Witte hardloopschoenen voor dames: zet je prestaties op scherp
Bij Nike zijn we al sinds 1979 trotse supporters van het hardlopen voor vrouwen, toen we samenwerkten met de International Runners Committee om te lobbyen voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij duurlopen. Vandaag de dag helpen onze witte hardloopschoenen voor dames hardlopers overal ter wereld om hun prestaties te verbeteren. Denk aan speciaal ontworpen buitenzolen die bij de ondergrond passen, of een flexibel bovenwerk van mesh dat met je meebeweegt. En natuurlijk demping van wereldklasse om je gewrichten en spieren te beschermen.
Omdat hardlopen veeleisend kan zijn voor je lichaam, maken we onze witte hardloopschoenen voor dames met speciale ingebouwde ondersteuning. Schoenen met Nike Air units geven je de dempende bescherming die je nodig hebt om vol vertrouwen te lopen. Ook zorgen onze revolutionaire lichtgewicht materialen voor schokdemping zonder dat ze je voeten verzwaren of log maken. Je krijgt dus een veerkrachtig, stuwend gevoel dat je door elke pas heen helpt, zodat jij klaar bent voor je volgende uitdaging.
Succesvol hardlopen begint bij de basis. Onze witte hardloopschoenen voor dames hebben verschillende buitenzoolontwerpen om aan je eisen te voldoen. Schoenen van licht rubber hebben een uitstekende duurzaamheid – perfect voor gladde, harde oppervlakken zoals stoepen of asfalt. Kijk voor baanwedstrijden eens naar onze witte hardloopschoenen met spikes. Deze geven extra stevigheid voor krachtige push-offs en zelfverzekerde landingen. Onze trailrunningschoenen hebben een diep, haaks profiel zodat je ruwe en glibberige omstandigheden met gemak aankunt.
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Sinds 2008 maken we al onze Nike Air units in onze fabrieken in Oregon en Missouri in de VS met ten minste 25% productieafval. Ook hergebruiken we oude plastic flessen, tapijten en visnetten om high-performance garen te maken voor onze kleding. Als je met ons wilt meedoen, kies dan voor een paar witte hardloopschoenen voor dames met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de schoenen met minstens 20% gerecyclede materialen hebben gemaakt.