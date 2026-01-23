Temporuns zijn essentieel in je trainingsprogramma als je als middellange- of langeafstandsloper je persoonlijk record wilt verbeteren, of dat nu op de 10 km of de marathon is. In tegenstelling tot een fartlek-work-out, waarbij je de intensiteit om de paar minuten afwisselt, vraagt een tempo-work-out om consistentie. Het is geen work-out op hoge snelheid maar het is zeker ook geen gemakkelijke run.

"Bij temporun ga je langzamer dan je wedstrijdtempo", zegt Kaleigh Ray, een ACSM-gecertificeerde inspanningsfysioloog en hardloopbiomechanicus. "Je moet altijd het gevoel hebben dat je meer kunt geven tijdens een temporun, terwijl je wedstrijdtempo je maximale inspanning is."

Verderop leggen hardloopexperts uit wat temporuns zijn, hoe snel en hoe lang ze moeten zijn, en waarom dit type work-out een vaste plek in je trainingsschema verdient.