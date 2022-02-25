Drie voordelen van hardlopen op je voorvoeten

Er zijn drie soorten voetlandingen in het hardlopen: op de voorvoet, op de middenvoet en op het achterste deel van de voet. Als je op je voorvoeten landt, raakt de bal van je voet als eerste de grond. Dit betekent ook dat je je gewicht van de grond duwt via de bal van je voet en je tenen om verder te lopen. Als je op je middenvoet landt, raakt het midden van je voet de grond als eerste en rol je door naar de voorvoet om je met je tenen af te zetten. Als je op het achterste deel van je voet landt, raakt je hak de grond als eerste en rol je door naar de middenvoet, voordat je uiteindelijk vanaf je tenen afzet.

Onderzoek naar de voordelen van lopen op je voorvoeten voor blessurepreventie en sportprestaties levert tot nog toe gemengde conclusies op. Maar het is een techniek die alle hardlopers eens kunnen uitproberen. "Zo kun je zien hoe jouw unieke anatomie erop reageert", zegt fitnesscoach Lauren Chante, C.S.C.S., M.S..