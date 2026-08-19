Witte sweaters en hoodies: klaar voor je training
Houd je spieren warm in een witte sweater of hoodie uit onze collectie. We hebben witte sweaters met rits en capuchon, zodat je je outfit snel kunt aanpassen aan de temperatuur. Bij koud weer kies je voor een warme witte sweater of comfortabele hoodie. Onze hoodies in het wit hebben handige zakken waarin je pasjes en sleutels veilig meeneemt. En de boorden bij de mouwen en de taille houden je lichaamswarmte goed vast.
We maken onze effen witte hoodies en sweaters in allerlei soorten en maten. Zo is er altijd iets wat bij je past. Een lichte witte trui met een gestroomlijnde pasvorm is perfect voor buitentrainingen. Als je een rustdag hebt, dan is een losvallende hoodie van zachte fleece ideaal. Ben je op zoek naar goede sportkleding die er ook nog eens stijlvol uitziet? Dan kies je voor een cropped witte sweater.
Bij Nike vinden we dat kinderen dezelfde topkwaliteit verdienen als volwassen sporters. Daarom maken we onze witte sweaters en hoodies voor kinderen van dezelfde premium materialen als die voor volwassenen. Denk aan ademende stoffen met katoen, en extra stretch zodat ze vrijuit kunnen bewegen. Ademende mesh voeringen zorgen voor goede luchtcirculatie. En op alle witte hoodies en sweaters vind je onze iconische Nike Swoosh als bewijs van premium kwaliteit.
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Wil je meedoen? Kies dan voor een witte hoodie of sweater met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.