Waarom je een sportpartner nodig hebt om je doelen te behalen

Als je meer tijd besteedt aan praten of dagdromen over alle gezonde doelen die je wilt bereiken, dan aan het daadwerkelijk bereiken ervan, is het een goed idee om hulp in te schakelen om verder te komen.

Als er iemand op je let — of nog beter, met je meedoet — terwijl je gezonde gewoontes probeert te ontwikkelen, kan dat net het duwtje in de rug zijn waardoor je volhoudt. Uit een onderzoek van het University College London bleek dat stellen die wilden afvallen, actiever wilden worden en minder wilden roken hier beter in slaagden als de partners met wie ze samenwoonden dezelfde doelen nastreefden. Een andere studie, gepubliceerd in het Journal of Personality and Social Psychology, toonde aan dat de steun van de partner hielp bij het bereiken van doelen, of het nu ging om doelen voor één dag of voor de langere termijn.

Je hoeft niet in het huwelijksbootje te stappen om iemand te vinden die je helpt je ambities te bereiken. Volgens veel psychologen en trainers heb je gewoon een sportpartner nodig — of dat nu een partner, familielid, vriend of mentor is — die jou motiveert om nog meer uit jezelf te halen.