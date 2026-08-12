Blauwe wandelschoenen: ontworpen om elke afstand te overbruggen
Maak je klaar voor een lange wandeltocht met blauwe wandelschoenen. Deze stappers ondersteunen je van de eerste tot de laatste kilometer. Ontdek ontwerpen met een bovenwerk van GORE-TEX. Dit biedt bescherming tijdens wandelingen in nat weer. Zoek je comfort? Hoge dempingsniveaus zorgen voor een ontspannen wandeling. Het geeft je een extra zetje om lange afstanden af te leggen. Maak ook kennis met buitenzolen met innovatieve Comfortgroove. Deze technologie helpt oneffenheden in de weg te absorberen. Met dikkere rocker-zolen loop je bovendien als een trein.
Wandel stabiel en veilig op elk terrein. De stevige grip geeft je zelfvertrouwen bij elke stap die je zet, ook als je de gebaande paden verlaat. Schoenen met rubberen buitenzolen bieden extra grip op natte ondergronden. Je trekt je blauwe wandelschoenen soepeler uit en aan dan ooit tevoren met ons veterloze EasyOn instapsysteem. Dit systeem is speciaal ontworpen voor zwangere atleten. Het helpt je om je schoen zonder gebruik van je handen aan en uit te trekken. Daarnaast bieden we paren met een bredere voorvoet, voetholte en schoenpunt. Zo krijgt je voet meer ruimte.
Verlang je naar maximaal comfort? Dan zit je bij ons goed. Modellen met een zachte schuimkraag omsluiten je enkels en hielen voor extra comfort. Kies bovendien voor een paar blauwe wandelschoenen in een tint die bij jou past. Daarbij heb je de keuze uit diverse tinten, van diep- tot lichter blauw. Elk paar is afgewerkt met de onmiskenbare Nike Swoosh, een teken van superieure kwaliteit.
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te beschermen. Doe met ons mee en kies voor blauwe wandelschoenen met het label ‘Duurzame materialen’. Dit betekent dat we de schoenen met minstens 20% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.