Witte sportschoenen en sneakers: ontketen je potentieel
Of je nu een gewichtheffer, loopbandloper of HIIT-fanaat bent, onze witte sportschoenen ondersteunen je bij elke beweging. Denk aan buitenzolen met speciale profielpatronen die met je voet mee buigen. Plus absorberende demping die schokken opvangt. En, nog beter, een brede keuze aan profielen, geschikt voor verschillende soorten ondergronden. Combineer deze pluspunten met frisse kleuren en je bent helemaal klaar voor je volgende uitdaging.
Wij vinden dat junior sporters kleding en schoenen van professionele kwaliteit verdienen. Daarom maken we onze witte junior sportschoenen met ondersteunende binnenzolen. Die geven groeiende spieren en gewrichten de demping die ze nodig hebben om te blijven bewegen. Voor jonge sporters hebben we ook een bovenkant van mesh met four-way stretch, zodat hun schoenen met ze meebewegen. Kijk ook naar de ademende panelen en slim geplaatste perforaties die de luchtstroom bevorderen op plekken waar de temperatuur hoog oploopt.
Toen we in 1978 onze Nike Air schoenen lanceerden, wisten we dat dit het begin was van iets speciaals. Vandaag de dag vind je dit veelgeprezen dempingssysteem terug in een deel van onze witte sportschoenen. Het zorgt voor een uitzonderlijke ondersteuning zonder te verzwaren. Kies voor Zoom Air units in de hakken voor gerichte ondersteuning en een verend, stuwend gevoel. Of ga voor demping in de binnenzool voor comfort voor het hele lichaam.
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en de toekomst van sport te helpen beschermen. Om jouw steentje hieraan bij te dragen, ga je op zoek naar Nike witte gymschoenen met ons label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de schoenen hebben gemaakt met ten minste 20% gerecycled materiaal. Denk aan duurzaam polyester gesponnen van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de vuilnisbelt belanden. Sinds 2008 maken we al onze Nike Air units in onze fabrieken in Oregon en Missouri in de VS met ten minste 25% productieafval.