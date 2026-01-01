Witte wandelschoenen: altijd in beweging
Ga vol zelfvertrouwen op pad met onze witte wandelschoenen die gemaakt zijn voor flinke afstanden. Ontdek schoenen met lichtgewicht foam en Nike Air demping, zodat elke stap ondersteund wordt. Op zoek naar ultiem comfort terwijl je kilometers maakt? Kies dan voor Nike witte wandelschoenen met maximale demping. Innovatieve buitenzolen met speciaal ontworpen groeven absorberen oneffenheden op de weg en schoenen met een dikke foamlaag zorgen voor een wolkachtig loopgevoel. De rond gevormde zool helpt je bij elke stap optimaal vooruit te komen.
Witte wandelschoenen met GORE-TEX bovenwerk zijn ideaal bij alle soorten weer. Ze bieden een betrouwbare bescherming tijdens wandelingen op regenachtige dagen. Profiteer van een optimale grip dankzij stevige rubberen zolen met groeven op maat, of je nu in de stad, het park of buiten de gebaande paden loopt. Onze witte wandelschoenen met responsieve Zoom Air units hebben een ultraflexibele midden- en buitenzool. De uitgekiende ondersteuning en demping zorgen voor maximale responsiviteit. Daarnaast helpen de groeven op de buitenzool je stabieler en zekerder te lopen.
Houd het hoofd koel, ook tijdens een intensieve wandeling. Ga voor witte wandelschoenen met een bovenkant van mesh voor extra flexibiliteit en stevigheid, zodat je alle trailomstandigheden aankunt. Door de zachte kraag zijn de schoenen makkelijk aan en uit te trekken, terwijl ze je middenvoet stevig omsluiten met een sokachtige pasvorm.
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te beschermen. Doe mee en kies voor witte wandelschoenen met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de schoenen met minstens 20% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden. Sinds 2008 maken we al onze Nike Air Units in onze fabrieken in Oregon en Missouri in de VS met ten minste 25% productieafval.