In koud weer buiten fietsen vereist enige voorbereiding voor de veiligheid voordat je op je fiets stapt, vooral als het gaat om wat je draagt.

Als je je klaarmaakt voor een fietstocht in koud weer, is het belangrijk om isolerende, ventilerende laagjes te dragen die ontworpen zijn om het lichaam te beschermen tegen slecht weer. Van leggings tot waterdichte jacks, Nike biedt sportkleding die is ontworpen om fietsers te laten presteren, ongeacht het weer.

In dit overzicht vind je de beste Nike fietsgear voor koud weer.

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