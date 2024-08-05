Alles wat je nodig hebt om je voor te bereiden op een triatlon
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Bij deelname aan een triatlon is je voorbereiding bepalend voor je prestaties. Zorg ervoor dat je deze items hebt om op ieder onderdeel optimaal te presteren.
Het kan best lastig zijn om je goed voor te bereiden op alle verschillende onderdelen van een wedstrijd die uit meerdere sporten bestaat, of je nu een sprint triatlon gaat doen of een hele Ironman. De overgang tussen zwemmen, fietsen en hardlopen kan een uitdaging zijn voor zowel veteranen als beginners. Een goede voorbereiding op die overgangen kan je kostbare minuten schelen. Zorg dus dat je alle benodigde gear hebt voor de wedstrijd.
Dit zijn een aantal specifieke punten om over na te denken:
Kledingkeuze
Wat je draagt hangt af van het weer. Je moet bijvoorbeeld meer laagjes dragen bij een triatlon in de herfst dan bij een triatlon hartje zomer. Maar het is handig om te investeren in opties die je bij meer dan één onderdeel kunt dragen, volgens USATF-gecertificeerd coach Timothy Miller, sportarts bij het Wexner Medical Center van de Ohio State University. Zo hoef je je niet om te kleden tussen het hardlopen en fietsen of omgekeerd. Hier zijn een paar goede zweetafvoerende en op performance gerichte keuzes:
Nike AeroSwift singlet
De Nike AeroSwift singlet voor dames en heren is licht, ventilerend en speciaal ontworpen voor wedstrijden bij warm weer. De lichte, zachte top maakt gebruikt van Nike Dri-FIT ADV technologie om te zorgen dat je droog blijft. De openingen in het materiaal zorgen voor gerichte ventilatie terwijl je beweegt.
Nike Rise 365 top en Nike One Classic
Tanktops en singlets kunnen ideaal zijn voor wedstrijden waarin je veel zweet. Wanneer je laagjes probeert te dragen of als het fris is tijdens een triatlon, kan de Nike Rise 365 top voor heren en de Nike One Classic voor dames van pas komen. De Rise 365 ventileert en is licht, en Nike heeft bij de huidige versie rekening gehouden met feedback van hardlopers door ventilatie te plaatsen in zones aan de voorkant waar het erg warm wordt. Zo blijf je koel tijdens het hardlopen, maar verlies je niets aan comfort tijdens de overgangen. Het lichte en gladde materiaal van de Nike One Classic droogt snel en voert zweet af van de huid zodat het sneller verdampt.
Nike AeroSwift korte tights en Nike Universa
De overgang van hardlopen naar fietsen is makkelijker als je voor beide onderdelen dezelfde kleding draagt. Wat dacht je van korte tights? De Nike AeroSwift korte tights voor heren en de Nike Universa bikeshorts voor dames zijn beide ontworpen voor wedstrijden. Ook zijn ze voorzien van zweetafvoerende Nike Dri-FIT technologie. De AeroSwift heeft een binnenbroek voor ondersteuning, extra zakken rond de taille om een sleutel of pasje in op te bergen en ventilatie voor comfort. De Universa heeft een extra brede tailleband om afrollen, afknijpen en afzakken te voorkomen (een groot pluspunt als je hem bij meerdere onderdelen draagt) en het zweetafvoerende materiaal houdt je droog voor comfort.
Schoenkeuze
Miller vertelt dat sommige deelnemers hun schoenen al voor de wedstrijd aan de fietspedalen vastklikken. Zo hoeven ze bij de overgang alleen nog hun voeten in hun schoenen op de pedalen te laten glijden. Je kunt ook je hardloopschoenen aanhouden bij het fietsen, dat bespaart ook tijd. Als dat je strategie is, is het slim om schoenen te kiezen op basis van de afstand die je gaat hardlopen. Dit zijn suggesties van Andrew Bumbalough, Product Line Manager bij Nike Running, gebaseerd op de meest voorkomende triatlononderdelen en de lengte van het hardloopgedeelte voor elk onderdeel.
Sprint (run van 5 km): Nike Streakfly
Door de korte afstand kun je je meer richten op snelheid dan op uithoudingsvermogen, en voor dat doel is de Nike Streakfly een uitblinker voor zowel dames als heren. De Streakfly is de lichtste wedstrijdschoen van Nike, met een ZoomX middenzool over de hele lengte die zorgt voor een optimaal gevoel en responsiviteit. Een ultradun knit bovenwerk biedt comfort en ondersteuning. De extra versteviging aan de voorkant is ontworpen voor stabiliteit.
Olympische afstand (run van 10 km): Vaporfly 3
De 10 kilometer kan als afstand een uitdaging zijn, omdat je sneller kan lopen dan bij een marathon, maar je hebt er nog steeds het uithoudingsvermogen voor nodig. Door deze factoren is de Nike Vaporfly 3 voor dames en heren een solide keuze. De Vaporfly is speciaal ontworpen voor middellange afstanden en marathons. De schoen heeft een flyplate van koolstofvezel, die goede ondersteuning biedt, maar ook genoeg voortstuwing. Het ZoomX foam loopt van hak tot teen en zorgt voor nog meer energieteruggave dan eerdere modellen en voor een veerkrachtig gevoel. De Vaporfly 3 kan ook een degelijke optie zijn voor de sprint- en Ironman-afstanden.
Ironman (run van 42,2 km): Alphafly 3
Een marathon hardlopen is al uitdagend genoeg, maar bij een Ironman komt daar nog fietsen en zwemmen bij, dus een goede conditie is essentieel. De Nike Alphafly 3 voor dames en heren kan een uitkomst zijn, omdat de schoen is gemaakt voor marathons en langeafstandswedstrijden op de weg. Je hebt het ZoomX foam, het Flyknit bovenwerk en de gebogen zool van koolstofvezel. Daarnaast zorgt de Zoom Air technologie dat je je goed kunt afzetten, wat de efficiëntie van je bewegingen ten goede komt. Bovendien is dit de lichtste Alphafly van Nike ooit, met alle bekende demping en energieteruggave, zonder het gewicht.
Andere must-haves
Als je je kleding en schoenen hebt gekozen, kun je je richten op andere onderdelen van je gear. Een goede mix bevat het volgende, aldus USATF-gecertificeerd coach Amie Dworecki van Running with Life:
- Fietshelm: verrassend genoeg wordt die volgens Dworecki vaak vergeten in de drukte van het voorbereiden. Dat is een groot probleem, want een helm is namelijk verplicht als je meedoet aan wedstrijden. Als er dus geen winkel in de buurt is die fietshelmen verkoopt, loop je het risico gediskwalificeerd te worden voordat je zelfs maar bent begonnen.
- Spullen om een band te plakken/verwisselen: het is belangrijk dat je een bandenplaksetje bij je hebt, maar het is minstens zo belangrijk dat je weet hoe je snel een band kunt plakken of kunt vervangen, aldus Dworecki. Ze raadt aan om voor de wedstrijd een paar keer te oefenen met het plakken of verwisselen van de band.
- Waterdichte tas met je gegevens: denk daarbij aan informatie over de wedstrijd, je ID-kaart en contactpersonen voor noodgevallen.
- Zonnebril: misschien gebruik je je zonnebril niet bij het hardlopen, maar bij het fietsen heb je die zeker nodig, zegt Dworecki. "Tijdens het fietsen beschermt een zonnebril je tegen fel licht en steenslag. Je kunt je zonnebril in je helm meenemen, wat ervoor zorgt dat je hem niet vergeet als je hem nodig hebt", voegt ze toe.
- Zwembril en badmuts: optioneel, maar een badmuts maakt je aerodynamischer in het water en een zwembril is erg handig als er veel zwemmers zijn. "Bij sommige wedstrijden lijkt het wel alsof je in een wasmachine zwemt", zegt Miller. "Je kunt prima alleen zwemmen zonder bril, maar als er mensen om je heen spetteren wil je een zwembril, vooral bij zonnig weer."
- Handdoek: als het warm genoeg is, kun je je laten opdrogen, maar bij koeler weer is het fijn om een handdoek klaar te leggen bij het begin van het volgende onderdeel, zodat je daar niet afgekoeld aan begint.
- Anti-schuurcrème of -spray: hiermee bescherm je wrijvingsplekken. Die gebruik je misschien niet bij het trainen, dus het kan zijn dat je denkt dat je die ook niet nodig hebt tijdens de wedstrijd, zegt Dworecki. Maar een crème of spray kan echt helpen om ongemak te voorkomen.
- Drinken en brandstof tijdens de wedstrijd: zelfs bij een Ironman met volop waterstations nemen veel ervaren deelnemers een drinkrugzak mee en iets om koolhydraten binnen te krijgen, zoals energie-gels.
- Overgangstas: dit is wat je gaat inleveren bij de tassencontrole. Zorg dus dat alles wat je nodig hebt in de tas zit, inclusief de gear die je nodig hebt na de wedstrijd. Denk daarbij aan een extra paar sokken, zonnebrandcrème, een instant icepack, droge schoenen of sandalen en lippenbalsem. Het is ook handig om als back-up een aantal spullen die je gebruikt voor de wedstrijd in tweevoud mee te nemen. Denk bijvoorbeeld aan een badmuts en zwembril, een extra zonnebril of zelfs een tweede zwempak.
En het belangrijkste? Oefen als het kan met wat je op de wedstrijddag gaat gebruiken, adviseert Miller. Een wedstrijddag brengt altijd verrassingen met zich mee, zoals meer zwemmers om je heen dan je had verwacht of een probleempje met je fiets dat je een paar minuten kost om te fiksen, voegt hij toe. Hoe vaker je verschillende scenario's kunt oefenen — vooral de overgangen tussen de verschillende onderdelen — hoe beter voorbereid je aan de start verschijnt.
Tekst: Elizabeth Millard