdampt en jij droog en comfortabel blijft. Je vindt bij Nike ook strakke, stretchy korte golfbroeken met speciale details en meerdere zakken. Speel jij liever op een veld? We hebben witte korte voetbalbroeken van ademende, lichte materialen voor zowel kinderen als volwassenen.
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Doe met ons mee en kies voor witte korte broeken met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.