Je voeten nauwkeurig opmeten om je schoenmaat te achterhalen

Als je je nieuwe schoenen hebt uitgepakt, trek ze dan meteen aan om te zien of ze passen. En loop of jog een eindje met je nieuwe schoenen op een loopband of buiten op straat. Nike biedt in de VS een retourperiode van 60 dagen aan (met een aantal beperkingen), waardoor je de tijd hebt om je nieuwe schoenen te testen voordat je besluit ze te houden.

Als je de schoenen voor het eerst aan hebt, let dan goed op of je tenen genoeg ruimte hebben om in de schoen te bewegen. En loop even een rondje. Controleer of je voet niet in en uit de schoen glijdt en of de enkelkraag niet schuurt. Dit zijn namelijk allebei tekenen van een slecht zittende schoen. Probeer je schoenen daarna langer uit tijdens een wandeling of een run om te voelen of ze voldoende demping en ondersteuning bieden. Let op mogelijke drukpunten die op de lange duur voor ongemak kunnen zorgen. En check ook of de breedtemaat goed aanvoelt.

Hou in gedachten dat je er niet op moet rekenen dat je schoenen beter zullen passen na een inloopperiode. Kies daarom voor schoenen die meteen goed zitten. Als je twijfelt of een paar schoenen wel goed past, stuur ze terug en probeer een andere maat of stijl. Het is belangrijk dat je uiteindelijk de schoenmaat vindt die jou het beste past.