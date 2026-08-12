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Witte hardloopschoenen voor dames

(34)
Nike Winflo 12
Nike Winflo 12 Hardloopschoenen voor dames (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Winflo 12
Hardloopschoenen voor dames (straat)
€ 109,99
Nike Revolution 8
Nike Revolution 8 Hardloopschoenen voor dames (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Revolution 8
Hardloopschoenen voor dames (straat)
€ 64,99
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Hardloopschoenen voor dames (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Vomero 18
Hardloopschoenen voor dames (straat)
€ 159,99
Nike Vomero Plus
Nike Vomero Plus Hardloopschoenen voor dames (straat)
Nike Vomero Plus
Hardloopschoenen voor dames (straat)
€ 179,99
Nike Run Defy
Nike Run Defy Hardloopschoenen voor dames (straat)
Bestseller
Nike Run Defy
Hardloopschoenen voor dames (straat)
€ 59,99
Nike Quest 7
Nike Quest 7 Hardloopschoenen voor dames (straat)
Nike Quest 7
Hardloopschoenen voor dames (straat)
€ 79,99
Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Hardloopschoenen voor dames (straat)
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Nike Pegasus 42
Hardloopschoenen voor dames (straat)
€ 139,99
Nike Quest 6
Nike Quest 6 Hardloopschoenen voor dames (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Quest 6
Hardloopschoenen voor dames (straat)
€ 79,99
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Damesschoenen met reflecterende accenten
Gerecyclede materialen
Nike V5 RNR
Damesschoenen met reflecterende accenten
€ 89,99
Nike Pegasus Premium
Nike Pegasus Premium Hardloopschoenen voor dames (straat)
Bestseller
Nike Pegasus Premium
Hardloopschoenen voor dames (straat)
€ 209,99
Nike Downshifter 14
Nike Downshifter 14 Hardloopschoen voor dames (straat)
Nike Downshifter 14
Hardloopschoen voor dames (straat)
€ 69,99
Nike ACG Pegasus Trail
Nike ACG Pegasus Trail Trailrunningschoenen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike ACG Pegasus Trail
Trailrunningschoenen voor dames
€ 149,99
Nike Structure Plus
Nike Structure Plus Hardloopschoenen voor dames (straat)
Nike Structure Plus
Hardloopschoenen voor dames (straat)
€ 179,99
Nike Zoom Fly 6
Nike Zoom Fly 6 wedstrijdschoen voor dames (straat)
Nike Zoom Fly 6
wedstrijdschoen voor dames (straat)
€ 169,99
Nike Wildhorse 10
Nike Wildhorse 10 Trailrunningschoenen voor dames
Nike Wildhorse 10
Trailrunningschoenen voor dames
€ 149,99
Nike ACG Ultrafly Trail
Nike ACG Ultrafly Trail Trailracingschoenen
Nike ACG Ultrafly Trail
Trailracingschoenen
€ 249,99
Nike Kiger 10
Nike Kiger 10 Trailrunningschoenen
Nike Kiger 10
Trailrunningschoenen
€ 159,99
ACG Zegama Trail
ACG Zegama Trail Trailrunningschoenen voor dames
ACG Zegama Trail
Trailrunningschoenen voor dames
€ 169,99
Nike Zoom Fly 6
Nike Zoom Fly 6 wedstrijdschoen voor dames (straat)
Nike Zoom Fly 6
wedstrijdschoen voor dames (straat)
€ 169,99
Nike Ava Edge
Nike Ava Edge Herenschoenen
Bestseller
Nike Ava Edge
Herenschoenen
€ 149,99
Nike Mind 001
Nike Mind 001 Pregame muiltjes voor dames
Binnenkort verkrijgbaar
Nike Mind 001
Pregame muiltjes voor dames
€ 89,99
Nike Structure 26
Nike Structure 26 Hardloopschoenen voor dames (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Structure 26
Hardloopschoenen voor dames (straat)
€ 149,99
Nike Alphafly 3
Nike Alphafly 3 wedstrijdschoen voor dames (straat)
Nike Alphafly 3
wedstrijdschoen voor dames (straat)
€ 309,99
Nike Vomero Premium
Nike Vomero Premium Hardloopschoenen voor dames (straat)
Nike Vomero Premium
Hardloopschoenen voor dames (straat)
€ 229,99
Nike Journey Run
Nike Journey Run Hardloopschoenen voor dames (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Journey Run
Hardloopschoenen voor dames (straat)
€ 99,99
Nike Vomero 18 By You
Nike Vomero 18 By You Custom hardloopschoen voor dames (straat)
Customize
Customize
Nike Vomero 18 By You
Custom hardloopschoen voor dames (straat)
€ 189,99
Nike Vomero Plus By You
Nike Vomero Plus By You Custom hardloopschoen voor dames (straat)
Customize
Customize
Nike Vomero Plus By You
Custom hardloopschoen voor dames (straat)
€ 209,99
Nike Pegasus 42 By You
Nike Pegasus 42 By You Custom hardloopschoen voor dames (straat)
Customize
Customize
Nike Pegasus 42 By You
Custom hardloopschoen voor dames (straat)
€ 169,99
Nike Air Max DN8 Be True By You
Nike Air Max DN8 Be True By You Customized schoenen
Customize
Customize
Nike Air Max DN8 Be True By You
Customized schoenen
€ 209,99
ACG Pegasus Trail By You
ACG Pegasus Trail By You Trailrunningschoenen voor dames
Customize
Customize
ACG Pegasus Trail By You
Trailrunningschoenen voor dames
€ 179,99
Nike Free RN By You
Nike Free RN By You Custom hardloopschoen voor dames (straat)
Customize
Customize
Nike Free RN By You
Custom hardloopschoen voor dames (straat)
€ 129,99
Nike Pegasus Plus
Nike Pegasus Plus Hardloopschoenen voor dames (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Pegasus Plus
Hardloopschoenen voor dames (straat)
30% korting
Nike Dragonfly 2
Nike Dragonfly 2 Track and Field distance spikes
Nike Dragonfly 2
Track and Field distance spikes
30% korting
Nike Victory 2
Nike Victory 2 Track and Field distance spikes
Nike Victory 2
Track and Field distance spikes
30% korting
Nike Journey Run
Nike Journey Run Hardloopschoenen voor dames (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Journey Run
Hardloopschoenen voor dames (straat)
€ 99,99
Nike Vomero 18 By You
Nike Vomero 18 By You Custom hardloopschoen voor dames (straat)
Customize
Customize
Nike Vomero 18 By You
Custom hardloopschoen voor dames (straat)
€ 189,99
Nike Vomero Plus By You
Nike Vomero Plus By You Custom hardloopschoen voor dames (straat)
Customize
Customize
Nike Vomero Plus By You
Custom hardloopschoen voor dames (straat)
€ 209,99
Nike Pegasus 42 By You
Nike Pegasus 42 By You Custom hardloopschoen voor dames (straat)
Customize
Customize
Nike Pegasus 42 By You
Custom hardloopschoen voor dames (straat)
€ 169,99
Nike Air Max DN8 Be True By You
Nike Air Max DN8 Be True By You Customized schoenen
Customize
Customize
Nike Air Max DN8 Be True By You
Customized schoenen
€ 209,99
ACG Pegasus Trail By You
ACG Pegasus Trail By You Trailrunningschoenen voor dames
Customize
Customize
ACG Pegasus Trail By You
Trailrunningschoenen voor dames
€ 179,99
Nike Free RN By You
Nike Free RN By You Custom hardloopschoen voor dames (straat)
Customize
Customize
Nike Free RN By You
Custom hardloopschoen voor dames (straat)
€ 129,99
Nike Pegasus Plus
Nike Pegasus Plus Hardloopschoenen voor dames (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Pegasus Plus
Hardloopschoenen voor dames (straat)
30% korting
Nike Dragonfly 2
Nike Dragonfly 2 Track and Field distance spikes
Nike Dragonfly 2
Track and Field distance spikes
30% korting
Nike Victory 2
Nike Victory 2 Track and Field distance spikes
Nike Victory 2
Track and Field distance spikes
30% korting

Witte hardloopschoenen voor dames: zet je prestaties op scherp

Bij Nike zijn we al sinds 1979 trotse supporters van het hardlopen voor vrouwen, toen we samenwerkten met de International Runners Committee om te lobbyen voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij duurlopen. Vandaag de dag helpen onze witte hardloopschoenen voor dames hardlopers overal ter wereld om hun prestaties te verbeteren. Denk aan speciaal ontworpen buitenzolen die bij de ondergrond passen, of een flexibel bovenwerk van mesh dat met je meebeweegt. En natuurlijk demping van wereldklasse om je gewrichten en spieren te beschermen.

Omdat hardlopen veeleisend kan zijn voor je lichaam, maken we onze witte hardloopschoenen voor dames met speciale ingebouwde ondersteuning. Schoenen met Nike Air units geven je de dempende bescherming die je nodig hebt om vol vertrouwen te lopen. Ook zorgen onze revolutionaire lichtgewicht materialen voor schokdemping zonder dat ze je voeten verzwaren of log maken. Je krijgt dus een veerkrachtig, stuwend gevoel dat je door elke pas heen helpt, zodat jij klaar bent voor je volgende uitdaging.

Succesvol hardlopen begint bij de basis. Onze witte hardloopschoenen voor dames hebben verschillende buitenzoolontwerpen om aan je eisen te voldoen. Schoenen van licht rubber hebben een uitstekende duurzaamheid – perfect voor gladde, harde oppervlakken zoals stoepen of asfalt. Kijk voor baanwedstrijden eens naar onze witte hardloopschoenen met spikes. Deze geven extra stevigheid voor krachtige push-offs en zelfverzekerde landingen. Onze trailrunningschoenen hebben een diep, haaks profiel zodat je ruwe en glibberige omstandigheden met gemak aankunt.


Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Sinds 2008 maken we al onze Nike Air units in onze fabrieken in Oregon en Missouri in de VS met ten minste 25% productieafval. Ook hergebruiken we oude plastic flessen, tapijten en visnetten om high-performance garen te maken voor onze kleding. Als je met ons wilt meedoen, kies dan voor een paar witte hardloopschoenen voor dames met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de schoenen met minstens 20% gerecyclede materialen hebben gemaakt.