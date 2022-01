Best dempende Nike schoenen voor hardlopen en wandelen

Er bestaat geen twijfel over dat onze voeten de hele dag door keihard werken om ons te ondersteunen, maar elk mens heeft weer een andere fysiologie en voetvorm. In je zoektocht naar nieuwe schoenen zul je opties tegenkomen met extra demping in de middenzool, hak en zelfs in de inlegzool.



Voor mensen met plattere voeten is demping die ondersteuning in de voetholte biedt vaak de beste keuze, zowel in wandel- als in hardloopschoenen. Als je kramp in je voeten krijgt of pijn hebt op een bepaalde plek als je schoenen hebt gedragen, is het verstandig om een nieuw paar te proberen met extra demping op die plek. Misschien hebben je voeten baat bij wat extra comfort en ondersteuning.



Bij casual schoenen zit de meeste demping doorgaans in de middenzool, omdat dit deel van de schoen het grootste deel van je bewegingen opvangt. Daarom voelen schoenen vaak zachter en steviger aan als er wat extra demping in de middenzool zit.



Het geheime ingrediënt



In de meeste gevallen is het magische materiaal dat je voeten ondersteunt een bepaald soort foam. Hoe meer foam (of hoe beter de kwaliteit ervan), hoe zachter je schoen is en hoe meer demping deze biedt. Stel jezelf de volgende vragen om erachter te komen hoeveel foam je nodig hebt:

Welke schoenen zijn eerder goed bevallen?

Heb ik blessures waarmee ik rekening moet houden?

Waarvoor wil ik deze schoenen dragen?