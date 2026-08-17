  1. Kleding
    2. /
  2. Bottoms
    3. /
  3. Shorts

Witte korte broeken

(75)
Nike Multi
Nike Multi Dri-FIT geweven shorts voor jongens
Gerecyclede materialen
Nike Multi
Dri-FIT geweven shorts voor jongens
€ 22,99
Nike DNA
Nike DNA Dri-FIT Basketbalshorts voor heren (21 cm)
Gerecyclede materialen
Nike DNA
Dri-FIT Basketbalshorts voor heren (21 cm)
€ 49,99
NikeCourt Victory
NikeCourt Victory Dri-FIT tennisshorts voor heren (18 cm)
Gerecyclede materialen
NikeCourt Victory
Dri-FIT tennisshorts voor heren (18 cm)
€ 44,99
NikeCourt Advantage
NikeCourt Advantage Dri-FIT tennisshorts voor heren (15 cm)
Gerecyclede materialen
NikeCourt Advantage
Dri-FIT tennisshorts voor heren (15 cm)
€ 59,99
NikeCourt Victory
NikeCourt Victory Dri-FIT tennisshorts voor heren (18 cm)
Gerecyclede materialen
NikeCourt Victory
Dri-FIT tennisshorts voor heren (18 cm)
€ 44,99
FFF 2026 Stadium Thuis
FFF 2026 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replica-voetbalshorts voor dames
Gerecyclede materialen
FFF 2026 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replica-voetbalshorts voor dames
€ 54,99
Jordan Sport
Jordan Sport Diamond Herenshorts van mesh met Dri-FIT
Gerecyclede materialen
Jordan Sport
Diamond Herenshorts van mesh met Dri-FIT
€ 49,99
Nike
Nike Dri-FIT Game Classic basketbalshorts voor heren (26 cm)
Gerecyclede materialen
Nike
Dri-FIT Game Classic basketbalshorts voor heren (26 cm)
€ 39,99
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Uit
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Uit Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor heren
Gerecyclede materialen
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Uit
Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor heren
€ 54,99
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV hardloopshorts met halfhoge taille en binnenbroekje voor dames (8 cm)
Bestseller
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV hardloopshorts met halfhoge taille en binnenbroekje voor dames (8 cm)
€ 79,99
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Herenshorts met graphic
Jordan Brooklyn Fleece
Herenshorts met graphic
€ 49,99
FFF 2026 Stadium Thuis
FFF 2026 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor heren
Gerecyclede materialen
FFF 2026 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor heren
€ 54,99
Nike Strike Elite
Nike Strike Elite Dri-FIT ADV Knit voetbalshorts voor heren
Net binnen
Nike Strike Elite
Dri-FIT ADV Knit voetbalshorts voor heren
€ 64,99
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Dri-FIT tennisshorts voor heren
Bestseller
NikeCourt Slam
Dri-FIT tennisshorts voor heren
€ 89,99
Nike Essential
Nike Essential Dri-FIT mesh basketbalshorts voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Essential
Dri-FIT mesh basketbalshorts voor dames
€ 34,99
NikeCourt
NikeCourt Dri-FIT tennisshorts met zakken voor dames
Gerecyclede materialen
NikeCourt
Dri-FIT tennisshorts met zakken voor dames
€ 44,99
Nike Miler
Nike Miler DRI-FIT trainingsshorts voor jongens
Gerecyclede materialen
Nike Miler
DRI-FIT trainingsshorts voor jongens
€ 29,99
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV halfhoge hardloopshorts met binnenbroekje voor dames (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV halfhoge hardloopshorts met binnenbroekje voor dames (8 cm)
€ 79,99
Jordan Sport Essentials
Jordan Sport Essentials Dri-FIT herenshorts
Gerecyclede materialen
Jordan Sport Essentials
Dri-FIT herenshorts
€ 34,99
NikeCourt Ace Advantage
NikeCourt Ace Advantage Dri-FIT tennisshorts voor dames
Gerecyclede materialen
NikeCourt Ace Advantage
Dri-FIT tennisshorts voor dames
€ 69,99
Como Stadium Thuis
Como Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor dames
Net binnen
Como Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor dames
€ 49,99
Naomi Osaka
Naomi Osaka Dameshorts met halfhoge taille (8 cm)
Gerecyclede materialen
Naomi Osaka
Dameshorts met halfhoge taille (8 cm)
€ 79,99
Beşiktaş J.K.
Beşiktaş J.K. Nike knit voetbalshorts voor heren
Net binnen
Beşiktaş J.K.
Nike knit voetbalshorts voor heren
€ 54,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damesshorts met print en hoge taille (7,6 cm)
NikeSKIMS Matte
Damesshorts met print en hoge taille (7,6 cm)
€ 74,99
Engeland 2026 Stadium Thuis
Engeland 2026 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor heren
Gerecyclede materialen
Engeland 2026 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor heren
€ 54,99
Turkije 2026 Stadion Thuis
Turkije 2026 Stadion Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor heren
Gerecyclede materialen
Turkije 2026 Stadion Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor heren
€ 54,99
Engeland 2026 Stadium Thuis
Engeland 2026 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replica-voetbalshorts voor dames
Gerecyclede materialen
Engeland 2026 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replica-voetbalshorts voor dames
€ 54,99
Beşiktaş J.K.
Beşiktaş J.K. Nike knit voetbalshorts voor kids
Net binnen
Beşiktaş J.K.
Nike knit voetbalshorts voor kids
€ 42,99
Boston Celtics
Boston Celtics Swingman Nike NBA-herenshorts
Gerecyclede materialen
Boston Celtics
Swingman Nike NBA-herenshorts
€ 69,99
Turkije 2026 Stadion Thuis
Turkije 2026 Stadion Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshort voor kids
Turkije 2026 Stadion Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshort voor kids
€ 42,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
NikeSKIMS Matte
Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 74,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Ruimvallende lichte damesshorts van ripstop met hoge taille
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Ruimvallende lichte damesshorts van ripstop met hoge taille
€ 49,99
Polen 2026 Stadion Thuis
Polen 2026 Stadion Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor heren
Gerecyclede materialen
Polen 2026 Stadion Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor heren
€ 54,99
Inter Milan 2026/27 Stadium Uit
Inter Milan 2026/27 Stadium Uit Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor heren
Gerecyclede materialen
Inter Milan 2026/27 Stadium Uit
Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor heren
€ 54,99
Nike Tech
Nike Tech Dri-FIT herenslip
Nike Tech
Dri-FIT herenslip
€ 34,99
Nike Club Rules
Nike Club Rules Herenshorts van sweatstof
Nike Club Rules
Herenshorts van sweatstof
€ 79,99
NikeSKIMS Stretch Nylon
NikeSKIMS Stretch Nylon Hardloopshorts voor dames
NikeSKIMS Stretch Nylon
Hardloopshorts voor dames
€ 74,99
Nike DNA
Nike DNA Basketbalshorts voor kids (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike DNA
Basketbalshorts voor kids (13 cm)
€ 39,99
Kroatië 2026 Stadion Thuis
Kroatië 2026 Stadion Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor heren
Gerecyclede materialen
Kroatië 2026 Stadion Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor heren
€ 54,99
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Ruimvallende damesshorts met halfhoge taille
Nike Pregame Fleece
Ruimvallende damesshorts met halfhoge taille
€ 69,99
Dallas Mavericks
Dallas Mavericks Swingman Nike NBA-herenshorts
Gerecyclede materialen
Dallas Mavericks
Swingman Nike NBA-herenshorts
€ 69,99
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Damesshorts (13 cm)
NikeSKIMS Studio Stretch
Damesshorts (13 cm)
€ 69,99
Jordan Sport
Jordan Sport Diamond damesshorts (10 cm)
Gerecyclede materialen
Jordan Sport
Diamond damesshorts (10 cm)
€ 49,99
Golden State Warriors 2024/25 Association Edition
Golden State Warriors 2024/25 Association Edition Swingman Nike Dri-FIT NBA-herenshorts
Gerecyclede materialen
Golden State Warriors 2024/25 Association Edition
Swingman Nike Dri-FIT NBA-herenshorts
€ 69,99
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT Diamond herenshorts (23 cm)
Gerecyclede materialen
Jordan Sport
Dri-FIT Diamond herenshorts (23 cm)
€ 49,99
Los Angeles Lakers
Los Angeles Lakers Swingman Nike NBA-herenshorts
Gerecyclede materialen
Los Angeles Lakers
Swingman Nike NBA-herenshorts
€ 69,99
Chicago Bulls Association Edition
Chicago Bulls Association Edition Swingman Nike NBA-herenshorts
Gerecyclede materialen
Chicago Bulls Association Edition
Swingman Nike NBA-herenshorts
€ 69,99
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT herenshorts (15 cm)
Gerecyclede materialen
Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT herenshorts (15 cm)
€ 84,99
Engeland 2026 Stadium Thuis
Engeland 2026 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor heren
Gerecyclede materialen
Engeland 2026 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor heren
€ 54,99
Turkije 2026 Stadion Thuis
Turkije 2026 Stadion Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor heren
Gerecyclede materialen
Turkije 2026 Stadion Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor heren
€ 54,99
Engeland 2026 Stadium Thuis
Engeland 2026 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replica-voetbalshorts voor dames
Gerecyclede materialen
Engeland 2026 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replica-voetbalshorts voor dames
€ 54,99
Beşiktaş J.K.
Beşiktaş J.K. Nike knit voetbalshorts voor kids
Net binnen
Beşiktaş J.K.
Nike knit voetbalshorts voor kids
€ 42,99
Boston Celtics
Boston Celtics Swingman Nike NBA-herenshorts
Gerecyclede materialen
Boston Celtics
Swingman Nike NBA-herenshorts
€ 69,99
Turkije 2026 Stadion Thuis
Turkije 2026 Stadion Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshort voor kids
Turkije 2026 Stadion Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshort voor kids
€ 42,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
NikeSKIMS Matte
Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 74,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Ruimvallende lichte damesshorts van ripstop met hoge taille
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Ruimvallende lichte damesshorts van ripstop met hoge taille
€ 49,99
Polen 2026 Stadion Thuis
Polen 2026 Stadion Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor heren
Gerecyclede materialen
Polen 2026 Stadion Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor heren
€ 54,99
Inter Milan 2026/27 Stadium Uit
Inter Milan 2026/27 Stadium Uit Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor heren
Gerecyclede materialen
Inter Milan 2026/27 Stadium Uit
Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor heren
€ 54,99
Nike Tech
Nike Tech Dri-FIT herenslip
Nike Tech
Dri-FIT herenslip
€ 34,99
Nike Club Rules
Nike Club Rules Herenshorts van sweatstof
Nike Club Rules
Herenshorts van sweatstof
€ 79,99
NikeSKIMS Stretch Nylon
NikeSKIMS Stretch Nylon Hardloopshorts voor dames
NikeSKIMS Stretch Nylon
Hardloopshorts voor dames
€ 74,99
Nike DNA
Nike DNA Basketbalshorts voor kids (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike DNA
Basketbalshorts voor kids (13 cm)
€ 39,99
Kroatië 2026 Stadion Thuis
Kroatië 2026 Stadion Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor heren
Gerecyclede materialen
Kroatië 2026 Stadion Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor heren
€ 54,99
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Ruimvallende damesshorts met halfhoge taille
Nike Pregame Fleece
Ruimvallende damesshorts met halfhoge taille
€ 69,99
Dallas Mavericks
Dallas Mavericks Swingman Nike NBA-herenshorts
Gerecyclede materialen
Dallas Mavericks
Swingman Nike NBA-herenshorts
€ 69,99
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Damesshorts (13 cm)
NikeSKIMS Studio Stretch
Damesshorts (13 cm)
€ 69,99
Jordan Sport
Jordan Sport Diamond damesshorts (10 cm)
Gerecyclede materialen
Jordan Sport
Diamond damesshorts (10 cm)
€ 49,99
Golden State Warriors 2024/25 Association Edition
Golden State Warriors 2024/25 Association Edition Swingman Nike Dri-FIT NBA-herenshorts
Gerecyclede materialen
Golden State Warriors 2024/25 Association Edition
Swingman Nike Dri-FIT NBA-herenshorts
€ 69,99
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT Diamond herenshorts (23 cm)
Gerecyclede materialen
Jordan Sport
Dri-FIT Diamond herenshorts (23 cm)
€ 49,99
Los Angeles Lakers
Los Angeles Lakers Swingman Nike NBA-herenshorts
Gerecyclede materialen
Los Angeles Lakers
Swingman Nike NBA-herenshorts
€ 69,99
Chicago Bulls Association Edition
Chicago Bulls Association Edition Swingman Nike NBA-herenshorts
Gerecyclede materialen
Chicago Bulls Association Edition
Swingman Nike NBA-herenshorts
€ 69,99
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT herenshorts (15 cm)
Gerecyclede materialen
Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT herenshorts (15 cm)
€ 84,99

Witte korte broeken: fris comfort voor elke dag

Ga voor een klassieke, nette look met witte korte broeken van Nike. Of je nu punten scoort op het tennisterrein of je door die laatste ronde vecht, je hebt een korte broek nodig die comfortabel zit en je nergens in beperkt. Met elastische taillebanden met trekkoorden waarmee je de pasvorm naar wens kunt aanpassen. Nauwsluitende, stretchy fietsbroeken bieden een veilig gevoel en comfortabele dekking, terwijl langere, wijde korte broeken gaan voor een casual look. Wat je stijl ook is, je vindt korte broeken met zakken waarin je je waardevolle spullen altijd dicht bij je hebt.


Of je nu een sprinter bent of liever lange afstanden rent, in onze witte korte hardloopbroeken behoud je de focus. We hebben ze gemaakt met splitten aan de zijkanten voor meer bewegingsvrijheid. En met een ondersteunde binnenbroek voor een volledige bedekking, met comfortabele gladde naden. In ons assortiment witte korte broeken vind je modellen voor alle takken van sport. Bekijk ons aanbod basketbalshorts, geïnspireerd op de wedstrijdlooks van je favoriete NBA-teams en gemaakt van zweetafvoerend, dubbelgebreid mesh – lekker licht én stevig, dus.


Wil je je spel naar een niveau hoger tillen met hoogwaardige witte korte tennisbroeken? Zoek dan naar tennisshorts met Nike Dri-FIT technologie die het zweet afvoert van je huid, zodat het sneller verdampt en jij droog en comfortabel blijft. Je vindt bij Nike ook strakke, stretchy korte golfbroeken met speciale details en meerdere zakken. Speel jij liever op een veld? We hebben witte korte voetbalbroeken van ademende, lichte materialen voor zowel kinderen als volwassenen.


Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Doe met ons mee en kies voor witte korte broeken met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.