Witte Air Force 1 sneakers en schoenen: ga voor een strakke streetwearlook
Nike Air Force 1 witte schoenen zijn de ultieme stijl voor het basketbalveld en daarbuiten. Dit klassieke design begon misschien als basketbalschoen, maar is uitgegroeid tot een casual must-have. De reden? Een combinatie van stijl, comfort en ondersteuning. Denk aan gestikte panelen op het bovenwerk. Die worden zachter naarmate je de schoenen vaker draagt en krijgen een vintage look. Een mix van echt en synthetisch leer geeft ze de nodige structuur en maakt je sneakers slijtvast. Bovendien houden perforaties op de neus je voeten fris en comfortabel in het heetst van de strijd.
Als je op zoek bent naar comfort, kies dan voor witte Air Force 1 schoenen met verende middenzolen van foam. De Nike Air demping stuwt je voort bij elke stap, zodat je lekker licht loopt. Kies uit stijlvolle lage modellen met gewatteerde kragen en rubberen profielzolen voor betrouwbare grip. We hebben ook witte Air Force 1 schoenen met klassieke ronde draaicirkels op de profielzool. Daarop kunnen basketbalspelers makkelijker draaien en keren op het veld.
Op zoek naar kinderschoenen die je kleintje kunnen bijbenen? Kies dan voor Nike Air Force 1 witte kinderschoenen. Door de Nike EasyOn technologie heb jij je handen vrij. De flexibele hiel klapt naar beneden als ze hun voet erin steken en veert vervolgens weer terug. Zo kunnen ze hun schoenen gemakkelijk zelf aan- en uittrekken. Er zijn ook witte Air Force 1 schoenen voor kinderen met elastische veters.
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Om mee te doen, kies je voor Nike Air Force 1 witte schoenen met het label ‘Duurzame materialen’. Dit betekent dat we de schoenen hebben gemaakt met minstens 20% gerecycled materiaal. Denk aan duurzaam polyester uit oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.