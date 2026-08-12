Witte P-6000 sneakers en schoenen: een klassieke look met professionele technologie
Iconisch ontwerp en dagelijks comfort komen samen in onze P-6000's in het wit. Deze streetstyle-schoen is ontstaan uit een mix van de designkenmerken van de klassieke Pegasus modellen. De Nike P-6000 in het wit is gemaakt met ademend mesh en heeft horizontale en verticale overlays. Dit gestructureerde bovenwerk is een onmiskenbare verwijzing naar de hardlooplook uit de jaren 2000. Dik schuim onder je voeten geeft de nodige veerkracht, terwijl een dempende binnenzool bijdraagt aan een soepele pas. De voering bij de enkel zorgt voor extra comfort en dat is perfect voor op de sportschool, maar ook als je naar je werk fietst. Met de rubberen profielzool heb je uitstekende grip, zelfs in natte omstandigheden. Laat jij je niet afremmen? Dan hebben we precies wat je zoekt. Want met de lichte constructie van de P-6000 profiteer je van alle voordelen, zonder extra gewicht, en dat houdt je lichtvoetig.
In ons ruime assortiment witte Nike P-6000 schoenen vind je gemakkelijk een paar dat bij jouw persoonlijke stijl past. We hebben klassieke designs met monochrome details voor een ingetogen look. Maak je liever een statement? Ga dan voor een paar met een metallic Nike Swoosh die glinstert bij elke stap. Er zijn maten voor alle leeftijden, dus het hele gezin heeft net zo veel kans op ultiem comfort. En voor welk paar je ook kiest, het logo op de hak en tong geven je schoenen een premium uitstraling.
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Doe mee en kies voor P-6000 sneakers in het wit met het label ‘Duurzame materialen’. Dit betekent dat we de schoenen hebben gemaakt met minstens 20% gerecycled materiaal. Denk aan duurzaam polyester gesponnen uit oude plastic flessen, tapijten en visnetten die zo niet op de vuilnisbelt belanden. Dit is slechts een van de manieren waarop we werken aan het beschermen van de toekomst van sport.