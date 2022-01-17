Zo verbeter je je proces

Neem zelf het roer in handen
Coaching
Je bent niet tevreden over waar je nu staat. Met een strategisch stappenplan kun je genieten van de weg in plaats van wensen dat je er al was.
- Het creëren van een proces en dit gebruiken als leidraad is essentieel voor vooruitgang op de lange termijn.
- Het helpt als je dit proces opdeelt in vijf eenvoudige principes.
- Kun je hier wel wat hulp bij gebruiken? In NTC vind je holistische work-outprogramma's die dit al voor je hebben voorbereid.
Dit is wat je moet weten.
Real talk: om je einddoel te halen is alleen hard werken niet genoeg.
Je hebt ook een strategische manier van denken nodig, aldus Patricia Chen, PhD, assistent-hoogleraar op de afdeling psychologie van de National University of Singapore. Ze schreef recentelijk mee aan drie nieuwe onderzoeken over een strategische mindset, waarbij het vooral draait om bij stagnerende of afnemende vooruitgang een stap terug te doen en jezelf de vraag te stellen: kan ik op een betere manier verder komen?
Succesvolle mensen stellen zichzelf regelmatig deze vraag tijdens hun proces. Die term omvat in feite alles wat ze doelbewust doen, elke dag opnieuw, om te kunnen groeien en om dichterbij hun doelen te komen, zegt Stephanie Cacioppo, PhD, neurowetenschapper en directeur van het Brain Dynamics Laboratory van de University of Chicago Pritzker School of Medicine.
Een proces is allesomvattend. Het gaat bijvoorbeeld niet alleen om de work-outs, maar ook om hoe je je voorbereidt en hoe goed je de nacht ervoor slaapt, wat je eet, of je een warming-up doet, en hoe uitvoerig je de details ervan noteert en na afloop herstelt, zodat je de dag erna nog iets verder kunt gaan. Het draait om jezelf met enige regelmaat vragen of er nog iets extra's is wat je kunt doen, laten, of aanpassen om nog meer vooruitgang te boeken.
Door een proces tastbaar te maken, vind je de intrinsieke motivatie om continu te leren en te groeien, en het vertrouwen om dit ook echt te doen, zegt dr. Cacioppo. Het kan er ook voor zorgen dat je het langer volhoudt en het leuker vindt, omdat je precies weet wat je doel is en wat voor vooruitgang je nu boekt, voegt ze eraan toe. Zo pak je dat aan.
Verbeter jezelf met CRAFT
Om je proces te ontwikkelen kun je Cacioppo's CRAFT-methode gebruiken.
- C staat voor consistentie, of wat dr. Cacioppo ziet als constante prestaties die minstens zo goed zijn als die van de vorige dag.
- R staat voor repeteren, oftewel routines of individuele acties herhalen (zoals krachttraining of een to-dolijst maken op volgorde van belangrijkheid) zodat ze een gewoonte worden.
- A is actiematig plannen, oftewel specifieke acties inplannen die je helpen je doel te behalen, bijvoorbeeld door je wekelijkse run in je agenda te zetten. Deze stap kan volgens Cacioppo extra krachtig en motiverend werken, omdat het je doet beseffen dat jij bepaalt waar je energie in steekt.
- F staat voor focus, volgens Cacioppo "100 procent in het moment zijn", of je nu een virtuele spinningles volgt of na afloop stretcht.
- En de T staat voor tolerantie richting jezelf en anderen (zoals je overwerkte huisgenoot), en ook richting je mislukkingen en overwinningen. Een doel nastreven is niet makkelijk. "Dus als atleet tolerantie opbouwen voor fysieke en emotionele pijn is van essentieel belang voor elk proces", aldus dr. Cacioppo.
Pas het geleerde toe
Nu je je proces in kaart hebt, is de vraag: hoe doe je hier iets mee?
1. Blijf toegewijd aan je toewijding.
Een proces is geen eenmalige actie (of iets wat je maar twee weken volhoudt), dus moet je de elementen van je proces blijven herhalen. Dat geldt voor work-outs en gezonder eten, maar ook voor een uur noten leren lezen en een uur gitaarspelen. Als het je afschrikt dat je het langere tijd moet volhouden of als je even niet zo gemotiveerd bent, onthoud dan dat losse taken afvinken steeds makkelijker wordt naarmate je het vaker doet. Hiermee creëer je dat stukje consistentie, aldus Cacioppo.
2. Scherp je strategie aan.
Een proces hebben is iets anders dan gewoon maar alles doen. (Dat kan tenslotte niemand.) Succesvolle mensen kijken naar wat ze willen bereiken en doen dan precies wat nodig is om daar te komen, aldus dr. Cacioppo. Om die reden delen veel atleten hun training in blokken in, waarbij elk blok de focus legt op individuele prestatieonderdelen, zoals kracht, snelheid of conditie. Hiermee staat het ene het andere niet in de weg (en atleten zijn zich ervan bewust dat hun tijd en energie beperkt zijn).
Dus in plaats van alles in één keer te willen aanpakken om sneller je doel te behalen, ga je actiematig plannen. Bepaal hoe, wanneer en waar je iets gaat doen. Dit wordt ook wel intenties implementeren genoemd. Uit onderzoek blijkt dat één doel per keer halen hiermee realistischer wordt, maar het werkt niet als je meerdere doelen tegelijk nastreeft.
3. Laat jezelf op adem komen.
Heb je een proces dat voor je werkt, dan is het volgens Cacioppo prima als je sommige onderdelen uiteindelijk op de automatische piloot doet. Sterker nog: het is positief, want het betekent dat je onbewust bekwaam wordt in die gezonde gewoonten, en dat je dus gerust af en toe achterover mag leunen om uit te rusten van je harde werk.
Het voelt misschien allemaal wat overweldigend, maar uiteindelijk komt het erop neer dat je de zaken van dag tot dag moet bekijken, of zelfs van uur tot uur. Vertrouw op jezelf en vertrouw op het proces.
Tekst: Jamie Millar
Illustratie: Leonardo Santamaria
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