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Witte hoodies en sweaters

(42)
Nike Club
Nike Club Fleecehoodie voor heren
Nike Club
Fleecehoodie voor heren
€ 64,99
Nike Sportswear Studio
Nike Sportswear Studio Fleece sweatshirt met ronde hals en recht design voor meisjes
Nike Sportswear Studio
Fleece sweatshirt met ronde hals en recht design voor meisjes
€ 39,99
Nike Club
Nike Club Fleecetrui met ronde hals voor heren
Nike Club
Fleecetrui met ronde hals voor heren
€ 59,99
Nike Phoenix Fleece
Nike Phoenix Fleece Oversized basketbalhoodie voor dames
Nike Phoenix Fleece
Oversized basketbalhoodie voor dames
€ 99,99
Nike Velocity
Nike Velocity Therma-FIT golfhoodie voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Velocity
Therma-FIT golfhoodie voor heren
€ 74,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sweatshirt voor kids
Nike Sportswear Club Fleece
Sweatshirt voor kids
€ 39,99
Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner
Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner Hoodie met rits voor dames
Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner
Hoodie met rits voor dames
€ 119,99
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Nike oversized voetbalshirt met ronde hals voor kids
Net binnen
Kylian Mbappé Club Fleece
Nike oversized voetbalshirt met ronde hals voor kids
€ 54,99
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Nike voetbalhoodie voor kids
Net binnen
Kylian Mbappé Club Fleece
Nike voetbalhoodie voor kids
€ 54,99
NikeCourt Heritage
NikeCourt Heritage Dri-FIT tennishoodie van sweatstof voor heren
NikeCourt Heritage
Dri-FIT tennishoodie van sweatstof voor heren
€ 84,99
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Ruimvallende damespolo
Nike Pregame Fleece
Ruimvallende damespolo
€ 79,99
Nike Fairway Fresh
Nike Fairway Fresh Dri-FIT fleecegolftop voor dames
Nike Fairway Fresh
Dri-FIT fleecegolftop voor dames
€ 69,99
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Sweatshirt van fleece met ronde hals voor dames
Jordan Brooklyn
Sweatshirt van fleece met ronde hals voor dames
€ 59,99
Nike x LEGO® Collectie
Nike x LEGO® Collectie Hoodie voor kids
Nike x LEGO® Collectie
Hoodie voor kids
€ 59,99
Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Oversized hoodie met rits over de hele lengte voor meisjes
Nike Sportswear Studio Fleece
Oversized hoodie met rits over de hele lengte voor meisjes
€ 44,99
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Hoodie voor heren
Jordan Brooklyn
Hoodie voor heren
€ 74,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Hoodie voor kids
Nike Sportswear Club Fleece
Hoodie voor kids
€ 44,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Hoodie
Nike Sportswear Club Fleece
Hoodie
€ 64,99
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Therma-FIT geborstelde basketbalhoodie voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Standard Issue
Therma-FIT geborstelde basketbalhoodie voor heren
€ 79,99
WNBA Legends
WNBA Legends Nike Basketball jersey fleece hoodie
WNBA Legends
Nike Basketball jersey fleece hoodie
€ 89,99
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Oversized hoodie voor dames
Nike Pregame Fleece
Oversized hoodie voor dames
€ 109,99
Nike Club
Nike Club Fleecehoodie met rits voor heren
Nike Club
Fleecehoodie met rits voor heren
€ 69,99
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Fleecehoodie voor heren
Jordan Brooklyn
Fleecehoodie voor heren
€ 74,99
Jordan Flight
Jordan Flight Jacquardhoodie voor heren
Gerecyclede materialen
Jordan Flight
Jacquardhoodie voor heren
€ 99,99
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Therma-FIT basketbalshirt met ronde hals voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Standard Issue
Therma-FIT basketbalshirt met ronde hals voor heren
€ 74,99
NikeSKIMS Stretch Knit
NikeSKIMS Stretch Knit Cropped dameshoodie met rits over de hele lengte
Bestseller
NikeSKIMS Stretch Knit
Cropped dameshoodie met rits over de hele lengte
€ 109,99
ACG Tuff fleece
ACG Tuff fleece Sweatshirt met ronde hals en Dri-FIT voor heren
Gerecyclede materialen
ACG Tuff fleece
Sweatshirt met ronde hals en Dri-FIT voor heren
€ 114,99
Jordan
Jordan Brooklyn Realtree fleecehoodie voor kids
Jordan
Brooklyn Realtree fleecehoodie voor kids
€ 64,99
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hoodie met rits voor kids
Nike Sportswear Tech Fleece
Hoodie met rits voor kids
€ 79,99
Nike Multi Renew
Nike Multi Renew hoodie voor jongens
Gerecyclede materialen
Nike Multi Renew
hoodie voor jongens
€ 54,99
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Herenhoodie
Jordan Brooklyn
Herenhoodie
€ 64,99
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Hoodie voor kids
Jordan Brooklyn Fleece
Hoodie voor kids
€ 49,99
Lichte Nike Studio fleece
Lichte Nike Studio fleece Oversized meisjestop met ronde hals en graphic
Lichte Nike Studio fleece
Oversized meisjestop met ronde hals en graphic
€ 49,99
Nike Club Rules
Nike Club Rules Sweatshirt van sweatstof met ronde hals voor heren
Nike Club Rules
Sweatshirt van sweatstof met ronde hals voor heren
€ 99,99
Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece Dameshoodie van sweatstof met korte mouwen
Jordan Flight Fleece
Dameshoodie van sweatstof met korte mouwen
€ 89,99
A'ja Wilson
A'ja Wilson Basketbalhoodie voor dames
A'ja Wilson
Basketbalhoodie voor dames
€ 84,99
Jordan
Jordan Brooklyn hoodie met print voor kids
Jordan
Brooklyn hoodie met print voor kids
€ 69,99
Nike Tech
Nike Tech Nike Tech Windrunner herenjack van fleece met rits over de hele lengte
Nike Tech
Nike Tech Windrunner herenjack van fleece met rits over de hele lengte
30% korting
NikeCourt collectie
NikeCourt collectie Tennistop met ronde hals voor dames
NikeCourt collectie
Tennistop met ronde hals voor dames
30% korting
Nike Sportswear Chill Terry
Nike Sportswear Chill Terry Tanktop voor dames
Nike Sportswear Chill Terry
Tanktop voor dames
30% korting
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Festivalhoodie met tie-dye voor heren
Jordan Brooklyn Fleece
Festivalhoodie met tie-dye voor heren
30% korting
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Hoodie voor heren
Jordan Brooklyn Fleece
Hoodie voor heren
30% korting

Witte sweaters en hoodies: klaar voor je training

Houd je spieren warm in een witte sweater of hoodie uit onze collectie. We hebben witte sweaters met rits en capuchon, zodat je je outfit snel kunt aanpassen aan de temperatuur. Bij koud weer kies je voor een warme witte sweater of comfortabele hoodie. Onze hoodies in het wit hebben handige zakken waarin je pasjes en sleutels veilig meeneemt. En de boorden bij de mouwen en de taille houden je lichaamswarmte goed vast.


We maken onze effen witte hoodies en sweaters in allerlei soorten en maten. Zo is er altijd iets wat bij je past. Een lichte witte trui met een gestroomlijnde pasvorm is perfect voor buitentrainingen. Als je een rustdag hebt, dan is een losvallende hoodie van zachte fleece ideaal. Ben je op zoek naar goede sportkleding die er ook nog eens stijlvol uitziet? Dan kies je voor een cropped witte sweater.


Bij Nike vinden we dat kinderen dezelfde topkwaliteit verdienen als volwassen sporters. Daarom maken we onze witte sweaters en hoodies voor kinderen van dezelfde premium materialen als die voor volwassenen. Denk aan ademende stoffen met katoen, en extra stretch zodat ze vrijuit kunnen bewegen. Ademende mesh voeringen zorgen voor goede luchtcirculatie. En op alle witte hoodies en sweaters vind je onze iconische Nike Swoosh als bewijs van premium kwaliteit.


Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Wil je meedoen? Kies dan voor een witte hoodie of sweater met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.