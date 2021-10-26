11 tips voor sneller hardlopen

Hier kun je niet omheen: om sneller te lopen, moet je... nou ja, sneller lopen.

Dat betekent niet dat je van de ene op de andere dag een minuut van je kilometertijd af moet krijgen. Met een goed trainingsschema bouw je met verschillende work-outs je snelheid op. (Hulp nodig? Bekijk dan de trainingsschema's in de Nike Run Club app.)

Hoe je je work-outs ook vormgeeft, er zou in elk geval intervaltraining bij moeten. Hiermee wissel je sprints af met een rustige herstelloop, en dat maakt dat je lichaam efficiënter zuurstof opneemt (een belangrijke indicator voor je aërobe capaciteit). Het werkt hiervoor beter dan work-outs met matige intensiteit, blijkt uit onderzoek uit Medicine & Science in Sports & Exercise. En als je je snelheid voor de korte sprints hebt verhoogd, merk je dat effect als het goed is ook op langere afstanden. Een work-out kan heel eenvoudig zijn: wissel een minuut op volle snelheid (zo snel dat je geen gesprek meer kunt voeren) met een minuut op lage snelheid (zodat je nog genoeg lucht hebt om te praten).

Normaal gesproken zou je het echte sprintwerk — zeg maar de herhalingen van 200, 300 of 400 meter — om de week moeten doen, zegt Jason Fitz, gecertificeerd atletiektrainer, head coach van Strength Running en presentator van de gelijknamige podcast. Een dergelijke work-out geeft je lichaam veel stress, waardoor je een langere hersteltijd nodig hebt. Op de weken dat je de training niet doet, voegt hij eraan toe, kun je een langere interval van 800 of 1600 meter in dat lagere tempo doen, om zo aan je snelheid en conditie te werken.