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Witte sportschoenen en sneakers

(24)
Nike Free Metcon 7
Nike Free Metcon 7 trainingsschoenen voor dames
Nike Free Metcon 7
trainingsschoenen voor dames
€ 129,99
Nike Metcon 10
Nike Metcon 10 Work-outschoenen voor heren
Nike Metcon 10
Work-outschoenen voor heren
€ 139,99
Nike Hybrid RN
Nike Hybrid RN Trainingsschoenen voor heren
Binnenkort verkrijgbaar
Nike Hybrid RN
Trainingsschoenen voor heren
€ 149,99
Nike Hybrid RN
Nike Hybrid RN trainingsschoenen voor dames
Binnenkort verkrijgbaar
Nike Hybrid RN
trainingsschoenen voor dames
€ 149,99
Nike Free Metcon 7
Nike Free Metcon 7 Trainingsschoenen voor heren
Nike Free Metcon 7
Trainingsschoenen voor heren
€ 129,99
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Zaalschoenen voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Omni Multi-Court
Zaalschoenen voor kids
€ 54,99
Nike Bella 7
Nike Bella 7 Work-outschoenen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Bella 7
Work-outschoenen voor dames
€ 89,99
Nike Air Monarch IV
Nike Air Monarch IV Work-outschoenen voor heren
Nike Air Monarch IV
Work-outschoenen voor heren
€ 79,99
Nike Flex Train
Nike Flex Train Trainingsschoenen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Flex Train
Trainingsschoenen voor dames
€ 79,99
Nike Metcon 10
Nike Metcon 10 Trainingsschoenen voor dames
Nike Metcon 10
Trainingsschoenen voor dames
€ 139,99
Nike Air Monarch IV
Nike Air Monarch IV Work-outschoenen voor heren (extra breed)
Nike Air Monarch IV
Work-outschoenen voor heren (extra breed)
€ 79,99
Nike Flex Train
Nike Flex Train Work-outschoenen voor heren
Nike Flex Train
Work-outschoenen voor heren
€ 79,99
Nike Air Max Alpha Trainer 6
Nike Air Max Alpha Trainer 6 Work-outschoenen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Air Max Alpha Trainer 6
Work-outschoenen voor heren
€ 89,99
Nike Mind 001
Nike Mind 001 Pregame muiltjes voor dames
Binnenkort verkrijgbaar
Nike Mind 001
Pregame muiltjes voor dames
€ 89,99
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Kleuterschoenen
Gerecyclede materialen
Nike Omni Multi-Court
Kleuterschoenen
€ 44,99
Nike MC Trainer 3
Nike MC Trainer 3 Work-outschoenen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike MC Trainer 3
Work-outschoenen voor dames
€ 79,99
Nike Metcon 10 By You
Nike Metcon 10 By You Customized work-outschoenen voor heren
Customize
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Nike Metcon 10 By You
Customized work-outschoenen voor heren
€ 169,99
Nike Metcon 10 By You
Nike Metcon 10 By You Customized work-outschoenen voor dames
Customize
Customize
Nike Metcon 10 By You
Customized work-outschoenen voor dames
€ 169,99
Nike Free RN By You
Nike Free RN By You Custom hardloopschoenen voor heren (straat)
Customize
Customize
Nike Free RN By You
Custom hardloopschoenen voor heren (straat)
€ 129,99
Nike Free Metcon 7 Be True By You
Nike Free Metcon 7 Be True By You Customized schoenen
Customize
Customize
Nike Free Metcon 7 Be True By You
Customized schoenen
€ 159,99
Nike Free Metcon 7 By You
Nike Free Metcon 7 By You Customized trainingsschoenen voor heren
Customize
Customize
Nike Free Metcon 7 By You
Customized trainingsschoenen voor heren
€ 159,99
Nike Free Metcon 7 By You
Nike Free Metcon 7 By You Customized trainingsschoenen voor dames
Customize
Customize
Nike Free Metcon 7 By You
Customized trainingsschoenen voor dames
€ 159,99
Nike Free RN By You
Nike Free RN By You Custom hardloopschoen voor dames (straat)
Customize
Customize
Nike Free RN By You
Custom hardloopschoen voor dames (straat)
€ 129,99
Nike Romaleos 4
Nike Romaleos 4 Schoenen voor gewichtheffen
Nike Romaleos 4
Schoenen voor gewichtheffen
30% korting

Witte sportschoenen en sneakers: ontketen je potentieel

Of je nu een gewichtheffer, loopbandloper of HIIT-fanaat bent, onze witte sportschoenen ondersteunen je bij elke beweging. Denk aan buitenzolen met speciale profielpatronen die met je voet mee buigen. Plus absorberende demping die schokken opvangt. En, nog beter, een brede keuze aan profielen, geschikt voor verschillende soorten ondergronden. Combineer deze pluspunten met frisse kleuren en je bent helemaal klaar voor je volgende uitdaging.


Wij vinden dat junior sporters kleding en schoenen van professionele kwaliteit verdienen. Daarom maken we onze witte junior sportschoenen met ondersteunende binnenzolen. Die geven groeiende spieren en gewrichten de demping die ze nodig hebben om te blijven bewegen. Voor jonge sporters hebben we ook een bovenkant van mesh met four-way stretch, zodat hun schoenen met ze meebewegen. Kijk ook naar de ademende panelen en slim geplaatste perforaties die de luchtstroom bevorderen op plekken waar de temperatuur hoog oploopt.


Toen we in 1978 onze Nike Air schoenen lanceerden, wisten we dat dit het begin was van iets speciaals. Vandaag de dag vind je dit veelgeprezen dempingssysteem terug in een deel van onze witte sportschoenen. Het zorgt voor een uitzonderlijke ondersteuning zonder te verzwaren. Kies voor Zoom Air units in de hakken voor gerichte ondersteuning en een verend, stuwend gevoel. Of ga voor demping in de binnenzool voor comfort voor het hele lichaam.


Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en de toekomst van sport te helpen beschermen. Om jouw steentje hieraan bij te dragen, ga je op zoek naar Nike witte gymschoenen met ons label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de schoenen hebben gemaakt met ten minste 20% gerecycled materiaal. Denk aan duurzaam polyester gesponnen van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de vuilnisbelt belanden. Sinds 2008 maken we al onze Nike Air units in onze fabrieken in Oregon en Missouri in de VS met ten minste 25% productieafval.