Nike's beste bikeshorts voor dames

Als je bikeshorts wil kopen, bedenk dan vooraf waar je ze voor gaat gebruiken. Dit zijn wat overwegingen die je voor je aankoop van bikeshorts mee kunt nemen:

Materiaal: wil je een work-out doen in je bikeshorts, kies dan voor zweetafvoerend, ventilerend materiaal, zoals bij Nike DriFit. Met elastische materialen als polyester, nylon en spandex kun je comfortabeler bewegen. Ook belangrijk is dat de shorts de squat overleven: controleer of ze geen huid of ondergoed laten zien als je buigt.





wil je een work-out doen in je bikeshorts, kies dan voor zweetafvoerend, ventilerend materiaal, zoals bij Nike DriFit. Met elastische materialen als polyester, nylon en spandex kun je comfortabeler bewegen. Ook belangrijk is dat de shorts de squat overleven: controleer of ze geen huid of ondergoed laten zien als je buigt. Design: naadloze shorts geven je een strakke look en bikeshorts met zijzakken zijn extra praktisch.





naadloze shorts geven je een strakke look en bikeshorts met zijzakken zijn extra praktisch. Lengte: Nike bikeshorts zijn er met verschillende lengtes voor de binnennaad, van zo'n 7,5 tot 25,5 centimeter. Met kortere shorts heb je meer ventilatie, langere shorts kunnen schuurplekken helpen voorkomen.





Nike bikeshorts zijn er met verschillende lengtes voor de binnennaad, van zo'n 7,5 tot 25,5 centimeter. Met kortere shorts heb je meer ventilatie, langere shorts kunnen schuurplekken helpen voorkomen. Taille: Nike heeft bikeshorts met middelhoge en hoge taille. Een hoge taille komt boven je navel uit en biedt extra compressie. Shorts met middelhoge taille stoppen net onder je navel en bieden comfort voor wie niet te veel druk op het buikgebied wil hebben.

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