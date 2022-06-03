Nike's beste bikeshorts voor dames

4 verschillende Nike bikeshorts voor dames deze zomer
Stijltips
Deze veelzijdige bikeshorts kun je zowel tijdens als voor en na elke fietstocht dragen.
Misschien ben je geen fietser, maar bikeshorts kun je dragen voor onder meer hardlopen, yoga, CrossFit of zelfs wanneer je gaat relaxen. De aansluitende pasvorm maakt de shorts geschikt voor work-outs waarmee je alle kanten op wil kunnen bewegen. Hoe je de Nike bikeshorts ook draagt, ze zitten altijd comfortabel en bieden je ondersteuning door het gladde materiaal en de lichte compressie.
Hoe vind je de beste bikeshorts?
Als je bikeshorts wil kopen, bedenk dan vooraf waar je ze voor gaat gebruiken. Dit zijn wat overwegingen die je voor je aankoop van bikeshorts mee kunt nemen:
- Materiaal: wil je een work-out doen in je bikeshorts, kies dan voor zweetafvoerend, ventilerend materiaal, zoals bij Nike DriFit. Met elastische materialen als polyester, nylon en spandex kun je comfortabeler bewegen. Ook belangrijk is dat de shorts de squat overleven: controleer of ze geen huid of ondergoed laten zien als je buigt.
- Design: naadloze shorts geven je een strakke look en bikeshorts met zijzakken zijn extra praktisch.
- Lengte: Nike bikeshorts zijn er met verschillende lengtes voor de binnennaad, van zo'n 7,5 tot 25,5 centimeter. Met kortere shorts heb je meer ventilatie, langere shorts kunnen schuurplekken helpen voorkomen.
- Taille: Nike heeft bikeshorts met middelhoge en hoge taille. Een hoge taille komt boven je navel uit en biedt extra compressie. Shorts met middelhoge taille stoppen net onder je navel en bieden comfort voor wie niet te veel druk op het buikgebied wil hebben.
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De beste Nike bikeshorts voor dames per activiteit
1. Strakke hardloopshorts
De strakke hardloopshorts van Nike zijn ontworpen om je fris en droog te houden tijdens je run, maar je kunt ze daarnaast gebruiken als bikeshorts. Je hebt hardloopshorts in meerdere stijlen, maar ze zijn allemaal gemaakt van materiaal dat je helpt beter te presteren, zoals Nike Dri-FIT. Ook bieden ze lichte compressie voor een ondersteund gevoel tijdens je work-out.
De meeste hardloopshorts die ook als bikeshort kunnen doorgaan, zijn strak en nauwsluitend zodat je tijdens je run niet wordt afgeleid en er minimale wrijving ontstaat. De hardloopshorts voor trailruns zijn juist weer gemaakt van gerecycled polyester en voorzien van acht zakken voor snacks, gels en koptelefoons voor wie lange afstanden wil afleggen.
2. Yogashorts
Tijdens yoga wil je je niet druk hoeven maken over kleding die lubbert of opkruipt. Strakke yogashorts bieden maximale bedekking waarin je tegelijkertijd vrij kunt bewegen. De Nike Yoga Luxe collectie is gemaakt van elastisch Infalon materiaal, dat licht en ventilerend is zonder dat het doorschijnt. Kies je voor een design met hoge, comfortabel aansluitende tailleband, dan zouden dit ook wel eens je favoriete bikeshorts kunnen worden. Je hebt ze bovendien zowel in warme, aardse tinten als in klassiek zwart.
3. Lifestyle bikeshorts
Wil je bikeshorts voor elke dag, dan kies je misschien eerder voor een bepaalde stijl dan voor de functionaliteit. Toch wil je alsnog dat ze lekker zitten. Tenzij je in een woestijngebied woont, kunnen katoenen bikeshorts een goede optie zijn. Wil je zweetafvoerende kwaliteiten, dan kies je eerder voor een mix van polyester.
De beste bikeshorts voor dames bepaal je daarnaast met de lengte van zowel de pijpen als de taille. Vervolgens kun je kijken naar de stijl die je aanspreekt en waar je blij van wordt, zoals Crater Lookout shorts met een subtiel stippenpatroon of juist opvallende graphics in de Nike Sportswear Essentials collectie. Zijzakken zijn handig voor als je je telefoon of oortjes op wil kunnen bergen en op zoek bent naar dezelfde functionaliteit als bij traditionele shorts.
4. Training- en sportshorts
Bikeshorts in de trainingcategorie omvatten veel verschillende stijlen voor alle mogelijke activiteiten, van krachttraining tot high intensity interval training tot algemene sporten. Deze shorts zijn dan ook ontworpen voor krachtige prestaties, ze kunnen je bijhouden bij zowel snelle bewegingen als met grensverleggende krachttraining.
De Nike Pro collectie heeft bikeshorts met een ruime, elastische tailleband en binnennaad, zodat ze op hun plek blijven zitten als je beweegt. Ze zijn gemaakt van tot 50 procent gerecycled polyester en Dri-FIT technologie waarmee zweet wordt afgevoerd. Zo kun je jezelf volledig focussen op wat je aan het doen bent. De Nike One collectie is gemaakt van Nike performance materialen die niet doorschijnen, en je hebt keuze uit leuke kleuren en opvallende prints die het goed doen voor CrossFit.
Tekst: Hannah Singleton