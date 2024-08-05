Als je je kleding en schoenen hebt gekozen, kun je je richten op andere onderdelen van je gear. Een goede mix bevat het volgende, aldus USATF-gecertificeerd coach Amie Dworecki van Running with Life:

Fietshelm: verrassend genoeg wordt die volgens Dworecki vaak vergeten in de drukte van het voorbereiden. Dat is een groot probleem, want een helm is namelijk verplicht als je meedoet aan wedstrijden. Als er dus geen winkel in de buurt is die fietshelmen verkoopt, loop je het risico gediskwalificeerd te worden voordat je zelfs maar bent begonnen.

verrassend genoeg wordt die volgens Dworecki vaak vergeten in de drukte van het voorbereiden. Dat is een groot probleem, want een helm is namelijk verplicht als je meedoet aan wedstrijden. Als er dus geen winkel in de buurt is die fietshelmen verkoopt, loop je het risico gediskwalificeerd te worden voordat je zelfs maar bent begonnen. Spullen om een band te plakken/verwisselen: het is belangrijk dat je een bandenplaksetje bij je hebt, maar het is minstens zo belangrijk dat je weet hoe je snel een band kunt plakken of kunt vervangen, aldus Dworecki. Ze raadt aan om voor de wedstrijd een paar keer te oefenen met het plakken of verwisselen van de band.

het is belangrijk dat je een bandenplaksetje bij je hebt, maar het is minstens zo belangrijk dat je weet hoe je snel een band kunt plakken of kunt vervangen, aldus Dworecki. Ze raadt aan om voor de wedstrijd een paar keer te oefenen met het plakken of verwisselen van de band. Waterdichte tas met je gegevens: denk daarbij aan informatie over de wedstrijd, je ID-kaart en contactpersonen voor noodgevallen.

denk daarbij aan informatie over de wedstrijd, je ID-kaart en contactpersonen voor noodgevallen. Zonnebril: misschien gebruik je je zonnebril niet bij het hardlopen, maar bij het fietsen heb je die zeker nodig, zegt Dworecki. "Tijdens het fietsen beschermt een zonnebril je tegen fel licht en steenslag. Je kunt je zonnebril in je helm meenemen, wat ervoor zorgt dat je hem niet vergeet als je hem nodig hebt", voegt ze toe.

misschien gebruik je je zonnebril niet bij het hardlopen, maar bij het fietsen heb je die zeker nodig, zegt Dworecki. "Tijdens het fietsen beschermt een zonnebril je tegen fel licht en steenslag. Je kunt je zonnebril in je helm meenemen, wat ervoor zorgt dat je hem niet vergeet als je hem nodig hebt", voegt ze toe. Zwembril en badmuts: optioneel, maar een badmuts maakt je aerodynamischer in het water en een zwembril is erg handig als er veel zwemmers zijn. "Bij sommige wedstrijden lijkt het wel alsof je in een wasmachine zwemt", zegt Miller. "Je kunt prima alleen zwemmen zonder bril, maar als er mensen om je heen spetteren wil je een zwembril, vooral bij zonnig weer."

optioneel, maar een badmuts maakt je aerodynamischer in het water en een zwembril is erg handig als er veel zwemmers zijn. "Bij sommige wedstrijden lijkt het wel alsof je in een wasmachine zwemt", zegt Miller. "Je kunt prima alleen zwemmen zonder bril, maar als er mensen om je heen spetteren wil je een zwembril, vooral bij zonnig weer." Handdoek: als het warm genoeg is, kun je je laten opdrogen, maar bij koeler weer is het fijn om een handdoek klaar te leggen bij het begin van het volgende onderdeel, zodat je daar niet afgekoeld aan begint.

als het warm genoeg is, kun je je laten opdrogen, maar bij koeler weer is het fijn om een handdoek klaar te leggen bij het begin van het volgende onderdeel, zodat je daar niet afgekoeld aan begint. Anti-schuurcrème of -spray: hiermee bescherm je wrijvingsplekken. Die gebruik je misschien niet bij het trainen, dus het kan zijn dat je denkt dat je die ook niet nodig hebt tijdens de wedstrijd, zegt Dworecki. Maar een crème of spray kan echt helpen om ongemak te voorkomen.

hiermee bescherm je wrijvingsplekken. Die gebruik je misschien niet bij het trainen, dus het kan zijn dat je denkt dat je die ook niet nodig hebt tijdens de wedstrijd, zegt Dworecki. Maar een crème of spray kan echt helpen om ongemak te voorkomen. Drinken en brandstof tijdens de wedstrijd: zelfs bij een Ironman met volop waterstations nemen veel ervaren deelnemers een drinkrugzak mee en iets om koolhydraten binnen te krijgen, zoals energie-gels.

zelfs bij een Ironman met volop waterstations nemen veel ervaren deelnemers een drinkrugzak mee en iets om koolhydraten binnen te krijgen, zoals energie-gels. Overgangstas: dit is wat je gaat inleveren bij de tassencontrole. Zorg dus dat alles wat je nodig hebt in de tas zit, inclusief de gear die je nodig hebt na de wedstrijd. Denk daarbij aan een extra paar sokken, zonnebrandcrème, een instant icepack, droge schoenen of sandalen en lippenbalsem. Het is ook handig om als back-up een aantal spullen die je gebruikt voor de wedstrijd in tweevoud mee te nemen. Denk bijvoorbeeld aan een badmuts en zwembril, een extra zonnebril of zelfs een tweede zwempak.

En het belangrijkste? Oefen als het kan met wat je op de wedstrijddag gaat gebruiken, adviseert Miller. Een wedstrijddag brengt altijd verrassingen met zich mee, zoals meer zwemmers om je heen dan je had verwacht of een probleempje met je fiets dat je een paar minuten kost om te fiksen, voegt hij toe. Hoe vaker je verschillende scenario's kunt oefenen — vooral de overgangen tussen de verschillende onderdelen — hoe beter voorbereid je aan de start verschijnt.