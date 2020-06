11 tips voor sneller hardlopen

Je hoeft geen fitnessfanaat of fanatieke krachttrainer te zijn om van deze voordelen te profiteren. Het helpt al om minimaal twee keer per week aan krachttraining te doen met core-oefeningen, zoals planks en bicycles (volgens een onderzoek in PLOS One droeg een core-trainingsprogramma van acht weken voor topatleten onder meer bij aan efficiënter hardlopen), en oefeningen die op hardlopen lijken, zoals oefeningen op één been (lunges, split squats). Meer ideeën vind je in de Nike Training Club app.



07. Plan je nachtrust



Je hebt net een snelle sprintsessie achter de rug. Je lichaam blijft na je run doorwerken aan je snelheid door afgebroken spierweefsel te herstellen, zodat je spieren zich kunnen aanpassen aan de zwaardere belasting die ze in de work-out kregen. In je slaap herstel je het meest. Om ervoor te zorgen dat je aan de minimale door experts aangeraden zeven uur nachtrust komt, kun je een half uur voor het slapen gaan een wekker zetten. "Nachtrust plannen blijkt heel effectief voor veel van mijn atleten", aldus Cheri Mah, medisch onderzoeker van de UCSF Human Performance Center en Nike Performance Council member. "Ze bouwen het net als andere trainingsonderdelen gewoon in."



08. Zorg voor genoeg brandstof



Om sneller te worden hoef je geen dieet met veel vet of weinig koolhydraten te volgen — of eentje met veel koolhydraten en weinig vet. Obsessies rond macronutriënten of suikers zijn ook niet nodig. Gewoon gebalanceerd eten is voldoende.



"Je kunt deze richtlijnen aanhouden: twee vuistgroottes eiwitten, zoals vis of gevogelte, (of bonen of tofu als je plantaardig eet); één of twee vuistgroottes groenten in het liefst zoveel mogelijk verschillende kleuren; één of twee handenvol koolhydraten, zoals fruit en volkoren graanproducten; en één of twee duimgroottes gezonde vetten, zoals avocado, noten, en olijfolie", aldus Ryan Maciel, hoofdcoach prestatievoeding voor Precision Nutrition.



Gebruik deze combinatie als richtlijn voor maaltijden om zo je lichaam te geven wat het nodig heeft om optimaal te presteren (en herstellen), aldus Maciel.



09. Werk aan je ademhaling



Focus tijdens het hardlopen op een ademhaling waar je buik van uitzet als je inademt, en laat je buik zich weer intrekken bij het uitademen, aldus Belisa Vranich, klinisch psycholoog en auteur van Breathing for Warriors. Dit geeft je longen meer ruimte voor zuurstof. "Het zuurstofrijkste gedeelte van je longen is het stuk onder je ribben", legt Vranich uit.



Deze buikademhaling helpt je efficiënter te ademen — één goede ademhaling staat gelijk aan meerdere oppervlakkige — en geeft je meer snelheidsopties, zegt Vranich. Als je dieper in- en uitademt, geef je je spieren meer zuurstof op het moment dat ze dit nodig hebben, waardoor je je tempo kunt volhouden of verhogen.