Vier voordelen van fietsen, volgens experts

"Fietsen is een uitstekende sport omdat het niet belastend is voor je lichaam", aldus Mari Holden, Olympisch wielrenner, Amerikaans coach fietsniveau 1. Bovendien kun je jezelf fysiek en mentaal pushen zonder pijnbelasting, voegt ze eraan toe. Maar om een burn-out te voorkomen, is het belangrijk dat je niet te zwaar of te vaak traint, dat je gezonde voeding eet die je vóór, tijdens en na de sessies energie geeft, en dat je ervoor zorgt dat je voldoende herstelt.

"Het is heel gemakkelijk om te [fietsen] en je lichaam niet te beschadigen", vertelt Noah Abrahams, doctor in de fysiotherapie.

Als je problemen hebt met je enkel, knie, heupen of ruggengraat, dan is fietsen een goede vorm van lichaamsbeweging, omdat het de gewrichten niet belast en de enkels, knieën, heupen en lumbale wervelkolom in een open positie zet, of een positie waarbij het contact tussen de botten binnen een gewricht minimaal is, zegt Abrahams.

Als je zoveel mogelijk gewrichtsruimte gebruikt in een pijnvrij patroon, leidt dat ertoe dat je gewrichten langer gezond blijven, vertelt hij. Volgens Abrahams zijn er weinig contra-indicaties om te beginnen met een fietsroutine, maar maak je je toch zorgen, overleg dan met een professional, zoals een fysiotherapeut.

Aangezien fietsen een niet-gewichtdragende sport is, raadt Abrahams aan om met iemand samen te werken, zoals een gecertificeerde personal trainer, om ook wat oefeningen met gewichten in je routine op te nemen. Dit is met name het geval als je bepaalde aandoeningen hebt of daar een verhoogde kans op hebt, zoals osteopenie (het verlies van botmineraaldichtheid) of osteoporose (een aandoening waarbij de bottenzwakker en broos worden). Osteoporose wordt niet erger door fietsen, maar het wordt er ook niet beter door, legt Abrahams uit, en dat is nog een reden om fietsen aan te vullen met weerstandstraining.

Aerobe training, zoals fietsen, is goed voor hart en vaten, maar biedt niet voldoende stimulatie voor de botten. Bij gewichtdragende activiteiten, zoals weerstandstrainingwaarbij gebruik wordt gemaakt van losse gewichten, toestellen en zelfs weerstandsbanden, helpt je botdichtheid verbeteren, spieren op te bouwen en ernstige blessures te voorkomen.